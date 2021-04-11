Организаторы Тура Турции-2021 проведут 1-й этап, изменив маршрут

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:39
1-й этап Тура Турции-2021 состоится, но пройдёт по другому маршруту
Из-за снегопада организаторы Тура Турции-2021 первоначально планировали отменить 1-й этап восьмидневной велогонки, но затем нашли решение. Вместо этапа Невшехир - (Nevşehir) - Ургюп (Ürgüp) гонку откроет сокращённый до 72,4 км этап, который примет город Конья (Konya). Прогноз погоды остаётся не слишком благоприятным, ожидается около +3 ° С.
В этом году участниками Тура Турции будут три команды Мирового тура - Astana-Premier Tech, Deceuninck-QuickStep и Israel Start-Up Nation, а также проконтинентальные команды Alpecin-Fenix, EOLO-Kometa, Gazprom – RusVelo, Androni Giocattoli – Sidermec, Uno-X Pro, Bardiani-CSF-Faizanè, Burgos-BH, Caja Rural – Seguros, Bingoal WB, B&B Hotels p/b KTM, Delko, Rally Cycling, Novo Nordisk, Euskaltel - Euskadi.
В числе участников также континентальные команды Minsk Cycling Club, Wildlife Generation, Team Sapura Cycling, SKS Sauerland NRW, Spor Toto, Salcano Sakarya BB.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (331)