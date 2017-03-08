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Петер Саган – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2017

Петер Саган – победитель 3 этапа Tirreno-Adriatico-2017

 

  Действующий чемпион мира и Европы, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер  Саган одержал победу на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2017. Этап с финишем в небольшой подъём со средним градиентом 3-4% завершился общим спринтом, в котором Петер Саган опередил итальянского гонщика команды Sky Элиа Вивиани и бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Юргена Руландтса.

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2017

 

На последнем километре в группе произошёл завал, из-за которого лидировавший в общем зачёте Грег Ван Авермат (BMC) финишировал позади своего товарища по команде Роана Денниса, которому перешла майка лидера.

 

Это вторая победа Петера Сагана в 2017 году и шестая победа в карьере на этапе Тиррено-Адриатико.

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Петер Саган Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

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