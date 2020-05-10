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Профессиональные велогонщики Колумбии получили разрешение выезжать на тренировки

Наиро Кинтана попросил министра спорта Колумбии разрешить тренироваться профессиональным велогонщикам

 

 

  Президент Колумбии Иван Дуке (Ivan Duque) дал специальное разрешение на тренировки более чем 50 профессиональным велогонщикам. Ранее только Эган Берналь и ещё несколько велогонщиков, проживающих в городе Сипакира (Zipaquira), получили персональное разрешение на тренировки.

 

  Теперь же вернуться к тренировкам на дорогах смогут и велогонщики, проживающие в других регионах Колумбии, в том числе Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Ригоберто Уран и Серхио Игита (EF Education First), Мигель Анхель Лопес (Astana).

 

 

 

  Не последнюю роль в получении разрешения сыграл Наиро Кинтана, который во время прямого эфира в Instagram попросил министра спорта Колумбии Эрнесто Лусену (Ernesto Lucena) дать профессиональным велогонщикам возможность выезжать из дома на тренировки.

 

  Министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена: «Наиро – великолепный представитель всех велогонщиков. Только профессиональные велосипедисты, имеющие лицензию UCI, смогут выезжать на тренировки, потому что это их работа, их средства к существованию, а своей работой они дарят радость колумбийцам. Просьба Наиро была услышана».

 

  Агентство EFE цитирует слова президента Колумбии Ивана Дюке: «Был разработан протокол, согласно которому они могут вернуться к тренировкам. Но это очень ограниченная группа велогонщиков. Мы говорим о примерно 50 спортсменах, которые готовятся к крупным соревнованиям».

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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Комментарии

  • wintermute
    Жизнь велогонщиков команды Dec ... (1)
    wintermute-Фото

    Фото "Ильо Кейссе пытается разобраться с электронным дневником на сайте mos.ru"

  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Удар _уже_ нанесён. И по профессиональному, и по любительскому. Мир в любом случае не будет прежним.
    Вопрос теперь исключительно в масштабах.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Так из анекдота же оборот, про бахвалящихся размером улова рыбаков.
    С тех пор синонимично «прикрути фитилёк» и аналогичным формам просьбы не столь явно выпендриваться.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Ничего ещё не «докозали»
    Есть гипотеза, с ней работают, перепроверяют старые анализы людей со схожими симптомами. Пока картина сильно неоднозначная.
  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

  • close2you
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Явно в море ходил, или служил в свое время ))

    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Ещё морские регионы используют такие выражения часто, "гуляем, брат с моря пришёл" ну и подобная тематика ))

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