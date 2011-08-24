 Петер Саган о Е3 Харельбеке-2017

Петер Саган упустил шанс на Е3 Харельбеке-2017 из-за завала, Лукас Пёстлбергер финишировал в топ-5

Петер Саган (Bora-Hansgrohe) финишировал на классике Е3 Харельбеке-2017 в последней группе гонщиков через 10 минут после победителя. Действующего чемпиона мира и Европы за 42,5 км до финиша остановил завал. Так как техничка команды на Патерберге за 47 км до финиша была отправлена в объезд, то Саган не смог сразу поменять велосипед. Хотя он вернулся в гонку, время было потеряно.

Лучшим гонщиком команды Bora-Hansgrohe на Е3 Харельбеке-2017 стал 25-летний австриец Лукас Пёстлбергер (Lukas Pöstlberger), отобравшийся в победный отрыв, но не сумевший удержаться с Грегом Ван Аверматом (BMC), Филиппом Жильбером (Quick Step Floors) и Оливером Насеном (AG2R La Mondiale). Лукас Пёстлбергер выпал на Ауде Кваремонте и финишировал через 41 секунду после победителя, заняв 5-е место, так как уступил на финише Люку Дабриджу (Orica-Scott).

Следующий старт Петера Сагана - классика Гент-Вевельгем, на которой он будет защищать свой титул победителя прошлого года.

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Петер Саган: «Гонка была тяжёлой, я не запрыгнул в первую группу, когда они атаковали и создали решающий отрыв, а потом завал лишил меня всех шансов переложиться в отрыв. Однако, я очень рад за Лукаса, он великолепно провёл гонку, показал, что является очень сильным гонщиком. Это очень хороший результат для команды».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Мы планировали сберечь Лукаса для финала, где он мог бы помочь Петеру. Когда Лукас уехал с группой после атаки Жильбера, у нас была сильная позиция. Конечно, Петер должен был воспользоваться шансом переложиться на Кваремонте, потому что и командам Trek-Segafredo, и Sky надо было что-то предпринимать. Но после завала он сказал Лукасу уезжать. Мы ничего не могли поделать, техничке команды пришлось ждать три или четыре минуты. Думаю, у Сагана после завала не работал переключатель. Мы ждали его на спуске, дали ему новый велосипед, вернее, попытались передать новый, но он сказал, что продолжит так. Всё это заняло слишком много времени.

Пёстлбергер, которого никто не знает, финишировал 5-м, для нас это важный результат. Наша команда работает не на одного гонщика. В пелотоне оставались сильные гонщики, мы очень довольны результатом Лукаса и его выступлением.

Сейчас мы в начале весенней кампании, впереди Гент-Вевельгем, Фландрия, Скелдерпрейс, Париж-Рубэ – много гонок. Неудача позади, мы смотрим вперёд».

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography





Лукас Пёстлбергер: «Я очень рад результату и тому, как выступил! Было невероятно тяжело, но я считаю эту гонку лучшей в своей карьере. Форма постепенно улучшается, подтверждением чего является то, как хорошо я ощущал себя на Дварс дор Фландерен. Надеюсь, это начало нового этапа моей карьеры».