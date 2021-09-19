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Матье ван дер Пул примет участие в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии

Матье ван дер Пул вошёл в состав сборной Нидерландов на групповую гонку чемпионата мира-2021

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) примет участие в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021, которая пройдёт во Фландрии 26 сентября. 26-летний нидерландский гонщик был не уверен в своей физической форме после травмы спины, полученной во время соревнований по маунтинбайку на Олимпиаде в Токио-2020.  

 

После схода с Тур де Франс 4 июля он вернулся на шоссе 12 сентября и проехал три классики, в одной из которых - «Antwerp Port Epic», одержал победу. Тренер сборной Нидерландов Коос Муренхаут (Koos Moerenhout) считает, что хотя Матье ван дер Пул не будет фаворитом, но увеличит шансы команды на успех.

 

Матье ван дер Пул примет участие в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии

 

  Коос Муренхаут, тренер сборной Нидерландов: «Подготовка Матье к чемпионату мира была не идеальной, но он точно усилит наш состав в групповой гонке на шоссе. Благодаря ему шансы на успех увеличатся. Возможно, он не основной фаворит из-за физических проблем, но он точно будет гонщиком, за которым будут следить. Я рад, что он стартует в групповой гонке».

 

  Коос Муренхаут также назвал, кто помимо Матье ван дер Пула войдёт состав сборной Нидерландов на групповую гонку чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021: Дилан Ван Баарле (Dylan van Baarle), Бауке Моллема (Bauke Mollema), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld), Оскар Рисебек (Oscar Riesebeek), Данни Ван Поппель (Danny van Poppel) и Паскаль Энхорн (Pascal Eenkhoorn).

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships

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