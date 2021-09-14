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Матье ван дер Пул: «При 70% формы не стартую на чемпионате мира по велоспорту-2021»

Матье ван дер Пул выиграл классику «Antwerp Port Epic», проверяя физическую форму после травмы

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вернулся на шоссе после травмы спины, полученной во время соревнований по маунтинбайку на Олимпиаде в Токио-2020. Из-за травмы 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix отказался от защиты титула на многодневной велогонке «Тур Бенилюкса»-2021.

 

Состояние после травмы и уровень восстановления Матье ван дер Пул проверил на классике категории 1.1. «Antwerp Port Epic». Он одержал победу, но всё ещё не уверен, будет ли стартовать на чемпионате мира по велоспорту-2021 и Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью Wielerflits.

 

Матье ван дер Пул: «При 70% формы не стартую на чемпионате мира по велоспорту-2021»

 

 

  Матье ван дер Пул: «Если оценивать мои шансы сейчас, я бы уже сказал, что они больше, чем 50/50. На «Antwerp Port Epic» я сделал всё, что мог, чтобы проверить спину. Я не играл в прятки. Специально хотел заранее атаковать, чтобы проверить свою реакцию. Кстати, я сам попросил принять участие в этой гонке.  День получился полезным, но окончательное решение о том, каким будет конец моего сезона, приму в конце недели. Спина всё ещё одеревенелая, но это некатастрофично.

 

  Спина доставляла неприятности в последний час, но не беспокоила меня как обычно. Я испытал облегчение. Теперь надо подождать, посмотреть, как отреагирую. Но эта гонка не похожа на Париж-Рубэ или чемпионат мира.

 

  Мне сказали, что я не смогу ничего сломать, если поеду длинную гонку. Ещё и поэтому я так хочу попробовать принять участие в Париж-Рубэ и чемпионате мира. Потом мне хочется подольше отдохнуть, чтобы полностью вылечить спину, потому что когда-нибудь мне придётся избавиться от этой проблемы.

 

  Мне надо хорошо потренироваться перед следующими двумя неделями, чтобы на чемпионате мира быть в неплохой форме. Но если форму удастся набрать только на 70%, я точно не буду участвовать».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix чемпионат мира по велоспорту-2021

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Комментарии

  • RVL
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    RVL-Фото

    Может группу затащить думает))

    А то золотой котелок и радуга в разделках - круто, но не на стиле))
    Разделку в золотом котелке ездить будет, а кучи в радуге!

  • RVL
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    RVL-Фото
    Вот это фантазия...
  • Серафим
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    Серафим-Фото
    Интересно, Роглич отказался от разделки. То есть поменял железный подиум (вряд ли золото, но на 2-3 место шансы очень хорошие были) на помощь команде в групповой гонке.
    По поводу личных притязаний - сомневаюсь. Но помочь команде - это да.
  • AmaAma
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    AmaAma-Фото

    Словения подтвердила состав: 

    Могорич 

    Погачар 

    Роглич 

    Поланц 

    Тратник 

    Мезгец* (не могу произвести фамилию верно) 

    Новак 

    Пер 

     

    в разделке: 

    Погачар и Тратник, Роглич отказался 

     

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    Earl57-Фото
    Там тренер британской сборной говорит, что у Пидкока форма неведомо какая. Сомневается он что Пидкок в состоянии на медаль заехать... Ну и соответственно команда на него работать не будет. Они больше на Хейтера надеются.
    Бритты кого только в сборную не запихнули. И широких спринтеров и узких, молодых и старых. От Хейтера до Кавендиша.
    Благо Томми привычен заботиться о себе самостоятельно))
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (6)
    Sezar-Фото

    Вот будет обидно, если он отработает на Ван Арта, а тот притащит на хвосте Пидкока.

  • Earl57
    Крис Фрум стал техническим сов ... (31)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma
    Не совсем в тему.. подскажите уже есть официальный профиль Ломбардии? 

    Пока нет. Писали только что гонка будет из Комо в Бергамо. Детали маршрута обещали сообщить в сентябре. 

    Такой маршрут был, когда Чавито в 2016 г. победил.

    Чаще едут из Бергамо в Комо.

  • rude_rider
    Крис Фрум стал техническим сов ... (31)
    rude_rider-Фото
    Цитата: BaTman
    Велоспорт живее живых, вы серьёзно ? Есть крупные корпорации в спонсорах? Что то не заметно процветания, ни вижу что бы спорт бренды бежали в велоспорт с рекламой, Найк больше так и не появился.
    Подозрительно сдулся человек которых хромал пол года после операции ? Т.е. у скай есть лексир, но он не может помочь ни Томасу, ни Карапасу. Только Фруму заходил.
    По мне вы просто крайне замкнутый человек который не может поверить в поражение своего кумира, и пытающийся принизить другие заслуги своими грязными домыслами.
    Узбагойся фанатичный вы наш..в игнор пошёл
  • AmaAma
    Крис Фрум стал техническим сов ... (31)
    AmaAma-Фото

    Не совсем в тему.. подскажите уже есть официальный профиль Ломбардии? 

  • garmincervelo
    Крис Фрум стал техническим сов ... (31)
    garmincervelo-Фото
    Вообще то сдулись абсолютно все: Димулан, Кинтана, Бардэ, Пино, Томас, Порт, Нибали и т.д. Намертво всё предыдущее поколение. Какое там сдулся только Фрум. Не тянет вообще НИКТО кроме новых.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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