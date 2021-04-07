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Матье ван дер Пул – призёр Тура Фландрии-2021

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

  Матье ван дер Пул не смог второй год подряд подняться на высшую ступень подиума классики Монумента – Тур Фландрии, но 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix не остался без призового места. Матье ван дер Пул атаковал во время Тура Фландрии-2021 несколько раз. Решающей стала атака за 18 км до финиша.

 

  С победителем Тура Фландрии прошлого года, чемпионом Нидерландов удержался лишь 26-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step, недавний победитель классики Е3 Saxo Bank, чемпион Дании Каспер Асгрен (Kasper Asgreen). Матье ван дер Пулу не хватило сил, чтобы обойти Асгрена в спринте.

 

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

 

  Матье ван дер Пул: «Сегодня я проиграл сильнейшему. То, что он остался со мной до финального километра, говорит достаточно. Он был уверен в своём спринте, уже во время гонки я чувствовал, что он очень силён. Мне же в конце немного не хватило ноги, так что я расстроен, но считаю, что проиграл сильнейшему, поэтому поражение принять легче.

 

  Считаю, что я очень хорошо провёл гонку, где лишь один оказался сильнее меня. Я ещё на подъёмах заметил, что он  - один из сильнейших. Когда я атаковал, он всегда первым отвечал на ускорение.

 

  Асгрен – достойный победитель. Я начал спринт хорошо, но сразу почувствовал, что нога не идёт. Получилось включиться на пять секунд, но потом – всё. Обычно, когда я борюсь в спринте один на один, у меня лучшие шансы, но сегодня он был сильнее.

 

  Конечно, я могу гордиться гонками, которые проехал с начала сезона и до настоящего момента. Хотя небольшое разочарование осталось».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Tour of the Alps

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La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Грег Ван Авермат и Яспер Стёйв ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото

    С каждым годом Грэг будет расстраиваться всё меньше. Гонку провёл хорошо, но попадание на подиум для него теперь потолок. Увы и ах.

  • motte
    Каспер Асгрен – победитель Тур ... (2)
    motte-Фото

    Просто невероятно! 

    БелЬгийская, команда,  сменив лого и сразу наповал на монументе , который  естЬ символ нации, невероятно,  лефевр делает историю. 

  • salomon
    Каспер Асгрен – победитель Тур ... (2)
    salomon-Фото
    Асгрен этой весной - самый крутой классик !!!
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    rude_rider-Фото

    такое осущение что Матье отрубило на финише или вело подвел.

    спурт начал хорошо .

     

    или все таки переоценил свои возможности.напролом решил.типа я же самый крутой.

     

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2021. Превью (9)
    VeloVelo-Фото
    Да, наверное, ГВА уже сливается потихоньку.
    Но, кто знает, как оно в итоге получится.
    Жильбера вон сливали еще лет 5 назад.
    А он потом выдал!
  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2021. Превью (5)
    Astanaforever-Фото
    Надеюсь Фульс и Луц возьмут этап.
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: «Мне просто не х ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Каспер просто был сильнее обоих ванов. 

  • flugegeheimen
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    flugegeheimen-Фото

    Захватывающая гонка. Асгрен в идеальной форме подошел к весенним классикам,  МВДП не хватило сил, что, похоже для него самого стало неожиданностью, ГВА - рада видеть его в строю.

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Типичные баскские этапы: стиральные доски + короткие стенки с пиковыми градиентами в 15-20. 

    В опросе проголосовал за Ланду, но также буду и за Вальверде (хотелось бы и Микэля, и Алехандро увидеть на итоговом подиуме через 6 дней), но когда в заявке на гонку есть Тадей + Примо...неужели всем остальным только и остается борьба за 3-е место...не верю и не хочу так!

  • BaTman
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    BaTman-Фото

     Потрясающе, Аргстрен - стальные нервы, (иияца). Прям круто всё сделал, и это в 26 лет. 

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