Матье ван дер Пул будет готовиться к чемпионату мира в гипоксической палатке

Матье ван дер Пул отказался от высокогорных тренировочных сборов в пользу гипоксической палатки



Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) решил изменить план подготовки к чемпионату мира по велоспорту на шоссе-2019. Первоначально 24-летний нидерландский гонщик команды Corendon – Circus собирался тренироваться 10 дней в лагере на высоте в Испании, в горах Сьерра-Невада перед тем, как стартовать на Туре Британии-2019 (7 – 14 сентября). Но после обсуждений с командой Матье ван дер Пул и главный тренер Corendon – Circus Кристоф Де Кегел (Kristof De Kegel) решили, что высокогорье заменит гипоксическая палатка. Об этом тренер Матье ван дер Пула рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Кристоф Де Кегел, тренер команды Corendon-Circus: «У нас были два варианта: или ехать на высоту за границу, или остаться в Бельгии, где Матье спит в палатке ночью. Матье уже и так много времени провёл в поездках, поэтому мы решили избегать дополнительных усилий. Более того, с гипоксической палаткой, создающей условия большой высоты, легче следить за результатами тренировок. Так как чемпионат мира пройдёт на уровне моря, мы посчитали, что лучше контролировать интенсивность и сосредоточиться на тренировочных сессиях на уровне моря в Бельгии».

Гипоксическая палатка позволяет создать условия высокогорья в любом месте. Применение гипоксической палатки не нарушает Антидопинговых правил, но в некоторых странах, например, в Италии и Норвегии, её использование запрещено. В Бельгии нет запрета на использование гипоксических палаток спортсменами.

Горная палатка, имитируя условия разрежённого воздуха, увеличивает выработку эритроцитов, улучшает функциональное состояние организма. В итоге у спортсмена повышается выносливость, улучшается восстановление.

В этом сезоне Матье ван дер Пул одержал на шоссе 6 побед, в том числе выиграл классику Амстел Голд Рэйс. Он совмещал маунтинбайк и шоссейный велоспорт, а ради чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019 отказался от участия в чемпионате мира по маунтинбайку.