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Майкл Мэттьюс уходит из велокоманды Sunweb

Несмотря на действующий контракт, Майкл Мэттьюс покидает команду Sunweb

 

 

  Велокоманда Sunweb объявила, что цели команды и Майкла Мэттьюса не совпадают, и по взаимному согласию их пути расходятся. 29-летний австралийский велогонщик уходит из команды Sunweb, несмотря на то, что его контракт действителен до конца 2021 года.

 

Несмотря на действующий контракт, Майкл Мэттьюс покидает команду Sunweb

 

  Майкл Мэттьюс пришёл в Sunweb в 2017 году, за это время принёс команде 12 побед, все они одержаны на гонках Мирового тура, в том числе две победы на этапах Тур де Франс, две победы в классике Гран-при Квебека, победу в классике Гран-при Монреаля. В этом сезоне Майкл Мэттьюс выиграл классику Мирового тура Bretagne Classic - Ouest-France, но не попал в состав команды Sunweb на Тур де Франс-2020.

 

  В пресс-релизе команды Sunweb говорится: «Команда развивается и строит состав на будущее, нацеливаясь расширить границы. Одна их целей включает формирование сильного блока гонщиков на однодневные гонки и спринты, чтобы иметь возможность использовать различные сценарии в финалах. Майкл Мэтттьюс, контракт которого действует до конца 2021 года, отметил, что тактический подход команды к спринтам и классикам, который требует увеличения коллективной силы команды, не совпадает с его спортивным профилем, а также с его предпочтением быть лидером команды на спринтерских финишах. Изменение тактики команды в отношении классик и спринтов послужило для Мэтттьюса толчком к поиску новых возможностей после 2020 года. Команда согласна с его решением о переходе».

 

Майкл Мэттьюс уходит из велокоманды Sunweb

 

  Майкл Мэттьюс: «Команда очень целеустремлённая и всё больше хочет расширить круг гонщиков, способных бороться в финалах классик и спринтерских гонках. Эта тактика не совсем подходит моим целям и моему способу спринта в борьбе за победы. По этой причине я прошу разрешения начать поиск возможностей в других командах. Я признателен, что команда Sunweb с этим согласилась.

 

  Я всегда был очень доволен профессионализмом и широтой знаний команды. Надеюсь, смогу найти похожее окружение в новой команде. За эти годы вместе мы достигли потрясающих результатов, чем я очень горжусь. Эти воспоминания, за которые я очень благодарен команде, останутся со мной навсегда».

 

  Иван Спекенбринк, глава команды Sunweb: «Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда изменилась структура команды. Мы хотим использовать это, увеличивая силу команды на классиках и в спринтах. Мы уважаем Майкла за то, что он открыто выразил своё мнение о наших целях и тактике в отношении его сильных сторон.

 

  Майкл – невероятно одарённый и целеустремлённый гонщик, с которым мы добились высоких результатов. Он прекрасно подходил нашей команде. Учитывая всё это, мы решили не препятствовать ему и удовлетворить его просьбу в поиске новых возможностей где-то ещё».

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb

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  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 4.05.2019

    Хах, вот и ответ на мой вопрос, почему Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    AmLoket-Фото
    Да у Ару одна из самых больших зарплат в пелотоне, а на выходе пшик. Так что надо сидеть на попе ровно и продолжать парить мозг шейхам.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Погачар зрело едет! Что теперь будет делать Ару?) - ждать ответа осталось недолго.

     

    Отмечу Шахмана и Бухмана, раз прошли селекцию первых двух этапов, значит последствия падений перед Туром их условно не беспокоят.  Перелом ключицы?) Не, не слышал. 

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     

    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.

  • SportSpirit
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Хах, вот и ответ на мой вопрос, почему Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    В целом неплохой этап получился. ЖуЖу явно метил не только на победу, но и на БОНУСы, а значит и на жёлтую майку, так всё и получилось у него. И да, он очень эмоционален; прошлогодний ТдФ высоко его поднял и придал ему статус настоящей супер-звёздности.

    Сиваков уже предпоследний в генерале. Есть большая чуйка, что Павел не доедет и первую неделю Тура(

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смотря по какому сценарию пойдет гонка. Генеральная классификация уже растянулась, и если в отрыве будут люди ниже 60 места( к примеру ) их могут и отпустить. А Квик Степ в одиночку догонять не будут.......... Хотя и мало вероятно ,скорее всего Алафилипп удержится.

  • Karaed
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Karaed-Фото
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Так взять и тупо отдать победу этим троим. Прекрасно знали, что Жулиан заберет этап.
    Теперь будут тянуть квики
  • дрокер
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    дрокер-Фото
    Цитата: levonardo
    Да чего вы пристали к Ильнуру)) Ну не едет он на генерал))
    . Ильнуру надо этап взять, чтобы контракт на следующий год подписать вот и собирает гандикап
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2020 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за Рябушенко!!

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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