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Беньят Инчаусти уходит из команды Sky

Беньят Инчаусти переходит в проконтинентальную команду Euskadi – Murias

 

 

  32-летний испанский гонщик Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti) в 2019 году будет выступать в проконтинентальной баскской команде Euskadi – Murias. Последние три года испанский гонщик выступал в команде Sky. Он пришёл в британскую команду в 2016, после пяти лет работы в команде Movistar, где одержал две самых значимых победы в карьере, выиграв два этапа Джиро д’Италия  (2013 и 2015).

 

  Но в команде Sky Беньяту Инчаусти не удалось себя проявить. В самом начале 2016 года он заболел мононуклеозом, и единственным результатом в команде Sky стало 3-е место в общем зачёте Volta a Valenciana-2016. За три года работы в Sky Беньят Инчаусти не смог провести ни одного полного сезона и даже думал закончить карьеру в велоспорте. За 2016 и 2017 год у него было всего лишь 18 гоночных дней, но команда Sky, поверив в Инчаусти, подписала его на 2018 год.

 

  Однако и в этом сезоне Беньят Инчаусти принял участие всего в трёх гонках. Стартовав на Туре Норвегии, испанский гонщик сошёл на первом же этапе, а также не доехал до конца классику EuroEyes Cyclassics Hamburg. Лишь на Hammer Stavanger он показал результаты. 

 

 

 

 Беньят Инчаусти: «Я чувствую себя хорошо, верю в команду Euskadi-Murias. Это наш проект, лидирующая баскская велокоманда, которая постепенно усиливается, что было видно в 2018 году.  Я тоже хочу внести вклад в работу команды».

 

  Хон Одриосола (Jon Odriozola), генеральный менеджер команды Euskadi-Murias: «Для нас очень важно, что в следующем сезоне в нашей команде будет выступать Беньят Инчаусти. Он один из лучших баскских гонщиков. И хотя у него было два плохих года, мы хотим помочь ему вернуться и вместе добиться результатов».

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Теги к статье: Euskadi-Murias Беньят Инчаусти Sky

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Турции-2018. Этап 1 (2)
    Earl57-Фото
    Странно, что вообще поехал на финиш, держась за руль одной рукой. Вторая рука была безжизненно прижата к груди. После падения держался рукой за правую ключицу.
  • Yuriy 17
    Тур Турции-2018. Этап 1 (2)
    Yuriy 17-Фото

    Fernando Gaviria - красный фонарь гонки!

     

     

  • Earl57
    Tre Valli Varesine-2018 (2)
    Earl57-Фото

    Кеньяг стал оживать. В Канаде он активничал, предпринимал сольные атаки, один раз поймали его почти перед финишем.

  • tim147
    Tre Valli Varesine-2018 (2)
    tim147-Фото

    Рад за Скуиньша - выиграл в весьма представительной компании, наряду с двумя победами в Туре Калифорнии это третья значимая победа в карьере. А вот Эдюкейшн элементарно провалились - послушади по Евроспорту сообщение Отара о том, что лучший финишер это Вудс и пожертвовали шансами Урана, который как раз сильнее сокомандника в спринте. Полагаю, что Нибали и Вальверде особо не напрягались, имея в голове предстоящую Ломбардию. К тому же  Вальверде целую неделю посещал различные праздничные мероприятия, да и команда сегодня была представлена в весьма хилом составе (заметен был один Педреро). Где Солер?

  • ktilp-12
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
    ktilp-12-Фото

     Ну набрала Катюша звездный состав: Киттель, Мартин Тони, Доусетт, Закарин и за сезон имеет 5 побед, а UAE: Ару, Мартин Дэн,Кошта,Крисстоф, Улисси имеют 12 побед.  Мовистар, имеющий трех супер звезд: Вальверде, Кинтану и Ланду не выиграла не один ГТ в это сезоне, на Вуэльте проиграли Митчелтону- молодому Йетсу.  

  • allb46
    Эган Берналь продлил контракт ... (12)
    allb46-Фото
    Про Кинтану, жестоко, хотя у него был всегда не здоровый апломб, и наверное его карьера, под большой угрозой.
  • Адриен
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
    Адриен-Фото
    Еще раз повторяю - команда МИРОВОГО тура - это не то место, в котором из молодых и перспективных готовят настоящих мастеров. Для этого есть дивизионы пониже. Конечно, в другие классные команды берут молодых, но как ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ к основному костяку команды, и они дозревают до основного уровня... А где в Астане это ядро, этот костяк ? Где спринтер, раздельщик, классик, способные выигрывать престижные гонки ? Только на ГТ в генерале одна надежда - Лопес - и ВСЕ !Да и то... Вот скажите - кто капитаном поедет , к примеру, Джиро-2019? Гидич? Луценко ? Может Кудус ? Фульсанг ?!?! Бросьте вы - "все ок"... Как только - дай Бог - все перечисленные вами молодые ребята начнут что-то выдавать, их моментом перетянут в более продвинутые, СТАБИЛЬНЫЕ проекты. Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
  • Крайний
    Deceuninck - новый титульный с ... (8)
    Крайний-Фото
    Вы на это с другой стороны посмотрите.
    После затяжного подъема может случиться затяжной спад. Закон жизни. Спонсоры могли его опасаться. А еще больше могли опасаться гипотетических причин такого роста. Нина что не намекаю, но на мест потенциального спонсора, этот момент я бы принял во внимание обязательно.
    Плюс аппетиты Лефевра. Чтобы удержаться на таком уровне, а тем более продолжить рост, нужен бюджет.

    В общем причин для столь долгих поисков могло быть много.
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2018. Маршрут (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закат сезона, усталсть и всё-такое, но есть возможность добыть победы как не крути на гонке Мирового тура. Теи более маршурт этапов тура Т. весьма разноплановый 

  • rude_rider
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (11)
    rude_rider-Фото
    Не ребята.как раз все правильно делает Вино Элитных вам надо с огранкой вспомните сколько их было.затухли совсем А эти молодые.с потенциалом.но и в то же время не дорогих и не требующих к себе персоналтного внимания.эти будут пахать на команду. Все ок.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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