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Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

Петер Саган - победитель классики Курне-Брюссель-Курне-2017 

 

Действующий чемпион мира и Европы Петер Саган принёс первую победу своей новой команде Bora-Hansgrohe, выиграв классику Курне-Брюссель-Курне-2017. Хотя у этой гонки репутация спринтерской классики, сегодня отрыв из пяти человек, сформированный после атаки Яспера Стейвена (Trek-Segafredo) за 28 км до финиша, не дал возможность пелотону побороться за победу из общего спринта.

 

Когда Петер Саган, Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Люк Роу (Sky), Тьеш Беноот (Lotto Soudal) и Маттео Трентин (Quick-Step Floors) начали проходить последний километр дистанции, группа стремительно накатывала, но отрыву хватило времени разыграть спринт между собой.

 

  Петер Саган спуртовал за 250 м до финиша и обошёл своих попутчиков по отрыву Яспера Стейвена и Люка Роу (Sky). Это 90-я победа 27-летнего словацкого гонщика в его карьере.

 

Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

 Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

 Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

 Первая победа Петера Сагана в команде Bora-Hansgrohe

 Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Петер Саган: «Сегодня я чувствовал себя хорошо, спасибо команде, которая проделала хорошую работу на Кваремонте. Вся команда тянула ради меня.

 

В отрыве я подумал, что если группа нас догонит, то будет обычный общий спринт, и меня это не волновало.  Но после того, как начались атаки на первом круге, а затем я оказался впереди в отрыве, меня порадовало, что ребята впереди работали слаженно. В конце мы впятером подъехали к финишу. Я рад и за себя, и за команду.

 

Сегодня спринт получился медленным. Трентин атаковал рано, потом я добрал его, а потом снова замедлились за 500 м до финиша. Я подумал, что смогу мощно атаковать за 250 м.

 

Вчера я потерял массу сил, чтобы выбраться вперёд и стать вторым. Сегодня учитывал опыт прошлых лет, когда атаковал слишком рано, а потом в финале вся группа добирала меня.  

 

Я наработался вчера, поэтому просто сидел на колёсах, а когда за 25 км они начали атаковать, я сказал себе: «Ладно, можем поехать». Мне повезло, что впереди сформировалась группа из пяти человек.

 

Я хотел проехать эту классику, чтобы подготовиться к Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и классикам».

 

  Штеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Петер снова показал свой высочайший класс. Перед Кваремонтом ребята сделали всё, чтобы вывезти его на хорошую позицию, всё сработало отлично. И Петер оказался в первой группе, когда пелотон порвался. Хотя впереди из нашей команды был только Петер, ситуация для нас складывалась прекрасная, потому что Сэм, Шварци и Паскаль, все три наших спринтера, находились в группе позади. В финале Петер верно выбрал момент, чтобы уехать от остальных».

 

 

Результаты Курне-Брюссель-Курне-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Курне-Брюссель-Курне классика победа из отрыва спринт из небольшой группы

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну тут вполне ожидаемо (имею ввиду финишную развязку между этой 5-й). Привсе уважении к тойем четверым это вам на Ван Авэрматы а Ванмарки, тут Пэто сделал все уверенно и почти не напрягаясь (раз спуртанул и показал "кто в доме хозяин").

    Теперь будем ждать главный батл на Фландрии.

     

    Кстати, ситуация с прецеденто-протестом как на Омлупе (см.ссылку) не повторилась на этой гонке, нет?
    https://twitter.com/EdwardTheuns/status/835522792259010560/photo/1?ref_src=twsr
    c^tfw

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное большинство болельщиков любит смотреть гонки Ф1 когда идёт дождь. Но вот сегодня была уникальная прям таки возможность посмотерть этакую велосипедную Ф1 под дождь. Представляю себе ощущения всех спортсменов при прохождении каждого из поворотов трассы формулы в такую погоду (на велосипеде!!)
    Да, и улыбнуло, когда показали боксы, где по умолчанию должны быть болиды Ф1 и механики, а там были велосипеды...но тоже с механиками))

  • velodoctor
    Александр Порсев восьмой на за ... (1)
    velodoctor-Фото

    Через неделю будет  1st Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic , очень надеюсь что Порсев там покажет себя, и в целом русвело, Воробьев может, в отрывы ездил же в португалии, готовился наверное.   download

    В новой катюше, поймал себя на мысле, особо не за кого болеть, если в гонке нет наших гонщиков то команда в целом безразлична. rus

  • Rokka
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    Rokka-Фото
    Патрик Саган меня убил..В евроспорте решили довести троллинг комменты до нового уровня?
  • Viyatich
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    Viyatich-Фото
    "Сегодня Порсев без ноги" )
  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Алафилип Порсева обошел, при том что он вчера в гору терпел и в целом он больше горняк, чем спринтер. sad

  • milanza
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    milanza-Фото

    Молодец ПАТРИК САГАН



    Кто смотрел последний этап Абу Даби поймёт

  • motte
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    motte-Фото

    Цитата: neso...
    Апельсины ваще в тумане....где ты моя катюха.....

    Баптист молодцом...10м...он и Мартин падали так? Но смог сжать зубы и вцепиться

  • neso...
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    neso...-Фото

    Апельсины ваще в тумане....где ты моя катюха.....

  • RVL
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (7)
    RVL-Фото

    Всех болельщиков найкрутейшегоaggressive с победой!!!drinks

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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