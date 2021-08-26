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Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Туре Бенилюкса-2021

Матье ван дер Пул не примет участие в Туре Бенилюкса-2021 из-за травмы спины

 

Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Туре Бенилюкса-2021

 

  26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вынужден отказаться от старта на Туре Бенилюкса (Benelux Tour/бывший BinckBank Tour), который пройдёт с 30 августа по 5 сентября, из-за травмы спины.

 

На соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020 Матье ван дер Пул упал на первом круге, попытался продолжить борьбу, но сошёл. После возвращения из Токио нидерландский велогонщик не стал принимать участие в чемпионате мира по маунтинбайку.

 

Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Туре Бенилюкса-2021

 

В пресс-релизе велокоманды Alpecin-Fenix сообщается:

 

  «Матье ван дер Пул надеялся защитить титул победителя на Туре Бенилюкса-2021, но, к сожалению, ему придётся пропустить гонку. Из-за проблем со спиной в последние недели он не смог оптимально тренироваться, а Тур Бенилюкса начинается уже скоро (30 августа).

 

  В зависимости от того, как пойдёт восстановление, график тренировок и программа гонок Матье ван дер Пула будут скорректированы. На данный момент нет причин ставить под вопрос участие в чемпионате мира и Париж-Рубэ».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Бенилюкса

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

    Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка. 

    Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

    Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

    .... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.

  • Astanaforever
    Йон Аберастури подписал контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно конечно только кого он будет развозить?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Kay82-Фото

    Какая же интересная Вуэльта! Тур и рядом не стоит

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    shekn-Фото
    Буду за Маса болеть
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (33)
    Earl57-Фото

    Занятно, что норвежская команда Uno-X массово подписывает датчан. Сейчас у них 19 норвежцев и 6 датчан, а в следующем году датчане будут составлять половину команды.

    В следующем году Тур де Франс стартует в Копенгагене, и похоже Uno-X хотят пробиться как местная команда. У датчан же нет своей проконти.

  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Karmatron-Фото
    Тоже интересно. Сегодня он немножко даже дернулся, может, ногу/спину проверял.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

    Итальянцы жгут))

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    BlAr-Фото

    Посередине тоже стеночка любопытная!
    Возможно, будет этап не на атаку, а на просев слабых. И разборки на финишных метрах у генеральщиков.

    Скорее всего, отрыв уедет и выиграет.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    "Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе."

    Тот случай, когда отдельные части предложения понятны, а предложение целиком - нет. Можно прояснить для несообразительных, как казнь может быть документом о населении и как казненный граф мог вмешаться в выборы?

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Берналь так отчаянно спринтовал, хотел завалов избежать или эти две секунды отграть..

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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