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Михал Квятковски - победитель Милан-Сан-Ремо-2017

Михал Квятковски побеждает на Милан-Сан-Ремо-2017, опережая чемпиона мира Петера Сагана

 

Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) стал победителем классики – Монумента велоспорта Милан-Сан-Ремо-2017. 26-летний польский гонщик команды Sky отреагировал на атаку чемпиона мира, гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана на Поджио за 6,3 км до финиша.  За Саганом также поехал французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп. Они уехали втроём и увеличили разрыв на спуске, за 3 км у Сагана, Квятковски и Алафилиппа было 11 секунд преимущества.

 

Петер Саган попытался уехать от попутчиков на последних сотнях метров дистанции, но на самой финишной черте его обошёл Михал Квятковски.

 

 

 

  Польский гонщик в этом году уже стал победителем классики Страде Бьянке, но это первая победа Квятковски на гонке, входящей в список Монументов велоспорта.

 Он принёс британской команде Sky вторую победу на классике-Монументе. Первую в прошлом году одержал Ваут Пулс, выигравший Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Петер Саган повторил на Милан-Сан-Ремо свой результат 2013 года, когда он финишировал 2-м.

 

Жулиан Алафилипп замкнул тройку призёров Милан-Сан-Ремо-2017. Спринт из группы выиграл Александр Кристофф (Katusha-Alpecin).

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2017

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Теги к статье: Михал Квятковски Sky Петер Саган Милан-Сан-Ремо классика Мирового тура Монумент велоспорта победа из отрыва

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Комментарии

  • ezhachok
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    ezhachok-Фото

    Обидно, с таким трудом даются эти попытки победы здесь Петеру. Ну посмотрим ТФ и ПР, там будут ставки выше и победы весомее. Михал выловил свой шанс, такое мало кому в жизни удается.

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (8)
    ДимаЛел-Фото

    Завершилась Милан-Сан-Ремо-2017, у  России 0 очков в рейтинге Мирового Тура

  • bob.velo17
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (5)
    bob.velo17-Фото

    Да состав участников гонки сильнейший .Действительно борьба будет убойная.

  • velodoctor
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    velodoctor-Фото

    я вас не понимаю, Порсев тут при чем. На ЧМ мира по странам же едут, просто ЕБХ не помогал Кристофу, я к этому написал. Я если честно не очень понимаю что вы имели в виду. Если вы болеете за Кристоффа,то можно отметить что он был единственным гонщиком кати в той группе, и сам начинал спринт и сделал все как надо.

     

    https://www.youtube.com/watch?v=pbs4D6Lg9Fo Вот повтор, плохо видно, но точно можно сказать самым первым спринтвоать стал буани, как его съели впереди остались дд и демар, а норвежец накатыватьс тал с метров 70 до финиша, и вместе с ним гавирия. Кристофф изначально кстати сидел за бухани, это наверное и решило. 

  • RVL
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    RVL-Фото

    Цитата: velodoctor
    Вы это Босону Хагену отправьте, может хоть на одном ЧМ он решит ему помочь ))) А Если серьезно, я удивлен результату Алекса, я на него смотрел уже как на подбитого летчика до МСР, да и команда казалось слабовата в этот раз.
    может Порсеву? )))

    а если серьезно, с 4 по 10 любой мог вынять!

  • velodoctor
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    velodoctor-Фото
    Вы это Босону Хагену отправьте, может хоть на одном ЧМ он решит ему помочь ))) А Если серьезно, я удивлен результату Алекса, я на него смотрел уже как на подбитого летчика до МСР, да и команда казалось слабовата в этот раз.
  • RVL
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    RVL-Фото

    Вы как хотите, я за Петю...

    и за Сашу. и за Конту..!

    реальный расклад без отрыва

    где то между Петя!

    4. Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin
    5. Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors

    6. Arnaud Demare (Fra) FDJ         
    7. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo         
    8. Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits         
    9. Elia Viviani (Ita) Team Sky         
    10. Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott         
    11. Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott         
    12. Michael Matthews (Aus) Team Sunweb  

  • velodoctor
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    velodoctor-Фото

  • RVL
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    RVL-Фото

    Хорошо! Вопрос минусующим, Ваши варианты, на подиум, не будь отрыва?

    по сути, получается что  Саган? Квято и Алафилип вообще мимо.

    возможен, конечно вариант развития событий иным способом....но кроме Сагана, его никто не развил...

  • ararat
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (33)
    ararat-Фото
    Мда Михал в этом году включился

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 568
6 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
7 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
8 Саган П. (Svk) (BOH) 480
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
10 Закарин И. (Rus) (KAT) 440

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