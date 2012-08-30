Scheldeprijs-2021

Цитата: Ice
Цитата: Адриен
Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...
При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова.
Цитата: Ice
Цитата: Адриен
Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...
При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова.
Да никто бы не сказал. В экран тыкать безопаснее чем в лицо человеку говорить что думаешь.