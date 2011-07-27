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- Дата:
- Вчера, 21:05
Мигель Анхель Лопес остается в «Астане» до 2020 года
Колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес продолжит выступать в команде Мирового Тура «Астана» до конца 2020 года. Несмотря на действующий контракт на сезон 2018 года, руководство команды и гонщик подписали новое соглашение еще на два года (2019 и 2020).
Photo credit: @Bettiniphoto
- Следующие три сезона я проведу в команде «Астана», и я очень рад этому. Я начал свою профессиональную карьеру здесь, на протяжении всего времени я чувствовал и чувствую до сих пор невероятную поддержку со стороны руководства, спортивных директоров, товарищей по команде. Я вижу, что команда верит в меня, для меня это очень важно. Я рад, что мое будущее связано с «Астаной», теперь можно сосредоточиться исключительно на велоспорте, на новом сезоне для того, чтобы продолжить совершенствоваться на пути к высоким целям, - рассказал Мигель Анхель Лопес.
Мигель Анхель Лопес (23 года) выступает в составе казахстанской команды с 2015 года. За три прошедших сезона, несмотря на серьезную травму, полученную осенью 2016 года, Мигель Анхель добился впечатляющих результатов: выиграл классическую гонку «Милан – Турин» (2016), одержал победу в общем зачете «Тура Швейцарии» (2016), добился побед на этапах «Тура Австрии», «Вуэльты Бургоса», а также, на двух этапах «Вуэльты Испании» (2017). Кроме того, в минувшем сезоне, Лопес стал лучшим молодым гонщиком испанского Гранд-тура, заняв 8-е место в итоговой классификации «Вуэльты».
- Для нас Мигель Анхель Лопес – один из безусловных лидеров команды несмотря на то, что он все еще очень молод. Ему не нужно ничего никому доказывать – только набираться опыта, развиваться в качестве профессионального гонщика и добиваться успеха. У него есть для этого все необходимое, а «Астана» может обеспечить ему максимальную поддержку. Новое соглашение – это просто укрепление наших отношений для того, чтобы и гонщик, и команда смогли начать строить долгосрочные планы для общего успешного будущего, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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