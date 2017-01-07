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Фабио Якобсен возвращается в гонки на Туре Турции-2021

Фабио Якобсен поедет первую велогонку после травмы

 

 

11 апреля Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) впервые после травмы, полученной на Туре Польши в августе прошлого года, выйдет на старт велогонки. 24-летний нидерландский спринтер команды Deceuninck-Quick Step примет участие в Туре Турции-2021 после семи месяцев лечения. Старт в многодневной велогонке станет важным шагом на пути его восстановления. Вместе с ним Тур Турции-2021 поедут Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), Шейн Ардчбольд (Shane Archbold), Альваро Ходж (Alvaro Hodeg), Ильо Кейссе (Iljo Keisse) и Стейн Стеелс (Stijn Steels).

 

 

Фабио Якобсен возвращается в гонки на Туре Турции-2021

 

Photo credit:  © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team - ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Постараюсь быть обычным велогонщиком команды. Чувствую себя сейчас, будто только пришёл в профессионалы. Для того, кто был вне соревнований несколько месяцев, возвращение всегда немного волнует и пугает, заставляет слегка нервничать. Думаю, будет хорошо вернуться в пелотон, привыкнуть к его движению. Конечно, небольшая опасность тоже есть, но это велогонка, я должен вернуть веру в свои силы. Я также должен довериться гонке, довериться своим коллегам и соперникам.

 

  Моя цель – помогать команде и финишировать на всех восьми этапах, привыкнуть к ритму жизни профессионала – гонка, восстановление, питание. Вновь вернуться в эту систему велогонок, где всё не совсем так, как в обычной жизни.

 

  Конечно, я впервые поеду в пелотоне финальные километры. В прошлом у меня получалось, так что, надеюсь, смогу пройти. В начале будет нелегко, не так гладко, как раньше, но думаю, со временем всё станет лучше.

 

  Мне интересно узнать, как отреагирует тело и мозг. Нельзя ожидать, что я буду таким, как прежде, на первом же спринтерском этапе. Посмотрим, как отреагирую на нервный спринт или финал. Мы проанализируем мою реакцию, а потом распланируем действия. Потому что одно дело – возвращение в гонки, другое – борьба за победу, что будет следующим шагом. Команда мне поможет.

 

Никакого давления я не чувствую, но мне хотелось бы попробовать, посмотреть, что со мной будет.

 

  С базовой подготовкой всё в порядке, теперь надо доработать последние 10 – 15 процентов. Трудно добиться этого дома, потому что здесь необходима велогонка. Так что, стартую с этой задачей – вернуть баланс и снова почувствовать импульс, и, надеюсь, подготовиться к более крупным велогонкам конца этого года.

 

  Мы едем с Кэвендишем, думаю, цель команды – выиграть с ним этап. Я более чем счастлив помогать, с нетерпением жду этого. Не возражаю быть его развозящим, потому что уважаю его список побед, думаю, что он лучший спринтер в истории велоспорта.

 

  Я буду спринтовать сам, только если смогу выиграть. Но прямо сейчас это главное. Тело должно привыкнуть к гонкам, поэтому может случиться так, что на финальных десяти километрах мои ноги будут пустыми или уйдёт концентрация, потому что всё придётся настраивать заново. Чтобы действительно помочь, я должен доехать до финишной черты.

 

  Мне ещё предстоит пройти пару проверок голосовых связок, которые были парализованы. Левая по середине не двигалась, но сейчас опять работает, как вы можете слышать. Но мы хотим посмотреть, что будет при максимальном приложении сил на велосипеде, голосовая связка должна полностью быть подвижной. За этим ещё надо следить.

 

  И мне ещё предстоит вернуть зубы, потому что сейчас не хватает пять верхних и пять нижних. За три или четыре месяца кость и имплантированные кости должны стать достаточно сильными, чтобы поставить зубные имплантанты. До лета зубов у меня не будет, но это последняя из двух реабилитационных целей. Конечно, ещё предстоит постараться вернуться в топовую форму как велогонщику.

 

  Сначала мы должны проехать неделю в Турции, провести несколько общих спринтов с командой, чтобы посмотреть, как ответит моё тело. Потом будем планировать дальше.

 

  В воображении я уже выиграл пару велогонок, но телу ещё нужно работать. Не уверен на сто процентов, но мой тренер сказал, что прежний Фабио всё ещё здесь, и это я иногда чувствую на тренировках, чувствую, что всё идёт хорошо. Но тренировки и велогонки – разные вещи. Надеюсь одержать победу. Скажем так, я на 50% уверен, что могу выиграть в гонке, на другие 50 – не так уверен».

 

  Рик Ван Слик (Rik Van Slycke), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы счастливы, что Фабио возвращается в команду. Конечно, он был с нами в зимнем тренировочном лагере, но гонка – это другое. Мы рады видеть, что его прогресс последних месяцев привёл его сюда, на старт первой с прошлого августа велогонки. Без слов понятно, что самое важное для него – снова найти свой ритм, постепенно вкатываться, возвращаясь в гонки после долгого перерыва.

 

  В этом году на Туре Турции будет много этапов, которые должны завершиться общим спринтом. У наших быстрых ребят будут шансы, наши спринтеры смогут опереться на сильную команду, способную контролировать гонку и обеспечивать развоз».

 

  Иван Ванмоль (Yvan Vanmol), врач команды Deceuninck-Quick Step: «У меня хорошие отношения с Фабио, я буду на Туре Турции. Тот факт, что Фабио снова поедет гонку, вызывает бурю эмоций даже в моём возрасте. Но не думаю, что он испугается участвовать в общем спринте. Фабио готов к соревнованиям».

 

 

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 27.05.2017

    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 14.03.2018

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  3. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 08:22 | Регистрация: 7.01.2017

    Держу кулаки за Фабио, очень хочется, чтобы он еще насобирал больших побед в желаемых и важных гонках, в свою личную коллекцию!

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Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Sezar-Фото

    Интересно было бы увидеть атаку Погачара на Крабелине.

  • Ice
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Кто это ?

    Да ладно? Как вы смотрите велогонки, что не знаете о Сикаре. Тут новость не и веселых, должна быть элементарная тактичность... 

  • Pinkerton
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Держу кулаки за Фабио, очень хочется, чтобы он еще насобирал больших побед в желаемых и важных гонках, в свою личную коллекцию!

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...

    Эт точно-:)

    +100500

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    А куда это из сознания исчезает сразу после ухода от квиков? Как это произошло с Вивиани, Терпстрой, Гавирией...
    Может дело все-таки не в сознании, а в той финишной бутылочке с "драгом", про которую рассказывал Боннен, когда был кармангейт с Ремко? Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Адриен-Фото

    Прочитал комментарии о поваре в Quick Step и вспомнил девиз повара Гюсто - из мультика "Рататуй" - ГОТОВИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ... Наверное, каждому приходящему в команду как то умело "вкручивается" в сознание и подсознание - ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. Уже много раз здесь в комментариях писал, перефразируя известную цитату - Выигрыш не в мускулах, не в ногах, не в дыхалке (всё это важно, но - прилагательное), он - В ГОЛОВЕ. QuickStep - доказательство.

  • flugegeheimen
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  • close2you
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    close2you-Фото
    Кто это ?
  • uran
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    uran-Фото
    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.
  • Такие дела
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Такие дела-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
    На допинг намекает

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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