Организаторы Тура Турции-2021 проведут 1-й этап, изменив маршрут

Мдаа, вот это был этап.. Юмбо два дня назад своими руками дала Эмиратам все козыри в руки, а они этого так и не поняли. Вместо сидения на загривке у Роглича и поддержки всей остальной командой Макналти, Погачар зачем-то пытался вытянуть американца, который уже очевидно не догонял. При этом какое-то время тянул Макналти в одиночку, потому что Хирши зачем-то поехал в отрыв.. по итогу Тадей попал в группу, где кроме Адама никто работать не хотел.

Это была цена всего одной тактической ошибки. Прежде чем пытаться выиграть Тур, Погачару надо разобраться с "гениями" из технички..

И, напротив, Роглич сел именно в тот поезд, который привез его к победе. Вообще он очень сильно вырос тактически за последние годы.

Вингегорд отлично проехал. Вообще непонятно и интересно какой у него потенциал.