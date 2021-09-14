Матье ван дер Пул: «При 70% формы не стартую на чемпионате мира по велоспорту-2021»

Матье ван дер Пул выиграл классику «Antwerp Port Epic», проверяя физическую форму после травмы

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вернулся на шоссе после травмы спины, полученной во время соревнований по маунтинбайку на Олимпиаде в Токио-2020. Из-за травмы 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix отказался от защиты титула на многодневной велогонке «Тур Бенилюкса»-2021.

Состояние после травмы и уровень восстановления Матье ван дер Пул проверил на классике категории 1.1. «Antwerp Port Epic». Он одержал победу, но всё ещё не уверен, будет ли стартовать на чемпионате мира по велоспорту-2021 и Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

Матье ван дер Пул: «Если оценивать мои шансы сейчас, я бы уже сказал, что они больше, чем 50/50. На «Antwerp Port Epic» я сделал всё, что мог, чтобы проверить спину. Я не играл в прятки. Специально хотел заранее атаковать, чтобы проверить свою реакцию. Кстати, я сам попросил принять участие в этой гонке. День получился полезным, но окончательное решение о том, каким будет конец моего сезона, приму в конце недели. Спина всё ещё одеревенелая, но это некатастрофично.

Спина доставляла неприятности в последний час, но не беспокоила меня как обычно. Я испытал облегчение. Теперь надо подождать, посмотреть, как отреагирую. Но эта гонка не похожа на Париж-Рубэ или чемпионат мира.

Мне сказали, что я не смогу ничего сломать, если поеду длинную гонку. Ещё и поэтому я так хочу попробовать принять участие в Париж-Рубэ и чемпионате мира. Потом мне хочется подольше отдохнуть, чтобы полностью вылечить спину, потому что когда-нибудь мне придётся избавиться от этой проблемы.

Мне надо хорошо потренироваться перед следующими двумя неделями, чтобы на чемпионате мира быть в неплохой форме. Но если форму удастся набрать только на 70%, я точно не буду участвовать».