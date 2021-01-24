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Мигель Анхель Лопес о восстановлении после травмы и переходе в команду Movistar

Мигель Лопес: «Начну сезон в марте и буду фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании»

 

Мигель Анхель Лопес о восстановлении после травмы и переходе в команду Movistar

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) сезон 2021 года начнёт в новой команде Movistar, куда переходит после шести лет работы в команде Astana.

 

  Сезон 2020 года закончился для Мигеля Лопеса падением на 1-м этапе Джиро д’Италия-2020. Сейчас колумбийский велогонщик возвращается к тренировкам после двух с половиной месяцев без велосипеда. После падения Мигелю Лопесу, который избежал переломов, провели операцию, так как у него была глубокая рана у подвздошной артерии.

 

  О восстановлении и планах на 2021 год Мигель Анхель Лопес рассказал на программе Hora del Ciclismo de Antena 2 на RCN Radio журналистам revistamundociclistico.com.

 

  Мигель Лопес: «Новая проверка у доктора Густаво Кастро показала, что, к счастью, восстановление прошло хорошо. Мы внимательно следовали всем предписаниям. Мне разрешили вернуться на велосипед через два с половиной месяца после травмы. Всё это время я не тренировался, поэтому сейчас радуюсь и смотрю в будущее с оптимизмом».

 

- В 2021 году поменяешь команду. Как проходит процесс перехода?

 

- Отлично. Мы общаемся уже несколько месяцев. Я уже знал, что стану частью команды Movistar в 2021 году, поэтому переход проходит гладко. Мы знаем, что делать. У меня уже есть велосипед, велоформа, часть материалов. 7 января пройдёт первый сбор, где встречусь с командой,  будем рассматривать разные аспекты, такие, как календарь гонок на 2021 год.

 

- Что уже известно о календаре?

 

- Мы уже кое-что рассмотрели, но пока ничего не подтверждено. Думаю, начну выступать немного позднее обычного, примерно в марте, потому что только сейчас начинаю тренироваться. Думаю, будем фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании.

 

- Как ты ушёл из «Астаны», каким было прощание?

 

- Уходил со словами благодарности. Я провёл в команде шесть прекрасных лет, вырос в ней, многому научился. Не хотелось уходить, но такова жизнь. Перемены необходимы. Надеюсь, они к лучшему. Мы попрощались как хорошие друзья. Мне всегда было легко в команде. О моём пребывании в команде Astana всегда буду хранить самые лучшие воспоминания.

 

- Твоё место проживания в Европе изменится?

 

- Нет. Я останусь в Монако, потому что как раз продлил вид на жительство ещё на год. Дальше посмотрим, что делать, придётся менять или нет.

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Movistar

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Комментарии

  • Александра
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (15)
    Александра-Фото

    Венсан Лавеню подтвердил, что хотел бы подписать контракт с Жулианом Алафилиппом

    Ну а кто бы не хотел-то?) Вопрос в том, чего хочет Алафилипп.

  • Александра
    Роман Барде: «Хочу полностью р ... (4)
    Александра-Фото

    Бедный Роман. Кажется, он безумно устал от груза ожиданий и ответственности. Или просто устал. Хочется пожелать успехов, но, боюсь, что перспективы у него смутные.

  • flugegeheimen
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    Мало кто уйдя из квиков прибавлял в результатах, наоборот, к ним хотят перейти те, кто хочет побеждать. Жулиан судя по интервью, дорожит мнением Лефевра. Если у Патрика не получится наскрести на контракт, может спеш доплатит до нужной суммы, как они платят Сагану в Боре. Тем более, Алафилипп в последние 2 года поярче Петера. 

  • Astanaforever
    Bahrain Victorious – новое наз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Бахрейна нечем гордиться в этом сезоне. Полный провал. И если слово "Виктория "их так вдохновляет, пусть будет так. Не думаю, что от одного названия победы посыпятся градом.
  • Astanaforever
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Жужу никуда не уйдет. Его лелеют в Квиках, оберегают, он в полном комфорте. От добра, добра не ищут. И какая вероятность того, что в другой команде, даже в родной французской, он не потухнет. ? Примеров много. Тот же Ару и Ланда.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    RVL-Фото

    С тиктокеров начинать надо. ВК потерянное поколение

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото

    я с ним на 200% согласен.
    Возражений тоже не замечено,)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    SVS-Фото
    Диванные войска подтягивают. Изыскивают резервы.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    Earl57-Фото
    А чего кроме инициатора никто не называет реальных кандидатов?
  • close2you
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (15)
    close2you-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Я думаю, Патрик распрощается с ним без сожалений, когда контракт переподписывали, он говорил что хочет выиграть с ним чемпионат мира, Ему просто станет неинтересно, так как нового он не достиг

    Соглашусь... Ведь Ремко станет еще сильнее в 2021... Но, я все таки думаю, что ЖуЖу не прибавит в других командах... у квиков какой то реальный командный дух, просто уверенность в команде на все 100... в других командах я такого не замечаю, даже брать Мувиков, вроде все Испанцы(почти), и лидеры есть, и все обозначенно...но, почему такой Колхоз в итоге?? 

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