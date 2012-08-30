Матье ван дер Пул: «Этот чемпионат мира я запомню надолго»

Матье ван дер Пул: «Внезапно кончились силы, раньше со мной такого не случалось»

24-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые в карьере проехал групповую гонку чемпионата мира по велоспорту на шоссе. Он стартовал как один из претендетов на высокие места, но суровая погода и протяжённая дистанция сыграли свою роль - побороться за подиум он не смог.

Отобравшись в победный отрыв, за 13 км до финиша Матье ван дер Пул почувствовал слабость, выпал из отрыва и не смог зацепиться за пелотон. Он финишировал почти через 11 минут после победителя, датчанина Мадса Педерсена.

Матье ван дер Пул: «Не знаю, что случилось. Внезапно сил в ногах не осталось. Не думаю, что я где-то ошибся. Я ехал в правильном отрыве, но в одно мгновение почувствовал себя пустым. Такого со мной раньше не было, но и такую дистанцию под дождём я ехал в первый раз. Весь день шёл дождь, гонка была очень тяжёлой.

Этот чемпионат мира я запомню надолго, как и все, кто в участвовал в этой гонке.

Хотел добиться большего. Я сделал всё что мог, и не то, что я подошёл близко к титулу, но шанс был упущен.

Я атаковал инстинктивно, и это был идеальный момент, потому что впереди в отрыве находились гонщики. В тот момент многим фаворитам уже было тяжело. Отрыв был правильным, но у меня не хватило сил.

Я знал, что Трентин силён, как и Мадс Педерсен. Педерсена знаю с юниоров, в такую погоду он едет очень мощно. Конечно, я думал о соперниках, и до того, как силы пропали, чувствовал себя хорошо. Просто в один момент всё было кончено. Когда я пропустил пелотон, те первые 20 минут у меня кружилась голова, но на последних 4 – 5 километрах снова почувствовал себя хорошо. Это было очень странно».