Мигель Анхель Лопес о восстановлении после травмы и переходе в команду Movistar

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Мигель Лопес: «Начну сезон в марте и буду фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании»
Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team
26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) сезон 2021 года начнёт в новой команде Movistar, куда переходит после шести лет работы в команде Astana.
Сезон 2020 года закончился для Мигеля Лопеса падением на 1-м этапе Джиро д’Италия-2020. Сейчас колумбийский велогонщик возвращается к тренировкам после двух с половиной месяцев без велосипеда. После падения Мигелю Лопесу, который избежал переломов, провели операцию, так как у него была глубокая рана у подвздошной артерии.
О восстановлении и планах на 2021 год Мигель Анхель Лопес рассказал на программе Hora del Ciclismo de Antena 2 на RCN Radio журналистам revistamundociclistico.com.
Мигель Лопес: «Новая проверка у доктора Густаво Кастро показала, что, к счастью, восстановление прошло хорошо. Мы внимательно следовали всем предписаниям. Мне разрешили вернуться на велосипед через два с половиной месяца после травмы. Всё это время я не тренировался, поэтому сейчас радуюсь и смотрю в будущее с оптимизмом».
- В 2021 году поменяешь команду. Как проходит процесс перехода?
- Отлично. Мы общаемся уже несколько месяцев. Я уже знал, что стану частью команды Movistar в 2021 году, поэтому переход проходит гладко. Мы знаем, что делать. У меня уже есть велосипед, велоформа, часть материалов. 7 января пройдёт первый сбор, где встречусь с командой, будем рассматривать разные аспекты, такие, как календарь гонок на 2021 год.
- Что уже известно о календаре?
- Мы уже кое-что рассмотрели, но пока ничего не подтверждено. Думаю, начну выступать немного позднее обычного, примерно в марте, потому что только сейчас начинаю тренироваться. Думаю, будем фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании.
- Как ты ушёл из «Астаны», каким было прощание?
- Уходил со словами благодарности. Я провёл в команде шесть прекрасных лет, вырос в ней, многому научился. Не хотелось уходить, но такова жизнь. Перемены необходимы. Надеюсь, они к лучшему. Мы попрощались как хорошие друзья. Мне всегда было легко в команде. О моём пребывании в команде Astana всегда буду хранить самые лучшие воспоминания.
- Твоё место проживания в Европе изменится?
- Нет. Я останусь в Монако, потому что как раз продлил вид на жительство ещё на год. Дальше посмотрим, что делать, придётся менять или нет.
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