Михал Квятковски - победитель Милан-Сан-Ремо-2017

Михал Квятковски побеждает на Милан-Сан-Ремо-2017, опережая чемпиона мира Петера Сагана

Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) стал победителем классики – Монумента велоспорта Милан-Сан-Ремо-2017. 26-летний польский гонщик команды Sky отреагировал на атаку чемпиона мира, гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана на Поджио за 6,3 км до финиша. За Саганом также поехал французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп. Они уехали втроём и увеличили разрыв на спуске, за 3 км у Сагана, Квятковски и Алафилиппа было 11 секунд преимущества.

Петер Саган попытался уехать от попутчиков на последних сотнях метров дистанции, но на самой финишной черте его обошёл Михал Квятковски.

Польский гонщик в этом году уже стал победителем классики Страде Бьянке, но это первая победа Квятковски на гонке, входящей в список Монументов велоспорта.

Он принёс британской команде Sky вторую победу на классике-Монументе. Первую в прошлом году одержал Ваут Пулс, выигравший Льеж-Бастонь-Льеж.

Петер Саган повторил на Милан-Сан-Ремо свой результат 2013 года, когда он финишировал 2-м.

Жулиан Алафилипп замкнул тройку призёров Милан-Сан-Ремо-2017. Спринт из группы выиграл Александр Кристофф (Katusha-Alpecin).