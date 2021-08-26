Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Туре Бенилюкса-2021

На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка.

Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

.... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.