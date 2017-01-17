Сеп Ванмарке: "Верю, что одержу победу на одной из великих классик"

Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) в 2017 году возвращается в команду Джонатана Воутерса, с которой начинал профессиональную карьеру в 2011. 28-летний бельгийский гонщик, призёр Париж-Рубэ и двукратный призёр Тура Фландрии, считает, что в новой «старой» команде Cannondale-Drapac получит сильных помощников на классиках–монументах, где мечтает одержать победу.

В интервью Cyclingnews Ванмарке сказал, что считает себя гонщиком того же типа, что и его соотечественник, бельгиец Грег Ван Авермат, который в этом году стал олимпийским чемпионом в групповой гонке.

Сеп Ванмарке о своих возможностях на классиках-монументах

«Я не вхожу в число величайших талантов, таких, как Петер Саган, который стал заметен с 18 лет. Я больше похож на Грега Ван Авермата, которому нужно время.

Я всегда впереди. В прошлые годы всё время заезжал в топ-5 или на подиум. Ван Авермат развивался таким же образом, всегда впереди, но без побед.

И только с прошлого года и, особенно, в этом году он отфинишировал. Я не говорю, что мы одинаковые гонщики, но идём схожим путём, я считаю, что развиваюсь точно так же.

Мне просто необходимо достичь определённого возраста, чтобы начать побеждать. Однажды победа придёт, я надеюсь на это. А до тех пор продолжу работать, знаю, что всё ещё развиваюсь, становлюсь лучше.

Такие гонщики как Петер Ван Петегем и Йохан Мюзеув поздно выиграли свою первую классику, думаю, Мюзеуву было 28, а Петегему около 30, лет. Он выиграл три монумента, а Мюзеув - 6. Так что у меня есть время.

Для победы нужно, чтобы сошлись многие факторы. Я знаю, что силён в этих гонках, хотя и другие ребята тоже. Поэтому атаковать трудно, они знают, что я могу взять победу. Но, к сожалению, я не так быстр в спринте, как Саган, Ван Авермат, Кристофф, Дегенкольб. И мне надо уезжать от них. А это нелегко.

Я уже мог бы взять победу. На Париж-Рубэ я проиграл Канчелларе, так же, как и на Фландрии два года назад. Я совершал ошибки, а чтобы выиграть, мне надо, чтобы вся удача была на моей стороне, а это не всегда возможно. Если с каждым годом я буду становиться чуточку сильнее, мне не придётся так сильно полагаться на удачу».

Сеп Ванмарке о переходе в команду Cannondale-Drapac

«Я пришёл к Воутерсу, когда мне был 21 год, великолепное время, но, наверное, тогда для меня было слишком рано, я не был готов морально. За годы моего выступления LottoNL-Jumbo Джонатан всегда интересовался мной, спрашивал обо мне у руководства, свободен ли я. Говорил, что хочет меня вернуть.

В Lotto у нас была хорошая команда на классиках, но нам всегда не хватало одного-двух человек в самом финале гонки, на последних 30-40 км. Думаю, теперь, в Cannondale-Drapac, я нашёл этих людей – Себастьяна Лангевельда, Дилан Ван Барле, Тэйлора Финни, Тома Ван Асбрука. По крайней мере, на бумаге состав выглядит сильным. Нет необходимости становиться командой Quick Step или BMC, но думаю, у нас сильная группа.

В отличие от того, кем я был пять лет назад, теперь у меня накоплен большой опыт. Я из молодого таланта превратился в лидера на классиках, того, кто способен в них победить. И поэтому моё возвращение совсем другое. Я вырос и готов к следующему шагу».



Сеп Ванмарке о работе с Андреасом Клиром , спортивным директором Cannondale-Drapac

«Он много помогал мне на классиках, передал мне свои знания, присматривал за мной. Надеюсь, что теперь, будучи спортивным директором, он будет делать для меня то же самое – он поможет мне сохранить спокойствие и принять решение в финале. Это правда, я всё ещё совершаю массу ошибок. Надеюсь, что он поможет мне это исправить.

Я понимаю, что за свою карьеру не выиграю много крупных гонок. Но я верю, что одержу победу на одной из них. Я не смогу выигрывать по 10 гонок в год, но это не важно, если я выиграю одну великую классику. Тогда всё будет в порядке. Я верю, что на одной из гонок всё сработает».