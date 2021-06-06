Матье ван дер Пул сошёл с Тура Швейцарии-2021 перед 6-м этапом

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- Дата:
- Сегодня, 19:30
Матье ван дер Пул сошёл с Тура Швейцарии-2021 из-за простуды
Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не вышел на старт 6-го этапа Тура Швейцарии-2021. Велокоманда Alpecin-Fenix сообщает, что 26-летний нидерландский гонщик снят с гонки по решению врачей команды из-за проявившихся симптомов простуды.
В пресс-релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «После сильных дождей в прошлые дни гонки Матье ван дер Пулу тяжело из-за небольшой простуды. Он с нетерпением ждал следующие этапы, но врачи команды решили снять его с гонки, чтобы не ставить под угрозу его здоровье, учитывая следующие цели сезона».
Матье ван дер Пул уезжает с Тура Швейцарии-2021 не с пустыми руками – он одержал две победы на этапах и два этапа удерживал жёлтую майку лидера гонки.
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