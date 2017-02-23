Петер Саган и Сеп Ванмарке – призёры Омлоп Хет Ниусблад-2017

Петер Саган и Сеп Ванмарке – призёры классики Омлоп Хет Ниусблад-2017

Действующий чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган второй год подряд финиширует 2-м на классике Омлоп Хет Ниусблад, где снова уступил в финишном спринте бельгийскому гонщику команды BMC Грегу Ван Авермату. 28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac Сеп Ванмарке не смог повторить на Омлом Хет Ниусблад свой успех 2012 года, но финишировал на подиуме, заняв 3-е место.

Грег Ван Авермат, Петер Саган и Сеп Ванмарке были в числе атакующих на подъёмах Тайенберг и Эйкенберг более чем за 50 км до финиша, а за 30 км до финиша уехали от соперников и удержали преимущество, разыграв спринт на финише в Генте.

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Не можешь выигрывать каждый день. Гонка была трудной, и я рад, что снова вернулся к соревнованиям после Австралии.

Я много работал во время гонки в первой группе. Я едва не упал, мне пришлось возвращаться в группу, а потом ребята атаковали, что стоило мне много сил.

У меня просто не хватило сил взять победу, было тяжело восстановиться для финального спринта.

Последние несколько недель я много работал, но месяц провёл без гонок, точно так же, как в прошлом сезоне. Но результат многообещающий перед предстоящими стартами. Сезон долгий, и он только начался. Считаю эту гонку хорошей тренировкой».

Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac): «Я всегда хорошо чувствую себя на брусчатке, могу удерживать на ней темп, поэтому знал, что группа преследования нас не догонит. Но когда мы втроём остались впереди, я шёл на пределе. И когда Саган попросил нас провести смены, я рассмеялся, потому что он ехал так легко, а я – с большим трудом.

Но потом мне стало лучше, и я собрал все силы для финала. Когда Саган за 300 м до финиша свернул налево, это испортило мой спринт.

Разочарование уменьшает то, что гонку я провёл хорошо, что нога шла, и я могу работать, готовясь к следующим стартам. Ещё есть время до следующих брусчатых классик. Сначала Страде Бьянке на следующей неделе, потом Тиррено-Адриатико, есть где подготовиться.

У нас хорошая команда, но большой завал остановил некоторых моих товарищей по команде, так что в финале мне пришлось действовать в одиночку, правда, в такой ситуации находились все».