Петер Саган – победитель 5-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Петер Саган побеждает на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Действующий чемпион мира Петер Саган (Peter Sagan) выиграл спринт из небольшой группы на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2017. Это вторая победа словацкого гонщика команды Bora-Hansgrohe в этом выпуске итальянской гонки, он выиграл также 3-й этап.

На 5-м этапе с двойным прохождением подъёма в Фермо с заключительным сектором с 10% градиентом атаковали многие гонщики. Какое-то время держали преимущество Василий Кириенко (Sky) и Луис-Леон Санчес (Astana), но просеявшаяся группа лидеров добрала их за 3 км до финиша. Атака Наиро Кинтаны (Movistar) также была нейтрализована.

В итоге финиш разыграла небольшая группа лидеров. Петер Саган ускорился на последних метрах дистанции и обошёл французского гонщика Тибо Пино (FDJ) и словенского гонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича.

Наиро Кинтана финишировал 8-м и сохранил на плечах майку лидера Тиррено-Адриатико-2017.