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Давид Лопес (Sky) завершает карьеру профессионального велогонщика

37-летний велогонщик команды Sky Давид Лопес завершил карьеру

 

 

  37-летний испанский велогонщик Давид Лопес (David López) принял решение завершить карьеру, которую начал в 2005 году. Он начал выступать в команде Euskaltel-Euskadi, затем с 2007 по 2012 годы выступал в команде Эусебио Унсуэ Caisse d’Epargne/Movistar.

 

 С 2013 года Давид Лопес стал гонщиком британской команды Sky, где входил в состав на Тур де Франс-2013 и Вуэльте Испании-2017, помогая Крису Фруму завоевать победу на этих Гран-турах.

 

За свою карьеру Давид Лопес стартовал на 16 Гран-турах и одержал три победы – на этапе Вуэльты Испании, Тура Германии и Энеко Тура.

 

 

  В интервью CyclingWeelky Давид Лопес подвёл итоги своей карьеры: «Я очень доволен своей карьерой. Воспоминания о победе Криса Фрума (на Тур де Франс-2013 и Вуэльте Испании-2017), а также более ранние, о том, как помогал Алехандро Вальверде одержать победу на Вэульте Испании в 2009 никогда не забудутся, потому что  твоя работа помогает твоему товарищу по команде выиграть, и тогда ты чувствуешь себя частью этой победы.

 

  У меня нет сожалений, я не оглядываюсь назад с мыслью, что должен был что-то сделать лучше. Прежде всего, я нашёл свою работу. Моей ролью было  помогать лидерам. Я счастлив, что имел такую возможность, а также наслаждался несколькими победами. Их мало, но они крупные, особенно победа на этапе Вуэльты Испании.

 

  Велоспорт сейчас сильно изменился. В каждой гонке, на каждом этапе, каждый день чувствуется напряжение. Команды находятся под большим давлением показывать результаты. Мне кажется, велоспорт в какой-то степени потерял свою сущность, стал больше похож на бизнес, частью которого я был.

 

  Команда Sky много вкладывает в гонщиков. У них ни в чём нет недостатка. Команда заботится о каждой детали, что потом проявляется в гонке. Возможно, кажется, что эта команда как совсем другой проект, но сегодня, думаю, многие начинают идти по этому же пути, и большой разницы нет.

Сейчас я нахожусь в новой ситуации, посмотрим, какие двери передо мной откроются».

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Теги к статье: Давид Лопес David Lopez Sky

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Комментарии

  • Student
    Роман Барде о возможном участи ... (1)
    Student-Фото
    Так расписал, и этапы не те, и то не это. Повезло два раза забраться на подиум, и все тут. Не люблю я его)
  • ScaRR
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    ScaRR-Фото
    не согласен с вами. Он именно это и сказал. На туре шансов гораздо меньше и стоит ли сражаться за место в топ-5, если можно сраждаться за победу на Джиро.

    Я бы выбрал Джиро. Быть топ-фаворитом и выиграть две большие разницы. И бонусов имхо получит больше, и ко второй половине сезона придет в себя для Вуэльты и ЧМ. А ставить все на неподходящий тебе Тур, только потому что Тур.. как то фу, имхо.
  • Student
    Пьер Роллан просит организатор ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Cyrill
    Он бы лучше тренил бы больше и продуктивнее, а то уже лет пять по нулям, а ведь в EuropeCar так хорошо начинал. Французы они вообще такие, один Баргий чего стоит ...
    Тоже чего-то вспомнилось, особенно после слов сам на себя, не работаю на лидеров.
  • Александра
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Александра-Фото

    А куда ушел Фолифоров??

  • Student
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Все так пишут как будто он поедет Джиро и она у него в кармане. Ага. На Джиро поедут ребята тоже не пальцем сделанные и просто так ее ему никто не отдаст. Если он ее брал, это не значит, что он ее застолбил навечно. Скай, скотты, астана, мувики туда пошлют не последних ребят. И каждый гран тур это рулетка. Никто прогнозов точных давать не будут сейчас, не зная кто едет. А Том пусть Вуэльту попробует для разнобразия, против выжатых после двух туров его оппонентов.
    На данный момент он генеральщик номер 1 в пелотоне, и если делать прогнозы, то при условии участии в Джиро и нынешней форме он фаворит он номер 1. Если не секрет кого Астана может противопоставить ему на Джиро, кого Мувики, кого Скотт?
  • Krakk
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Krakk-Фото

    Очень интересен будет выбор Дюмулена. По статусу он относится к гонщикам, которым нужны победы, не призовые места, и достичь победы на Джиро ему, конечно проще. Нл грантуры существуют, чтобы определять лучшего горняка, и чем сложнее рельеф, тем выше престиж победы. И истинно великие и претендующие на величие всешгда выбирают трудный, но сулящий высшую славу вариант.

    Вот Скай было бы логично развести двух лидеров по разным грантурам, и именно так они и планировали сделать, но Томас воспротивился именно из-за убогого, хотя и вполне подходящего ему маршрута Джиро, и предпочел бодаться с другом на Туре. Это просто мое мнение.

    Дюмулен задается вопросом, нужен ли ему еще один триумф на недогорной Джиро. Так ли рад он той победе, добытой не в эпических горах, а на разделке?

     

  • Rokka
    Элиа Вивиани нацелен бороться ... (3)
    Rokka-Фото
    Не взлетит ©
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Все так пишут как будто он поедет Джиро и она у него в кармане. Ага. На Джиро поедут ребята тоже не пальцем сделанные и просто так ее ему никто не отдаст. Если он ее брал, это не значит, что он ее застолбил навечно. Скай, скотты, астана, мувики туда пошлют не последних ребят. И каждый гран тур это рулетка. Никто прогнозов точных давать не будут сейчас, не зная кто едет. А Том пусть Вуэльту попробует для разнобразия, против выжатых после двух туров его оппонентов.
  • Camel
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Camel-Фото

    Упустил, куда Гривко подевался? Из Астаны ушел, но в другой команде его не вижу.

  • Серафим
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Серафим-Фото

    Синица в руке или журавль вдалеке? Да не такая уж это синица, Джиро. Мнение спонсоров - это одно, а любовь болельщиков - это другое. Джиро болельщики любят по особому, а Тур только теряет их голоса в последние годы.

     И вообще, что лучше - выиграть второй раз Джиро, или второй раз стать вторым? Пардон за тавтологию. Большинство скажет, что тут думать, конечно ехать на победу, какие сомнения?

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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