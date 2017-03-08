Петер Саган – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2017

Петер Саган – победитель 3 этапа Tirreno-Adriatico-2017

Действующий чемпион мира и Европы, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган одержал победу на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2017. Этап с финишем в небольшой подъём со средним градиентом 3-4% завершился общим спринтом, в котором Петер Саган опередил итальянского гонщика команды Sky Элиа Вивиани и бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Юргена Руландтса.

На последнем километре в группе произошёл завал, из-за которого лидировавший в общем зачёте Грег Ван Авермат (BMC) финишировал позади своего товарища по команде Роана Денниса, которому перешла майка лидера.

Это вторая победа Петера Сагана в 2017 году и шестая победа в карьере на этапе Тиррено-Адриатико.