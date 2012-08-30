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Scheldeprijs-2021

Scheldeprijs-2021

Scheldeprijs-2021

 

Scheldeprijs-2021

 

Scheldeprijs-2021

 

 

Terneuzen - Schoten, 193,8 км

1. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix
2. Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step
3. Mark Cavendish (GBr) Deceuninck - Quick Step

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Теги к статье: Scheldeprijs классика однодневная велогонка велогонка категории 1. Pro гонка Европейского тура Europe Tour Схелдерпрейс

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В тему:

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  1. RVL

    Сегодня, 17:57 | Регистрация: 30.08.2012

    Крутейший развоз от феникс.

    И эпик фэйл от квиков.

    Кэв даже с колеса Беннета слетел.



    Феникс всей командой, как пушечное ядро вылетели!

    Очень красиво!

  2. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 17:57 | Регистрация: 26.05.2017

    Непонятно, с какой целью Кэв сидел на колесе у Беннета. И не развез, и не спринтовал.

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Ближайшие старты

5 - 10 апреля 2021

Itzulia Basque Country

7 апреля 2021

Scheldeprijs

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4)
    BlAr-Фото

    Погачар смотрелся сильнее и заслуженно взял этап.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4)
    kwwk-Фото
    Злой Вы, Михаил))))
  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4)
    motte-Фото

    Вальв неиссякаем на 5м десятке? 

    После окончания карьеры немедленно забальзамировать-:)

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4)
    kwwk-Фото

    Эпично зарубились на 3км горухе два гланых генерала мирового пелотона, победила сегодня молодость, да и количество атак Погачара впечатлило, попыток 5 наверно было.

  • Nikolay Kem
    Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (14)
    Nikolay Kem-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Адриен
    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

    При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова. 
    Цитата: Ice
    Цитата: Адриен
    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

    При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова. 
    Да никто бы не сказал. В экран тыкать безопаснее чем в лицо человеку говорить что думаешь.
  • Gottliche_Recht
    Scheldeprijs-2021 (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    Непонятно, с какой целью Кэв сидел на колесе у Беннета. И не развез, и не спринтовал.

  • RVL
    Scheldeprijs-2021 (2)
    RVL-Фото

    Крутейший развоз от феникс.

    И эпик фэйл от квиков.

    Кэв даже с колеса Беннета слетел.



    Феникс всей командой, как пушечное ядро вылетели!

    Очень красиво!

  • Earl57
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaTman
    Может спонсор выделил какой то бюджет под этот контракт или откат с контракта можно получить. А остальные 26 не хотят делиться вот и сидят ждут условий )))
    Я не думаю что Леферв уже из ума выжил, но и не думаю что Ремко придёт и всех победит. Тогда почему Джиро, а не Тур сразу, если по мощности и показателям он быстрее Кочерага.

    p.s. вопросы коммерции не всегда пересекаются со спортивными интересами.

    Кроме предложения Боры, о котором известно только со слов Лефевра, никто переманить Ремко не пытался. Сам Ремко ни разу не высказывал желания перейти в другую команду. Скорее всего Лефевр пытается стимулировать спонсоров и сделать это поскорее. Потому что если ожидаемого результата у Ремко не будет, то и энтузиазма у потенциальных спонсоров резко убавится...

    Там вон Лефевр хочет заполучить Сагана со скидкой. Мол резалтов у него нет уже, поэтому он согласится в несколько раз урезать сумму контракта и пойдет к квикам только из-за того, что у Лефевра такая замечательная команда. При этом Лефевр надеется, что Спешевайс под подешевевшего в разы Сагана увеличит спонсорские вливания квикам. Коммерсант))

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13)
    rude_rider-Фото

    может просто это мы не видели что там ремко вытворяет а Лефевр увидел и смекнул подписав длинный контракт.

  • BaTman
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13)
    BaTman-Фото
    Может спонсор выделил какой то бюджет под этот контракт или откат с контракта можно получить. А остальные 26 не хотят делиться вот и сидят ждут условий )))
    Я не думаю что Леферв уже из ума выжил, но и не думаю что Ремко придёт и всех победит. Тогда почему Джиро, а не Тур сразу, если по мощности и показателям он быстрее Кочерага.

    p.s. вопросы коммерции не всегда пересекаются со спортивными интересами.

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Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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