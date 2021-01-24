Мигель Анхель Лопес о восстановлении после травмы и переходе в команду Movistar

Мигель Лопес: «Начну сезон в марте и буду фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании»

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) сезон 2021 года начнёт в новой команде Movistar, куда переходит после шести лет работы в команде Astana.

Сезон 2020 года закончился для Мигеля Лопеса падением на 1-м этапе Джиро д’Италия-2020. Сейчас колумбийский велогонщик возвращается к тренировкам после двух с половиной месяцев без велосипеда. После падения Мигелю Лопесу, который избежал переломов, провели операцию, так как у него была глубокая рана у подвздошной артерии.

О восстановлении и планах на 2021 год Мигель Анхель Лопес рассказал на программе Hora del Ciclismo de Antena 2 на RCN Radio журналистам revistamundociclistico.com.

Мигель Лопес: «Новая проверка у доктора Густаво Кастро показала, что, к счастью, восстановление прошло хорошо. Мы внимательно следовали всем предписаниям. Мне разрешили вернуться на велосипед через два с половиной месяца после травмы. Всё это время я не тренировался, поэтому сейчас радуюсь и смотрю в будущее с оптимизмом».

- В 2021 году поменяешь команду. Как проходит процесс перехода?

- Отлично. Мы общаемся уже несколько месяцев. Я уже знал, что стану частью команды Movistar в 2021 году, поэтому переход проходит гладко. Мы знаем, что делать. У меня уже есть велосипед, велоформа, часть материалов. 7 января пройдёт первый сбор, где встречусь с командой, будем рассматривать разные аспекты, такие, как календарь гонок на 2021 год.

- Что уже известно о календаре?

- Мы уже кое-что рассмотрели, но пока ничего не подтверждено. Думаю, начну выступать немного позднее обычного, примерно в марте, потому что только сейчас начинаю тренироваться. Думаю, будем фокусироваться на Тур де Франс и Вуэльте Испании.

- Как ты ушёл из «Астаны», каким было прощание?

- Уходил со словами благодарности. Я провёл в команде шесть прекрасных лет, вырос в ней, многому научился. Не хотелось уходить, но такова жизнь. Перемены необходимы. Надеюсь, они к лучшему. Мы попрощались как хорошие друзья. Мне всегда было легко в команде. О моём пребывании в команде Astana всегда буду хранить самые лучшие воспоминания.

- Твоё место проживания в Европе изменится?

- Нет. Я останусь в Монако, потому что как раз продлил вид на жительство ещё на год. Дальше посмотрим, что делать, придётся менять или нет.