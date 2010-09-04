Петер Саган и Жулиан Алафилипп - призёры Милан-Сан-Ремо-2017

Петер Саган и Жулиан Алафилипп о Милан-Сан-Ремо-2017

Действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган (Peter Sagan) атаковал на Поджио за 6,3 км до финиша Милан-Сан-Ремо-2017. Он сделал всё возможное, чтобы избежать общего спринта, уехав лишь с двумя попутчиками, ответившими на его рывок – Михалом Квятковски (Sky) и Жулианом Алафилиппом (Quick Step Floors). Но на финише победа вновь ускользнула, Петер Саган проиграл Михалу Квятковски несколько сантиметров.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

В четырёх из последних пяти выпусков итальянской классики он финишировал в топ-10, и уже финишировал на ней 2-м в 2013 году. Из 558 гонок, на которых стартовал за всю карьеру, Петер Саган занимал призовые места 204 раза, одержал 92 победы и 78 раз финишировал 2-м.

Петер Саган принял поражение, пошутив, что Михал Квятковски теперь остался ему «должен несколько банок пива».

С 890 очками Петер Саган стал лидером Мирового тура, где теперь на 70 очков опережает Михал Квятковски, поднявшегося на 2-ю строчку рейтинга. Жулиан Алафилипп поднялся в рейтинге Мирового тура на 4-е место.

24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) впервые принимал участие в Милан-Сан-Ремо, и может считать свой дебют успешным, так как с первой же попытки финишировал на подиуме, заняв на классике, входящей в Монументы велоспорта, 3-е место.

Алафилипп поехал за Михалом Квятковски, отреагировавшим на рывок Сагана, они переложились к словацкому гонщику за 500 м до вершины Поджио. Жулиан Алафилипп проиграл в спринте действующему чемпиону мира и победителю Милан-Сан-Ремо-2017 Михалу Квятковски.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Петер Саган: «Я доволен. Результат важен, но и шоу для болельщиков тоже необходимо. Не всегда побеждает сильнейший. Единственное, чего сегодня не хватало – совместной работы с другими гонщиками. Но я в порядке.

Сегодня я отдал всё. Моя команда великолепно отработала, довезли меня до Поджио в целости и сохранности. К счастью, мы не падали, это очень важно.

Атака на Поджио была инстинктивной. Я ничего не планировал, потому что в гонке всё зависит от того, идёт нога или нет. Я не думал, что пойдёт так хорошо. Считал, что другие будут атаковать, и не понял, почему они так ничего и не сделали. Наверное, у них не шла нога.

В этот раз я попробовал, потому что на Поджио был попутный ветер. Терять мне было нечего. Когда атаковал, увидел, что еду в одиночку. Потом ко мне переложились Квятковски и Алафилипп. И я всё равно думал, что быстрее их.

Я проделал много работы на последних пяти километрах. Они каждый провели по одной смене, но это нормально. Понятно, что они восстановились лучше, чем я. В спринте я выдал огромную мощность, но не выиграл.

Это велоспорт. Можно проехать 300 км, а выиграть или проиграть совсем немного. Я сделал всё, что было в моих силах. Сегодня на Милан-Сан-Ремо всё только началось по-настоящему. Сейчас я должен восстановиться, а потом будет Харельбеке и Гент-Вевельгем, Фландрия и Рубэ».

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Я проиграл сильнейшим гонщикам, поэтому очень счастлив, что на моей дебютной Милан-Сан-Ремо занял 3-е место. Победа была близко, я сделал всё, что мог, и, глядя, какие ребята опередили меня, ни о чём не сожалею. Я всё сделал правильно, но в конце ноги были пустыми. Когда Саган атаковал на Поджио, я поехал на полной скорости и догнал его у вершины. Потом пытался отдышаться, но на спуске всё время приходилось давать полный газ, чтобы усидеть за Саганом.

На последних 2 км я не мог тянуть, потому что мне надо было восстановиться, и позади ехал спринтер моей команды. Мы работали на Фернандо Гавирию.

Сегодня моей задачей было прикрывать атаки на Поджио, потому что Фернандо был нашим капитаном. Мы надеялись довезти его до финиша на лучшей позиции. Поэтому, когда поехал Саган, я последовал за ним. Я доволен. Надеюсь, что однажды выиграю эту гонку».