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Александр Винокуров: «Самая большая проблема Мигеля Лопеса – молодость и недостаток опыта»

Генеральный менеджер команды Astana Александр Винокуров о потенциале Мигеля Лопеса

 

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) в 2015году начал свою профессиональную карьеру в казахстанской команде Astana. За это время он одержал девять побед. В этом году во второй раз в карьере принял участие в Вуэльте Испании, где не только занял 8-е место в генеральной классификации, но и стал победителем двух этапов.

 

  Генеральный менеджер команды Astana Александр Винокуров уверен, что в будущем Мигель Лопес способен стать победителем Гран-тура, о чём рассказал в интервью испанскому изданию El Tiempo.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Александр Винокуров: «Мигель – очень талантливый велогонщик с огромным потенциалом. В добавление к этому он ещё очень молод, впереди у него большая часть карьеры. К сожалению, проблемы со здоровьем, травмы не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал. Но этот сезон уже показал, какого высокого уровня он может достичь.

 

  У него есть всё, что необходимо – талант, настойчивость, боевой дух, мастерство горняка, сильная разделка. Ему просто необходимо время и опыт. Он уже проехал Вуэльту Испании. А  говоря о Джиро д’Италии и Тур де Франс, на одном из этих Гран-туре он должен, по меньшей мере, постараться дебютировать.

 

  Мы уже видим, что Мигель готов показывать высокие результаты. В этом сезоне он доказал, что очень силён в горах, что не боится бороться с лучшими гонщиками мира. Когда все проблемы со здоровьем будут решены, высокие результаты, конечно, придут.

 

  Я не думаю, что эти проблемы останутся надолго. Его главная проблема на данный момент – его молодость и недостаток опыта. Кроме того, в прошлом сезоне из-за травмы у него было не так много шансов поработать над своей разделкой. Когда всё вернётся в норму, мы увидим прогресс колумбийца в этой дисциплине. Я уверен в этом».

 

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Теги к статье: Мигель Лопес Miguel Lopez Astana

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  1. Имя: Александр

    FEL1X

    Сегодня, 08:46 | Регистрация: 7.06.2017

    Н

    Не передавили бы парня. Судя по интервью "проблема - молодость" Астане уже нужны сиюсекундные результаты.

    1. Имя: protur

      protur

      Сегодня, 13:52 | Регистрация: 19.07.2014

      2 года в команде - это сколько в "сиюсекундах"?

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