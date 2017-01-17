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Сеп Ванмарке: "Верю, что одержу победу на одной из великих классик"

 Сеп Ванмарке: "Верю, что одержу победу на одной из великих классик"

 

  Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) в 2017 году возвращается в команду Джонатана Воутерса, с которой начинал профессиональную карьеру в 2011. 28-летний бельгийский гонщик, призёр Париж-Рубэ и двукратный призёр Тура Фландрии, считает, что в новой «старой» команде Cannondale-Drapac получит сильных помощников на классиках–монументах, где мечтает одержать победу.

  В интервью Cyclingnews Ванмарке сказал, что считает себя гонщиком того же типа, что и его соотечественник, бельгиец Грег Ван Авермат, который в этом году стал олимпийским чемпионом в групповой гонке.

 

 

Сеп Ванмарке: "Верю, что одержу победу на одной из великих классик"

 

Сеп Ванмарке о своих возможностях на классиках-монументах

 

  «Я не вхожу в число величайших талантов, таких, как Петер Саган, который стал заметен с 18 лет. Я больше похож на Грега Ван Авермата, которому нужно время.

  Я всегда впереди. В прошлые годы всё время заезжал в топ-5 или на подиум. Ван Авермат развивался таким же образом, всегда впереди, но без побед.

И только с прошлого года и, особенно, в этом году он отфинишировал. Я не говорю, что мы одинаковые гонщики, но идём схожим путём, я считаю, что развиваюсь точно так же.

  Мне просто необходимо достичь определённого возраста, чтобы начать побеждать. Однажды победа придёт, я надеюсь на это. А до тех пор продолжу работать, знаю, что всё ещё развиваюсь, становлюсь лучше.

  Такие гонщики как Петер Ван Петегем и Йохан Мюзеув поздно выиграли свою первую классику, думаю, Мюзеуву было 28, а Петегему около 30, лет. Он выиграл три монумента, а Мюзеув  - 6. Так что у меня есть время.

  Для победы нужно, чтобы сошлись многие факторы. Я знаю, что силён в этих гонках, хотя и другие ребята тоже. Поэтому атаковать трудно, они знают, что я могу взять победу. Но, к сожалению, я не так быстр в спринте, как Саган, Ван Авермат, Кристофф, Дегенкольб. И мне надо уезжать от них. А это нелегко.

  Я уже мог бы взять победу. На Париж-Рубэ я проиграл Канчелларе, так же, как и на Фландрии два года назад. Я совершал ошибки, а чтобы выиграть, мне надо, чтобы вся удача была на моей стороне, а это не всегда возможно. Если с каждым годом я буду становиться чуточку сильнее, мне не придётся так сильно полагаться на удачу».

 

Сеп Ванмарке о переходе в команду Cannondale-Drapac

 

  «Я пришёл к Воутерсу, когда мне был 21 год, великолепное время, но, наверное, тогда для меня было слишком рано, я не был готов морально. За годы моего выступления LottoNL-Jumbo Джонатан всегда интересовался мной, спрашивал обо мне у руководства, свободен ли я. Говорил, что хочет меня вернуть.

  В Lotto у нас была хорошая команда на классиках, но нам всегда не хватало одного-двух человек в самом финале гонки, на последних 30-40 км. Думаю, теперь, в Cannondale-Drapac, я нашёл этих людей – Себастьяна Лангевельда, Дилан Ван Барле, Тэйлора Финни, Тома Ван Асбрука. По крайней мере, на бумаге состав выглядит сильным. Нет необходимости становиться командой Quick Step или BMC, но думаю, у нас сильная группа.

  В отличие от того, кем я был пять лет назад, теперь у меня накоплен большой опыт. Я из молодого таланта превратился в лидера на классиках, того, кто способен в них победить. И поэтому моё возвращение совсем другое. Я вырос и готов к следующему шагу».

 

Сеп Ванмарке о работе с Андреасом Клиром, спортивным директором Cannondale-Drapac

 

  «Он много помогал мне на классиках, передал мне свои знания, присматривал за мной. Надеюсь, что теперь, будучи спортивным директором, он будет делать для меня то же самое – он поможет мне сохранить спокойствие и принять решение в финале. Это правда, я всё ещё совершаю массу ошибок. Надеюсь, что он поможет мне это исправить.

 

  Я понимаю, что за свою карьеру не выиграю много крупных гонок. Но я верю, что одержу победу на одной из них. Я не смогу выигрывать по 10 гонок в год, но это не важно, если я выиграю одну великую классику. Тогда всё будет в порядке. Я верю, что на одной из гонок всё сработает».

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Теги к статье: Сеп Ванмарке Sep Vanmarcke Cannondale-Drapac

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Александра
    Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

    Альберто Контадор все ещё надеется и верит что сМожет выиграть Тур де Франс (об этом велогонщик заявил ежедневной испанской газете АВС в прошлую пятницу)

    "Да, мне не везло в послдение годы на этой гонке, особенно из-за падений, но я просто хочу выиграть Тур снова, я чуствую, что способен на это.
    Большая цель на новый сезон попытаться выиграть самые главные гонки в календаре и в первую очередь Тр де Франс".

  • chel
    Велотвиттер. 297-й выпуск (1)
    chel-Фото

    Лотттовцы - затейникиdrinks

  • VeloVelo
    Велогонщики команды "Астана" ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да простят меня больщики, но, дизайн формы не соответствует уровню команды Астана.



    Светло-бирюзовый верх, переходящий плано в черный низ. . .
    Что транслирует дизайнер? 

  • kwwk
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    kwwk-Фото

    Осталось по Джиро еще Фрумыча дождаться!

  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Александра-Фото

    Цитата: Stack
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.

    Если только в условные.)

  • Stack
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Stack-Фото
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.
  • velodoctor
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    velodoctor-Фото

    Молодец Кинтаныч, кто-то скажет типо всеранво на туре шансов нет и это план б на сезон, но я на это смотрю с позиции, что он недавний победитель гонки и не мог не приехать на её юбилей. 

  • owli4
    Велогонщики команды "Астана" ... (4)
    owli4-Фото

    форма более красивее старой

  • RVL
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (8)
    RVL-Фото
    а посмотреть то интересно...
  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Александра-Фото

    Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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