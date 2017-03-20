Грег Ван Авермат – победитель E3 Харельбеке-2017

Грег Ван Авермат побеждает на классике Е3 Харельбеке-2017 и становится лидером индивидуального рейтинга Мирового тура UCI

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC, одержал победу на фламандской классике Е3 Харельбеке-2017. Олимпийский чемпион отобрался в отрыв, в котором за 40 км до финиша осталось трое – Грег Ван Авермат, Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен (Oliver Naesen).

Начало формированию победного отрыва положила атака действующего чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера, за которым сразу поехали Грег Ван Авермат и Оливер Насен, а также гонщик команды Bora-Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Pöstlberger). Эта четвёрка стала быстро удаляться от группы, и за 66 км до финиша добрала ехавших впереди гонщиков из более раннего отрыва. За 65 км до финиша к группе Жильбера/Авермата переложились Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac) и Люк Дабридж (Orica-Scott). За 58 км до финиша группа Жильбера/Авермата догнала последнюю из групп раннего отрыва дня.

Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) остался в пелотоне, а за 42,5 км до финиша попал в завал, упал, но не смог сразу продолжить гонку, так как ему пришлось ждать замены велосипеда.

Команды Trek-Segafredo и Katusha-Alpecin предпринимали попытки ускориться в погоне за отрывом, но гонщики Quick Step Floors разбивали их работу, не давая пелотону сократить разрыв.

На Патерберге за 41,8 км до финиша Филипп Жильбер атаковал из отрыва, в это время разрыв между лидерами и пелотоном достиг минуты. Ускорение Жильбера разорвала группу отрыва. За 37,3 км до финиша атаковал Грег Ван Авермат, за ним поехали Филипп Жильбер и Оливер Насен, которые начали увеличивать своё преимущество.

За 10 км до финиша преимущество тройки лидеров составляло 2 минуты. На последнем километре лидеры начали следить друг за другом, первым за несколько сотен метров до финиша атаковал Оливер Насен, но Грег Ван Авермат обошёл его и первым пересёк линию финиша. Филипп Жильбер финишировал 2-м, Оливер Насен замкнул тройку призёров.

Победа Грега Ван Авермата на Е3 Харельбеке-2017 позволила ему стать лидером индивидуального рейтинга Мирового тура UCI.