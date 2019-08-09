Фабио Якобсен лишён победы на 3-м этапе Туре Польши-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 20:20
Фабио Якобсен лишён победы на 3-м этапе Тура Польши-2019
Чемпион Нидерландов, 22-летний гонщик команды Deceuninck-Quick-Step Фабио Якобсен был лишён победы на 3-м этапе Тура Польши-2019. Комиссары гонки релегировали Якобсена, когда посмотрели видеозапись спринта, где было видно, как голландский гонщик толкнул спринтера команды Groupama-FDJ Марка Сарро (Marc Sarreau), чтобы освободить себе пространство.
Photo © Deceuninck - Quick-Step / Luc Claessen/Getty Images
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