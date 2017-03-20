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Грег Ван Авермат – победитель E3 Харельбеке-2017

Грег Ван Авермат побеждает на классике Е3 Харельбеке-2017 и становится лидером индивидуального рейтинга Мирового тура UCI

 

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 31-летний бельгийский гонщик команды BMC, одержал победу на фламандской классике Е3 Харельбеке-2017.  Олимпийский чемпион отобрался в отрыв, в котором за 40 км до финиша осталось трое – Грег Ван Авермат, Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен (Oliver Naesen).

 

 

 

 

Начало формированию победного отрыва положила атака действующего чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера, за которым сразу поехали Грег Ван Авермат и Оливер Насен, а также гонщик команды Bora-Hansgrohe Лукас Пёстлбергер (Lukas Pöstlberger). Эта четвёрка стала быстро удаляться от группы, и за 66 км до финиша добрала ехавших впереди гонщиков из более раннего отрыва. За 65 км до финиша к группе Жильбера/Авермата переложились Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac) и Люк Дабридж (Orica-Scott). За 58 км до финиша группа Жильбера/Авермата догнала последнюю из групп раннего отрыва дня.

 

Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) остался в пелотоне, а за 42,5 км до финиша попал в завал, упал, но не смог сразу продолжить гонку, так как ему пришлось ждать замены велосипеда.

 

Грег Ван Авермат – победитель E3 Харельбеке-2017

 

Команды Trek-Segafredo и Katusha-Alpecin предпринимали попытки ускориться в погоне за отрывом, но гонщики Quick Step Floors разбивали их работу, не давая пелотону сократить разрыв.

 

На Патерберге за 41,8 км до финиша Филипп Жильбер атаковал из отрыва, в это время разрыв между лидерами и пелотоном достиг минуты. Ускорение Жильбера разорвала группу отрыва. За 37,3 км до финиша атаковал Грег Ван Авермат, за ним поехали Филипп Жильбер и Оливер Насен, которые начали увеличивать своё преимущество.

 

За 10 км до финиша преимущество тройки лидеров составляло 2 минуты. На последнем километре лидеры начали следить друг за другом, первым за несколько сотен метров до финиша атаковал Оливер Насен, но Грег Ван Авермат обошёл его и первым пересёк линию финиша. Филипп Жильбер финишировал 2-м, Оливер Насен замкнул тройку призёров.

 

Победа Грега Ван Авермата на Е3 Харельбеке-2017 позволила ему стать лидером индивидуального рейтинга Мирового тура UCI.

 

 

Результаты Е3 Харельбеке-2017

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Филипп Жильбер E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • segun70
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    segun70-Фото

    Цитата: LLL

    У комментатора проскочило имя Тинькова во время репортажа. Не ушел значит совсем банкир, сохранил интерес. 

    Не знаю, что комментатор про Тинькова говорил, но то что Тиньков 20.03 в своем инстаграмме назвал Конту старым испанским дер-мом, которое уже никогда ничего не выиграет, как то опустило Т-ва в моих глазах

    http://www.marca.com/en/more-sports/2017/03/20/58d02544468aeb162c8b4613.html

  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    RVL-Фото

    Это мы еще должны увидеть. Пока Петя в порядке. как всегда примерно 50/50..

    и огромная интрига!

    зы. 50/50 ПОДИУМ!!!

  • Ser Gio
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    Ser Gio-Фото
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    RVL-Фото
    большой фейл Пети, это то , что он не поехал ОИ на шоссе...мог бы расставить все точки над "i" в Бразилии.
    имхо
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    Конта тоже! мы это любим!
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    да ну.
    только ТДФ расставит точки
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    объективно на этапе, Вальверде сильнее...Фрум чуть впереди...откуда такие выводы?
    мне нравится, что Конта реагирует...все нормально...
    Фрум по приборам..Вальверде-мистер стабильность!
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    а Фрумм Конту, кто другой победит )))
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    velodoctor-Фото

    Цитата: ezhachok
    Вообще, если честно, немного уже надоели одни и те же лица везде и всюду, кто бы впрыгнул к ним в элитный клуб...
    Нибали бы вернулся того победного года. А так на подходе есть ощущение очень много, но все еще пока сыроваты для Фрума. 

  • ezhachok
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    ezhachok-Фото

    Пошли уже предтуровские баталии.

    Ну как можно оценивать по Каталонии силы гонщиков на Туре?

     

    Не молодеет Конта, это ж ясно, ну уж Вальверде на Туре как-то да объедет:)

     

    Вообще, если честно, немного уже надоели одни и те же лица везде и всюду, кто бы впрыгнул к ним в элитный клуб...

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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