VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Организаторы Тура Турции-2021 проведут 1-й этап, изменив маршрут

1-й этап Тура Турции-2021 состоится, но пройдёт по другому маршруту

 

 

  Из-за снегопада организаторы Тура Турции-2021 первоначально планировали отменить 1-й этап восьмидневной велогонки, но затем нашли решение. Вместо этапа Невшехир -  (Nevşehir)  -  Ургюп (Ürgüp) гонку откроет сокращённый до 72,4 км этап, который примет город Конья (Konya). Прогноз погоды остаётся не слишком благоприятным, ожидается около +3 ° С.

 

 

 

 

 

  В этом году участниками Тура Турции будут три команды Мирового тура -  Astana-Premier Tech, Deceuninck-QuickStep и Israel Start-Up Nation, а также проконтинентальные команды Alpecin-Fenix, EOLO-Kometa, Gazprom – RusVelo, Androni Giocattoli – Sidermec,  Uno-X Pro, Bardiani-CSF-Faizanè, Burgos-BH, Caja Rural – Seguros, Bingoal WB, B&B Hotels p/b KTM, Delko, Rally Cycling, Novo Nordisk, Euskaltel - Euskadi.

 

  В числе участников также континентальные команды Minsk Cycling Club, Wildlife Generation, Team Sapura Cycling, SKS Sauerland NRW, Spor Toto, Salcano Sakarya BB.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Sezar-Фото

    Цена одной тактической ошибки. Два ушата холодной воды за одну гонку -это много. Время работы над ошибками пришло.

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Sezar-Фото

    Мдаа, вот это был этап.. Юмбо два дня назад своими руками дала Эмиратам все козыри в руки, а они этого так и не поняли. Вместо сидения на загривке у Роглича и поддержки всей остальной командой Макналти, Погачар зачем-то пытался вытянуть американца, который уже очевидно не догонял. При этом какое-то время тянул Макналти в одиночку, потому что Хирши зачем-то поехал в отрыв.. по итогу Тадей попал в группу, где кроме Адама никто работать не хотел. 

    Это была цена всего одной тактической ошибки. Прежде чем пытаться выиграть Тур, Погачару надо разобраться с "гениями" из технички..

    И, напротив, Роглич сел именно в тот поезд, который привез его к победе. Вообще он очень сильно вырос тактически за последние годы.

    Вингегорд отлично проехал. Вообще непонятно и интересно какой у него потенциал.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Ну а МакНалти...ничего плохого о нём не буду говорить, но руку на сердце - свой экзамен он сегодня не сдал

    Макналти прекрасный раздельшик, который хорошо держится в горах, но не более того. Именно поэтому Роглич предпочел следить за Погачаром, а не гоняться за Макналти, который на тяжелых подъемах выпадет сам с вероятностью 99%. Что собственно и произошло. А Примож сберег силы, которые ему пригодились на последнем этапе.

    Обратите внимание на Адама Йейтса, который нигде не надрывался, но на 4-е место в генерале тихой сапой заехал. Он оценил ситуацию, несколько раз выходил вперед чтобы скинуть уставшего Бильбао. Когда Погачар атаковал, он спокойно добрал эту группу. Видно было, что ехал с запасом, не на максимуме. Что мог, то взял. Где не мог, там не дергался.

    Топовые гонщики прекрасно знают друг друга, кто на что способен. С молодыми гонщиками, которые еще не успели засветиться на элитном уровне, могут разок-другой ошибиться, но не более. Это тот опыт и те знания, которым многие зрители не придают значания...

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    мальчик по ходу крылами слегка перемахал. все у него вокруг виноваты

  • cmap_nep
    1-й этап Тура Турции-2021 отме ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Апрель на дворе, обратите внимание...
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    BlAr-Фото
    А я и СК критикую за суть, а не за форму.
  • BlAr
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (1)
    BlAr-Фото

    Гриша решил под шумок оправдать свой косяк! Пусть радуется, что у него в команде отличные гонщики, которые вопреки его дурацким идеям заняли два первых места!

  • Pilot_by
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    Pilot_by-Фото
    Здоровья Сикару и найти свое место в спорте дальше!
  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья Сикару! И чтоб у него все в жизни сложилось Хорошо.

  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    ...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 апреля

Bruno Armirail (Groupama - FDJ)

Marton Dina (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (48)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)