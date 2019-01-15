Давид Лопес (Sky) завершает карьеру профессионального велогонщика

37-летний велогонщик команды Sky Давид Лопес завершил карьеру

37-летний испанский велогонщик Давид Лопес (David López) принял решение завершить карьеру, которую начал в 2005 году. Он начал выступать в команде Euskaltel-Euskadi, затем с 2007 по 2012 годы выступал в команде Эусебио Унсуэ Caisse d’Epargne/Movistar.

С 2013 года Давид Лопес стал гонщиком британской команды Sky, где входил в состав на Тур де Франс-2013 и Вуэльте Испании-2017, помогая Крису Фруму завоевать победу на этих Гран-турах.

За свою карьеру Давид Лопес стартовал на 16 Гран-турах и одержал три победы – на этапе Вуэльты Испании, Тура Германии и Энеко Тура.

В интервью CyclingWeelky Давид Лопес подвёл итоги своей карьеры: «Я очень доволен своей карьерой. Воспоминания о победе Криса Фрума (на Тур де Франс-2013 и Вуэльте Испании-2017), а также более ранние, о том, как помогал Алехандро Вальверде одержать победу на Вэульте Испании в 2009 никогда не забудутся, потому что твоя работа помогает твоему товарищу по команде выиграть, и тогда ты чувствуешь себя частью этой победы.

У меня нет сожалений, я не оглядываюсь назад с мыслью, что должен был что-то сделать лучше. Прежде всего, я нашёл свою работу. Моей ролью было помогать лидерам. Я счастлив, что имел такую возможность, а также наслаждался несколькими победами. Их мало, но они крупные, особенно победа на этапе Вуэльты Испании.

Велоспорт сейчас сильно изменился. В каждой гонке, на каждом этапе, каждый день чувствуется напряжение. Команды находятся под большим давлением показывать результаты. Мне кажется, велоспорт в какой-то степени потерял свою сущность, стал больше похож на бизнес, частью которого я был.

Команда Sky много вкладывает в гонщиков. У них ни в чём нет недостатка. Команда заботится о каждой детали, что потом проявляется в гонке. Возможно, кажется, что эта команда как совсем другой проект, но сегодня, думаю, многие начинают идти по этому же пути, и большой разницы нет.

Сейчас я нахожусь в новой ситуации, посмотрим, какие двери передо мной откроются».