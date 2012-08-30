Scheldeprijs-2021

BlAr

Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4) Погачар смотрелся сильнее и заслуженно взял этап.

kwwk

Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4) Злой Вы, Михаил))))

motte

Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4) Вальв неиссякаем на 5м десятке? После окончания карьеры немедленно забальзамировать-:)

kwwk

Тур Страны Басков-2021. Этап 3 (4) Эпично зарубились на 3км горухе два гланых генерала мирового пелотона, победила сегодня молодость, да и количество атак Погачара впечатлило, попыток 5 наверно было.

Nikolay Kem

Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (14) Цитата: Ice Цитата: Адриен Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...



При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова.

При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова. Цитата: Ice Цитата: Адриен Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...



При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова.

При чем тут действия Буани в гонке к оскорблениям и угрозам? Не путайте гречку с божьим даром. Буани не прав, но писать ему всякую ересь так же неправильно, как толкаться на финише. Люди, шлющие мусульманину смайлы со свиньями этими свиньями и являются. Вы бы по существу поста что-то сказали, при чем тут его поведение (за которое его наказали, кстати) к расизму других? Типичное поведение расистов - обвинить кого-то что он сам провоцирует других, это настолько затертый психологический прием, что набил оскомину. Понятно, что вы не расист, но передергиваете понятия знатно. Я уверен процентов на 90, что окажись лицом к лицу с Буани большинство тех, кто его хает, не сказали бы ни слова. Да никто бы не сказал. В экран тыкать безопаснее чем в лицо человеку говорить что думаешь.

Gottliche_Recht

Scheldeprijs-2021 (2) Непонятно, с какой целью Кэв сидел на колесе у Беннета. И не развез, и не спринтовал.

RVL

Scheldeprijs-2021 (2) Крутейший развоз от феникс. И эпик фэйл от квиков. Кэв даже с колеса Беннета слетел.



Феникс всей командой, как пушечное ядро вылетели! Очень красиво!

Earl57

Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13) Цитата: BaTman Может спонсор выделил какой то бюджет под этот контракт или откат с контракта можно получить. А остальные 26 не хотят делиться вот и сидят ждут условий )))

Я не думаю что Леферв уже из ума выжил, но и не думаю что Ремко придёт и всех победит. Тогда почему Джиро, а не Тур сразу, если по мощности и показателям он быстрее Кочерага.



p.s. вопросы коммерции не всегда пересекаются со спортивными интересами. Кроме предложения Боры, о котором известно только со слов Лефевра, никто переманить Ремко не пытался. Сам Ремко ни разу не высказывал желания перейти в другую команду. Скорее всего Лефевр пытается стимулировать спонсоров и сделать это поскорее. Потому что если ожидаемого результата у Ремко не будет, то и энтузиазма у потенциальных спонсоров резко убавится... Там вон Лефевр хочет заполучить Сагана со скидкой. Мол резалтов у него нет уже, поэтому он согласится в несколько раз урезать сумму контракта и пойдет к квикам только из-за того, что у Лефевра такая замечательная команда. При этом Лефевр надеется, что Спешевайс под подешевевшего в разы Сагана увеличит спонсорские вливания квикам. Коммерсант))

rude_rider

Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13) может просто это мы не видели что там ремко вытворяет а Лефевр увидел и смекнул подписав длинный контракт.

BaTman

Ремко Эвенепул продлил контрак ... (13) Может спонсор выделил какой то бюджет под этот контракт или откат с контракта можно получить. А остальные 26 не хотят делиться вот и сидят ждут условий )))

Я не думаю что Леферв уже из ума выжил, но и не думаю что Ремко придёт и всех победит. Тогда почему Джиро, а не Тур сразу, если по мощности и показателям он быстрее Кочерага.



p.s. вопросы коммерции не всегда пересекаются со спортивными интересами.