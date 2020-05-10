Профессиональные велогонщики Колумбии получили разрешение выезжать на тренировки

Наиро Кинтана попросил министра спорта Колумбии разрешить тренироваться профессиональным велогонщикам

Президент Колумбии Иван Дуке (Ivan Duque) дал специальное разрешение на тренировки более чем 50 профессиональным велогонщикам. Ранее только Эган Берналь и ещё несколько велогонщиков, проживающих в городе Сипакира (Zipaquira), получили персональное разрешение на тренировки.

Теперь же вернуться к тренировкам на дорогах смогут и велогонщики, проживающие в других регионах Колумбии, в том числе Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Ригоберто Уран и Серхио Игита (EF Education First), Мигель Анхель Лопес (Astana).

Не последнюю роль в получении разрешения сыграл Наиро Кинтана, который во время прямого эфира в Instagram попросил министра спорта Колумбии Эрнесто Лусену (Ernesto Lucena) дать профессиональным велогонщикам возможность выезжать из дома на тренировки.

Министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена: «Наиро – великолепный представитель всех велогонщиков. Только профессиональные велосипедисты, имеющие лицензию UCI, смогут выезжать на тренировки, потому что это их работа, их средства к существованию, а своей работой они дарят радость колумбийцам. Просьба Наиро была услышана».

Агентство EFE цитирует слова президента Колумбии Ивана Дюке: «Был разработан протокол, согласно которому они могут вернуться к тренировкам. Но это очень ограниченная группа велогонщиков. Мы говорим о примерно 50 спортсменах, которые готовятся к крупным соревнованиям».