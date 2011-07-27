    Мигель Анхель Лопес остается в «Астане» до 2020 года

Восход Sky и очевидный, если не закат, то откат с пъедестала доминатора пришлись в основном на "эпоху" Куксона! Сразу призадумаешься, нет ли тут связи?

И вспомним с какой программой шел Патрик Маккуэйд (проигравший Куксону) на выборы президента UCI.

«С того момента, как в 2005 году я стал президентом UCI – велоспорт изменился. Сейчас это глобальный вид спорта. Теперь можно участвовать в соревнованиях и побеждать без допинга.

За эти восемь лет я построил в велоспорте самую сложную и эффективную антидопинговую инфраструктуру в мировом спорте. Я показал многим странам по всему свету, насколько прекрасен наш вид спорта», – приводит слова Маккуэйда официальный сайт UCI.