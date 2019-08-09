Фабио Якобсен лишён победы на 3-м этапе Туре Польши-2019

Цитата: Astanaforever

Пусть меня забанят, но какой же ты циничный недочеловек. Все твои комментарии наполнены злостью и ненавистью. Тьфу на тебя.

а ведь он прав...

назови мне хоть одного гонца, которого силой заставили гоняться

назови мне хоть одного гонца, которого заставляли валить под сотню км в час на спусках?

ты предлагаешь уси оградить сетками весь спуск с условной турмале и дюез?

а лучше и подъем тоже, мало ли... или убрать их нахрен с маршрутов туров?

а всю трассу спринтерских этапов лучше обложить матам с обоих сторон - делов-то, каких-то 400 км матов, за день поставят

а финишный створ как же? давай пусть финишируют по 3 в ряд, а лучше по отдельным корридорам...

вот детей, как тут уже говорили, действительно жалко до слез - потому как маленькие, не отвечают за себя... а велогона - да, печально, но это его осознанный выбор... смерть и спорт высоких достижений всегда ходят рука об руку, они (смерти) были, есть и будут, нравится тебе это или нет... не нравится - не смотри, только обидно будет, если ты и тебе подобные убъют велоспорт, если уси пойдет на поводу "безопасников"