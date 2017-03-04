 Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

Петер Саган - победитель классики Курне-Брюссель-Курне-2017

Действующий чемпион мира и Европы Петер Саган принёс первую победу своей новой команде Bora-Hansgrohe, выиграв классику Курне-Брюссель-Курне-2017. Хотя у этой гонки репутация спринтерской классики, сегодня отрыв из пяти человек, сформированный после атаки Яспера Стейвена (Trek-Segafredo) за 28 км до финиша, не дал возможность пелотону побороться за победу из общего спринта.

Когда Петер Саган, Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Люк Роу (Sky), Тьеш Беноот (Lotto Soudal) и Маттео Трентин (Quick-Step Floors) начали проходить последний километр дистанции, группа стремительно накатывала, но отрыву хватило времени разыграть спринт между собой.

Петер Саган спуртовал за 250 м до финиша и обошёл своих попутчиков по отрыву Яспера Стейвена и Люка Роу (Sky). Это 90-я победа 27-летнего словацкого гонщика в его карьере.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Петер Саган: «Сегодня я чувствовал себя хорошо, спасибо команде, которая проделала хорошую работу на Кваремонте. Вся команда тянула ради меня.

В отрыве я подумал, что если группа нас догонит, то будет обычный общий спринт, и меня это не волновало. Но после того, как начались атаки на первом круге, а затем я оказался впереди в отрыве, меня порадовало, что ребята впереди работали слаженно. В конце мы впятером подъехали к финишу. Я рад и за себя, и за команду.

Сегодня спринт получился медленным. Трентин атаковал рано, потом я добрал его, а потом снова замедлились за 500 м до финиша. Я подумал, что смогу мощно атаковать за 250 м.

Вчера я потерял массу сил, чтобы выбраться вперёд и стать вторым. Сегодня учитывал опыт прошлых лет, когда атаковал слишком рано, а потом в финале вся группа добирала меня.

Я наработался вчера, поэтому просто сидел на колёсах, а когда за 25 км они начали атаковать, я сказал себе: «Ладно, можем поехать». Мне повезло, что впереди сформировалась группа из пяти человек.

Я хотел проехать эту классику, чтобы подготовиться к Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и классикам».

Штеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Петер снова показал свой высочайший класс. Перед Кваремонтом ребята сделали всё, чтобы вывезти его на хорошую позицию, всё сработало отлично. И Петер оказался в первой группе, когда пелотон порвался. Хотя впереди из нашей команды был только Петер, ситуация для нас складывалась прекрасная, потому что Сэм, Шварци и Паскаль, все три наших спринтера, находились в группе позади. В финале Петер верно выбрал момент, чтобы уехать от остальных».