Беньят Инчаусти уходит из команды Sky

Беньят Инчаусти переходит в проконтинентальную команду Euskadi – Murias

32-летний испанский гонщик Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti) в 2019 году будет выступать в проконтинентальной баскской команде Euskadi – Murias. Последние три года испанский гонщик выступал в команде Sky. Он пришёл в британскую команду в 2016, после пяти лет работы в команде Movistar, где одержал две самых значимых победы в карьере, выиграв два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2015).

Но в команде Sky Беньяту Инчаусти не удалось себя проявить. В самом начале 2016 года он заболел мононуклеозом, и единственным результатом в команде Sky стало 3-е место в общем зачёте Volta a Valenciana-2016. За три года работы в Sky Беньят Инчаусти не смог провести ни одного полного сезона и даже думал закончить карьеру в велоспорте. За 2016 и 2017 год у него было всего лишь 18 гоночных дней, но команда Sky, поверив в Инчаусти, подписала его на 2018 год.

Однако и в этом сезоне Беньят Инчаусти принял участие всего в трёх гонках. Стартовав на Туре Норвегии, испанский гонщик сошёл на первом же этапе, а также не доехал до конца классику EuroEyes Cyclassics Hamburg. Лишь на Hammer Stavanger он показал результаты.

Беньят Инчаусти: «Я чувствую себя хорошо, верю в команду Euskadi-Murias. Это наш проект, лидирующая баскская велокоманда, которая постепенно усиливается, что было видно в 2018 году. Я тоже хочу внести вклад в работу команды».

Хон Одриосола (Jon Odriozola), генеральный менеджер команды Euskadi-Murias: «Для нас очень важно, что в следующем сезоне в нашей команде будет выступать Беньят Инчаусти. Он один из лучших баскских гонщиков. И хотя у него было два плохих года, мы хотим помочь ему вернуться и вместе добиться результатов».