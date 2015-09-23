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Яспер Стейвен и Люк Роу – призёры классики Курне-Брюссель-Курне-2017

Яспер Стейвен и Люк Роу – призёры классики Курне-Брюссель-Курне-2017

 

 

  24-летний бельгийский гонщик  команды Trek-Segafredo Яспер Стейвен не сумел защитить титул победителя классики Курне-Брюссель-Курне. Он атаковал за 28 км до финиша, создав просвет, к нему вскоре переложились  пять гонщиков, создавшие отрыв дня, -  действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe), Люк Роу (Sky), Маттео Трентин (Quick Step Floors) и Тьеш Беноот (Lotto Soudal). Они разыграли между собой финишный спринт, в котором Петер Саган обошёл Яспера Стейвена и 26-летнего британского гонщика Люка Роу.

 

 Photo © Tim De Waele

 

  Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «На Кваремонте мне было тяжело, чувствовал себя не слишком хорошо, но потом становилось всё лучше и лучше. Когда ехал в группе, преследовавшей отрыв, где было много команд, не проводил больших смен. А когда приблизился пелотон, постарался уехать.

 

Я хотел расколоть группу, сначала предложил поехать Оливеру Насену (Oliver Naesen) из AG2R, но его атака не была мощной, потому что он ускорился, находясь на первых позициях. Потом я поднажал и обнаружил, что уехал в одиночку. Я понимал, что догонять будут Quick Step, BMC, и даже Sky тянули сзади, поэтому хорошо, что ко мне переложились.

 

Я знал, что когда проедем через город, потому нас подхватит попутный ветер, и закрыть просвет будет сложно. Приятно было работать с этими ребятами, и просто продавливать и продавливать. На последнем круге никто по-настоящему не атаковал.

 

  Не ожидал, что Петер Саган начнёт спринт настолько издалека. В какой-то момент хотел спуртовать, но потом подумал, что он сядет мне на колесо. Было ещё далеко, а потом он рванул…

  У Трентина не хватило ноги сесть на колесо, так что, да, я ошибся. Но в конце я провёл очень мощный спринт.Когда начинаешь вспоминать спринт, всегда думаешь, что если бы что-то сделал по-другому, то выиграл бы. Но легче говорить, чем сделать.

 

  Я очень доволен моим уик-эндом, чувствовал себя сильным. Моей задачей было усложнить гонку и быть впереди в финале, что я и сделал. Я доволен, что снова поднялся на подиум. Не стыдно проиграть Сагану, но я продолжаю верить, что смогу его победить. Если не веришь в себя, то не выиграешь».

 

 Люк Роу (Sky): «Я очень доволен тем, как провёл две классики. Можно сказать, что мои результаты на них дают уверенность (6-е место на Омлоп Хет Ниусблад и 3-е на Курне-Брюссель-Курне). Это были две трудных однодневных гонки, и все, кто будет на главных классиках сезона, здесь присутствовали.

 

  На классиках я финишировал 4-м, 5-м, 6-м, 8-м, 9-м, 11-м, так что подиум – это следующий уровень. Я уже близко. Конечно, мы нацеливаемся на победу, но подиум тоже хорошо. Вперёд и вверх».

 

Результаты Курне-Брюссель-Курне-2017

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Теги к статье: Яспер Стейвен Jasper Stuyven Люк Роу Trek-Segafredo Sky Kuurne-Brussel-Kuurne Курне-Брюссель-Курне

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  1. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 23.09.2015

    Саган действительно на клоуна похож, а еще волосья отрастит- то станет похож на клоунессу.

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