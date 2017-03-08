Петер Саган сошёл со Страде Бьянке-2017 из-за болезни

Петер Саган: "Я сошёл со Страде Бьянке-2017 потому, что плохо себя чувствовал"



Действующий чемпион мира Петер Саган стартовал на итальянской классике Страде Бьянке2017, но сошёл с гонки на 95-м км дистанции. Словацкий гонщик команды BORA-hansgrohe плохо чувствовал себя последние несколько дней, но, несмотря на это, стартовал на гонке, чтобы не разочаровывать болельщиков. Он попал в завал, случившийся на 75-м км дистанции, вернулся в гонку, но, проехав ещё 20 км, принял решение прекратить борьбу. Впереди у Петера Сагана старт на Тиррено-Адриатико-2017.

Петер Саган: «Последние три дня я чувствовал себя плохо, когда проснулся этим утром, болело горло и была слабость. Но Страде Бьянке – престижная гонка, и я стартовал на ней из уважения к тысячам итальянских болельщиков, пришедших посмотреть. Я поехал и пытался показать всё, на что способен, проехать так много, как только смогу. Но через 75 км после старта я попал в большой завал, где сильно порезал палец. Возможно, придётся наложить пару швов. Также я ударился левым коленом. После завала я вернулся в гонку, но на 95-м километре дистанции решил сойти.

Я покинул гонку не из-за падения, а просто потому, что плохо себя чувствовал. Надеюсь восстановиться как можно скорее, чтобы выступить максимально хорошо на предстоящих гонках».

Победителем Страде Бьянке-2017 стал польский гонщик команды Sky Михал Квятковски.