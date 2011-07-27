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Мигель Анхель Лопес остается в «Астане» до 2020 года

    Мигель Анхель Лопес остается в «Астане» до 2020 года

 



  Колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес продолжит выступать в команде Мирового Тура «Астана» до конца 2020 года. Несмотря на действующий контракт на сезон 2018 года, руководство команды и гонщик подписали новое соглашение еще на два года (2019 и 2020).

 

Мигель Анхель Лопес остается в «Астане» до 2020 года

Photo credit: @Bettiniphoto

 


- Следующие три сезона я проведу в команде «Астана», и я очень рад этому. Я начал свою профессиональную карьеру здесь, на протяжении всего времени я чувствовал и чувствую до сих пор невероятную поддержку со стороны руководства, спортивных директоров, товарищей по команде. Я вижу, что команда верит в меня, для меня это очень важно. Я рад, что мое будущее связано с «Астаной», теперь можно сосредоточиться исключительно на велоспорте, на новом сезоне для того, чтобы продолжить совершенствоваться на пути к высоким целям, - рассказал Мигель Анхель Лопес.

Мигель Анхель Лопес (23 года) выступает в составе казахстанской команды с 2015 года. За три прошедших сезона, несмотря на серьезную травму, полученную осенью 2016 года, Мигель Анхель добился впечатляющих результатов: выиграл классическую гонку «Милан – Турин» (2016), одержал победу в общем зачете «Тура Швейцарии» (2016), добился побед на этапах «Тура Австрии», «Вуэльты Бургоса», а также, на двух этапах «Вуэльты Испании» (2017). Кроме того, в минувшем сезоне, Лопес стал лучшим молодым гонщиком испанского Гранд-тура, заняв 8-е место в итоговой классификации «Вуэльты».

- Для нас Мигель Анхель Лопес – один из безусловных лидеров команды несмотря на то, что он все еще очень молод. Ему не нужно ничего никому доказывать – только набираться опыта, развиваться в качестве профессионального гонщика и добиваться успеха. У него есть для этого все необходимое, а «Астана» может обеспечить ему максимальную поддержку. Новое соглашение – это просто укрепление наших отношений для того, чтобы и гонщик, и команда смогли начать строить долгосрочные планы для общего успешного будущего, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.


    


Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana

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В тему:

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  1. Имя: Константин

    Костя К

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 27.05.2015

    О как! Это для того, что бы не стал невероятро счастливым возвращаясь в Сай? А то вроди бы там намечается вакансия?

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:05 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Костя К
    О как! Это для того, что бы не стал невероятро счастливым возвращаясь в Сай? А то вроди бы там намечается вакансия?

    Что значит "возвращаясь в Скай"? Он там когда-нибудь был?

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес, просто Супермен! Следущий год будет переломным в его карьере, почувствовав вкус побед, он увидите займет пьедестал Гран-тура, как к бабке не ходи. Просто в этом году Ару сдерживал его...не давал реализовать себя сполна. Теперь оставшись почти единоличным лидером, не считая Якоба, команда будет работать на него.У Астаны всегда была чуйка на лидеров. Еще в команде появится новая звезда Ян Хирт, тоже занятный персонаж велоспорта. Да и Давид Вилелья стрельнет точно.Ну а горняк Пелло Бильбао напоминает раннего Ланду. .Команда получила урок сполна после побегов молодых Розы, Ару, Ланды, таких подарков соперникам больше не будет.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 18:01 | Регистрация: 17.05.2015

      Что значит "побегов"? Разве спортсмены крепостные или в велоспорте существует правило пожизненного найма? Кстати, а чему радоваться ? Захочет уйти - уйдет и при наличии действующего контракта - как тот же Роза. Ару тоже пришел в Астану в 22 года, пять лет в ней ЧЕСТНО отработал, зачем же его называть беглецом ? Еще неизвестно как Лопес себя поведет в 2020, ему то тогда тоже стукнет 26 - как Ару сейчас. Если уйдет - тоже будет плохим ?

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:20 | Регистрация: 27.07.2011

    в этот раз астана подсуетилась

     

    еще бы теперь топ горняков команды закрепить надолго

     

    Лопесу ехать на Джиро там много молодых будет есть кому что доказывать

  5. ktilp-12

    Сегодня, 10:27 | Регистрация: 20.06.2015

     Лопес трудолюбив,честолюбив, не боится большой работы, успехов и удачи.

    2020г. ему будет только 26 лет, поэтому побед будет много. 

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Комментарии

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    Адриен-Фото
    Что значит "побегов"? Разве спортсмены крепостные или в велоспорте существует правило пожизненного найма? Кстати, а чему радоваться ? Захочет уйти - уйдет и при наличии действующего контракта - как тот же Роза. Ару тоже пришел в Астану в 22 года, пять лет в ней ЧЕСТНО отработал, зачем же его называть беглецом ? Еще неизвестно как Лопес себя поведет в 2020, ему то тогда тоже стукнет 26 - как Ару сейчас. Если уйдет - тоже будет плохим ?
  • protur
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    protur-Фото

    Восход Sky и очевидный, если не закат, то откат с пъедестала доминатора пришлись в основном на "эпоху" Куксона! Сразу призадумаешься, нет ли тут связи?

    И вспомним с какой программой шел Патрик Маккуэйд (проигравший Куксону) на выборы президента UCI.

    «С того момента, как в 2005 году я стал президентом UCI – велоспорт изменился. Сейчас это глобальный вид спорта. Теперь можно участвовать в соревнованиях и побеждать без допинга.

    За эти восемь лет я построил в велоспорте самую сложную и эффективную антидопинговую инфраструктуру в мировом спорте. Я показал многим странам по всему свету, насколько прекрасен наш вид спорта», – приводит слова Маккуэйда официальный сайт UCI.

  • Николай Степаныч
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    Николай Степаныч-Фото

    Русскоязычные фанаты такие умные, а профессионалы спорта и медицины, устанавливающие антидопинговые правила - полные идиоты. Хотя нет, вы, наверное, скажете, что они понимают ваши "простые истины" и "здравый смысл", но мировая закулиса во всем виновата.

  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото
    ых-хыыыыы-хыыыыыы!!!
    спасибо, камрад, посмеялся от души!
  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото

  • Meridale
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Meridale-Фото

    Поспать не дали человеку. А у него работа, кстати, тяжёлая.

  • ktilp-12
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Лопес трудолюбив,честолюбив, не боится большой работы, успехов и удачи.

    2020г. ему будет только 26 лет, поэтому побед будет много. 

  • Leka68
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Leka68-Фото
    Все просто... Двое сдали организатора этой вечеринки! Короче- колесничали.
  • ktilp-12
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    ktilp-12-Фото

     Куксон подумал, что вопрос по Фруму "разрешился", значит данные вопросы неоднократно "разрешались" Скаем, поэтому они решились на такой шаг, думая, что Куксон сохранит свой пост. Победа на 2 гранд Турах почти без перерыва (Тур + Вуэльта), не доказана. Надо проверить анализы на чемпионате мира.  

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    rude_rider-Фото

    в этот раз астана подсуетилась

     

    еще бы теперь топ горняков команды закрепить надолго

     

    Лопесу ехать на Джиро там много молодых будет есть кому что доказывать

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