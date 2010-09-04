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Петер Саган и Жулиан Алафилипп - призёры Милан-Сан-Ремо-2017

Петер Саган и Жулиан Алафилипп о Милан-Сан-Ремо-2017

 

   Действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды  Bora-hansgrohe Петер Саган (Peter Sagan) атаковал на Поджио за 6,3 км до финиша Милан-Сан-Ремо-2017. Он сделал всё возможное, чтобы избежать общего спринта, уехав лишь с двумя попутчиками, ответившими на его рывок – Михалом Квятковски (Sky) и Жулианом Алафилиппом (Quick Step Floors). Но на финише победа вновь ускользнула, Петер Саган проиграл Михалу Квятковски несколько сантиметров.

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

 В четырёх из последних пяти выпусков итальянской классики он финишировал в топ-10, и уже финишировал на ней 2-м в 2013 году. Из 558 гонок, на которых стартовал за всю карьеру, Петер Саган занимал призовые места 204 раза, одержал 92 победы и 78 раз финишировал 2-м.

 

  Петер Саган принял поражение, пошутив, что Михал Квятковски теперь остался ему «должен несколько банок пива».

 

  С 890 очками Петер Саган стал лидером Мирового тура, где теперь на 70 очков опережает Михал Квятковски, поднявшегося на 2-ю строчку рейтинга. Жулиан Алафилипп поднялся в рейтинге Мирового тура на 4-е место.

 

  24-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) впервые принимал участие в Милан-Сан-Ремо, и может считать свой дебют успешным, так как с первой же попытки финишировал на подиуме, заняв на классике, входящей в Монументы велоспорта, 3-е место.

Алафилипп поехал за Михалом Квятковски, отреагировавшим на рывок Сагана, они переложились к словацкому гонщику за 500 м до вершины Поджио. Жулиан Алафилипп проиграл в спринте действующему чемпиону мира и победителю Милан-Сан-Ремо-2017 Михалу Квятковски.

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Петер Саган: «Я доволен. Результат важен, но и шоу для болельщиков тоже необходимо. Не всегда побеждает сильнейший. Единственное, чего сегодня не хватало – совместной работы с другими гонщиками. Но я в порядке.

 

  Сегодня я отдал всё. Моя команда великолепно отработала, довезли меня до Поджио в целости и сохранности. К счастью, мы не падали, это очень важно.

 

  Атака на Поджио была инстинктивной. Я ничего не планировал, потому что в гонке всё зависит от того, идёт нога или нет. Я не думал, что пойдёт так хорошо. Считал, что другие будут атаковать, и не понял, почему они так ничего и не сделали. Наверное, у них не шла нога.

 

  В этот раз я попробовал, потому что на Поджио был попутный ветер. Терять мне было нечего.  Когда атаковал, увидел, что еду в одиночку. Потом ко мне переложились Квятковски и Алафилипп. И я всё равно думал, что быстрее их.

 

  Я проделал много работы на последних пяти километрах. Они каждый провели по одной смене, но это нормально. Понятно, что они восстановились лучше, чем я. В спринте я выдал огромную мощность, но не выиграл.

 

  Это велоспорт. Можно проехать 300 км, а выиграть или проиграть совсем немного. Я сделал всё, что было в моих силах. Сегодня на Милан-Сан-Ремо всё только началось по-настоящему. Сейчас я должен восстановиться, а потом будет Харельбеке и Гент-Вевельгем, Фландрия и Рубэ».

 

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors): «Я проиграл сильнейшим гонщикам, поэтому очень счастлив, что на моей дебютной Милан-Сан-Ремо занял 3-е место. Победа была близко, я сделал всё, что мог, и, глядя, какие ребята опередили меня, ни о чём не сожалею. Я всё сделал правильно, но в конце ноги были пустыми. Когда Саган атаковал на Поджио, я поехал на полной скорости и догнал его у вершины.  Потом пытался отдышаться, но на спуске всё время приходилось давать полный газ, чтобы усидеть за Саганом.

 

  На последних 2 км я не мог тянуть, потому что мне надо было восстановиться, и позади ехал спринтер моей команды. Мы работали на Фернандо Гавирию.

  Сегодня моей задачей было прикрывать атаки на Поджио, потому что Фернандо был нашим капитаном. Мы надеялись довезти его до финиша на лучшей позиции. Поэтому, когда поехал Саган, я последовал за ним. Я доволен. Надеюсь, что однажды выиграю эту гонку».

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2017

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Теги к статье: Петер Саган Жулиан Алафилипп Милан-Сан-Ремо Bora-hansgrohe Julian Alaphilippe Peter Sagan Milano-Sanremo гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:08 | Регистрация: 4.09.2010

    Петя просто НЕВЕРОЯТЕН. и во время гонки и после. Такой финал Петра запомнится на всю жизнь. а про хитрилу квято я уже забыл

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Петя просто НЕВЕРОЯТЕН. и во время гонки и после. Такой финал Петра запомнится на всю жизнь. а про хитрилу квято я уже забыл

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    >>но я действительно верю, что его можно победить

    продолжай верить. пока ты смог только обмануть. и выглядело всё это как гребаный стыд.

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    rude_rider-Фото

    хорошо что еврик транслирует эту гонку

     

    а наличии фрума и конты гарантирует борьбу хотя бы на одном из этапов)))

  • 0x5F375A86
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    0x5F375A86-Фото
    Фрум едва ли будет бороться за высокое место, он весной обычно не очень, может выйграет этап, если представится случай и все. За генерал в скай будут бороться Ланда или G, а Фрум будет работать на них (в скай это нормальная ситуация).
  • EL-Fenomeno
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати насчёт Сагана и его везение/невезения - озвучивает СайклингНьюз:

    примерно 558 гонки = 204 подиума (92 первых мест, 72 вторых и 40 третьих для ПС). Ну а то что он уже второй раз после 2013 (кажись) ВТОРОЙ на МСР, ну так почему бы в 2018 не пропустить Тиррено-Адриатико и настроится только на Милан-Сан-Ремо, и только на победу.

    А если честно был немного удивлён, что в "чистом" спринте на плоскаче Пето уступает (пускай милиметры) Квято. Едва не сцепились и чуть было не рухнули после финиша оба.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: serdarow
    Интересно будет посмотреть на соперничество Вальверде, Контадора и Фрума.

    Особенно за Фрумом, учитывая, что в соперниках Контадор (уставший после ПН).

    Я бы ещё не сбрасывал и М.Ланду, все-таки испанец. Так что вангую итоговый подиум: Ланда-Фрум-Вальверде

  • Николай Степаныч
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    Николай Степаныч-Фото

    Давно (относительно) в Сан Ремо не выигрывал поздний отрыв. Люблю такие развязки, они особенно эмоциональные.

  • Student
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    Student-Фото
    Квято врятли под Арденны, только разве что для Амстела, но там гонка лотерея. Думаю Энао и Роза более серьезная ставка.
  • HastaManana
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    HastaManana-Фото

    А всё потому, что Петя Саган д'Артаньян бороду сбрил. Теперь пока не отрастёт)))

  • EL-Fenomeno
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Саган знал что делает когда уходил в отрыв за 6 км., но на этот раз оппоненты оказались не лыком шиты; а так смотрим итоговый протокол с 4 по 10 метса и вот где были фавориты и НЕ состоявшися победители-подиумщики.

    Квято молодчага, после Страде Бьянке есть и МСР...он полюбил Италию) или она его))

    Да, надо также отметить, что на этот раз удивительно мало велогонщиков сошло...не хватало дождика (ну это конечно шутка)

    Цитата: Student
    Главные старты Ворлдтуре за Скай. Но на брусчатке им нечего не светит...

    Им не надо брусчатки, ещё есть в запасе Арденские классики..вместе с тем же Квято-фаворитом (но там уже для него соперником №1 будет Алекс)

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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