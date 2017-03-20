Михал Квятковски - победитель Милан-Сан-Ремо-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:47
Михал Квятковски побеждает на Милан-Сан-Ремо-2017, опережая чемпиона мира Петера Сагана
Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) стал победителем классики – Монумента велоспорта Милан-Сан-Ремо-2017. 26-летний польский гонщик команды Sky отреагировал на атаку чемпиона мира, гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана на Поджио за 6,3 км до финиша. За Саганом также поехал французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп. Они уехали втроём и увеличили разрыв на спуске, за 3 км у Сагана, Квятковски и Алафилиппа было 11 секунд преимущества.
Петер Саган попытался уехать от попутчиков на последних сотнях метров дистанции, но на самой финишной черте его обошёл Михал Квятковски.
Польский гонщик в этом году уже стал победителем классики Страде Бьянке, но это первая победа Квятковски на гонке, входящей в список Монументов велоспорта.
Он принёс британской команде Sky вторую победу на классике-Монументе. Первую в прошлом году одержал Ваут Пулс, выигравший Льеж-Бастонь-Льеж.
Петер Саган повторил на Милан-Сан-Ремо свой результат 2013 года, когда он финишировал 2-м.
Жулиан Алафилипп замкнул тройку призёров Милан-Сан-Ремо-2017. Спринт из группы выиграл Александр Кристофф (Katusha-Alpecin).
Результаты Милан-Сан-Ремо-2017
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