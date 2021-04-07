Матье ван дер Пул – призёр Тура Фландрии-2021

Матье ван дер Пул: «Каспер Асгрен был сильнейшим на Туре Фландрии-2021»

Матье ван дер Пул не смог второй год подряд подняться на высшую ступень подиума классики Монумента – Тур Фландрии, но 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix не остался без призового места. Матье ван дер Пул атаковал во время Тура Фландрии-2021 несколько раз. Решающей стала атака за 18 км до финиша.

С победителем Тура Фландрии прошлого года, чемпионом Нидерландов удержался лишь 26-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step, недавний победитель классики Е3 Saxo Bank, чемпион Дании Каспер Асгрен (Kasper Asgreen). Матье ван дер Пулу не хватило сил, чтобы обойти Асгрена в спринте.

Матье ван дер Пул: «Сегодня я проиграл сильнейшему. То, что он остался со мной до финального километра, говорит достаточно. Он был уверен в своём спринте, уже во время гонки я чувствовал, что он очень силён. Мне же в конце немного не хватило ноги, так что я расстроен, но считаю, что проиграл сильнейшему, поэтому поражение принять легче.

Считаю, что я очень хорошо провёл гонку, где лишь один оказался сильнее меня. Я ещё на подъёмах заметил, что он - один из сильнейших. Когда я атаковал, он всегда первым отвечал на ускорение.

Асгрен – достойный победитель. Я начал спринт хорошо, но сразу почувствовал, что нога не идёт. Получилось включиться на пять секунд, но потом – всё. Обычно, когда я борюсь в спринте один на один, у меня лучшие шансы, но сегодня он был сильнее.

Конечно, я могу гордиться гонками, которые проехал с начала сезона и до настоящего момента. Хотя небольшое разочарование осталось».