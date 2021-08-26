Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Туре Бенилюкса-2021

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 20:44
Матье ван дер Пул не примет участие в Туре Бенилюкса-2021 из-за травмы спины
26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вынужден отказаться от старта на Туре Бенилюкса (Benelux Tour/бывший BinckBank Tour), который пройдёт с 30 августа по 5 сентября, из-за травмы спины.
На соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020 Матье ван дер Пул упал на первом круге, попытался продолжить борьбу, но сошёл. После возвращения из Токио нидерландский велогонщик не стал принимать участие в чемпионате мира по маунтинбайку.
В пресс-релизе велокоманды Alpecin-Fenix сообщается:
«Матье ван дер Пул надеялся защитить титул победителя на Туре Бенилюкса-2021, но, к сожалению, ему придётся пропустить гонку. Из-за проблем со спиной в последние недели он не смог оптимально тренироваться, а Тур Бенилюкса начинается уже скоро (30 августа).
В зависимости от того, как пойдёт восстановление, график тренировок и программа гонок Матье ван дер Пула будут скорректированы. На данный момент нет причин ставить под вопрос участие в чемпионате мира и Париж-Рубэ».
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