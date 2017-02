Петер Саган и Сеп Ванмарке – призёры Омлоп Хет Ниусблад-2017

ПОДИУМная тройка то что надо. Понятно что большинство было и будет за Сагана, но черт возьми, любой из трех достоин победы. Саган отыграет(ся) на "большой" Фландрии, хотя будет ООчень интересно посмотреть если дуэль между ГВА и ПС повторится и там, ну а елси к ним примкнет ещё и Ванмарке (а вдруг?) это будет втройне замечательно.

P.S.

Слова Сагана после гонки (дословно и предельно ясно): "I didn't have the legs to beat Van Avermaet"



Кстати, Евроспорт гонку показывали LIVE ? Ибо я её только в 9 вечера смотрел в повторе