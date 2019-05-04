Майкл Мэттьюс уходит из велокоманды Sunweb

Несмотря на действующий контракт, Майкл Мэттьюс покидает команду Sunweb

Велокоманда Sunweb объявила, что цели команды и Майкла Мэттьюса не совпадают, и по взаимному согласию их пути расходятся. 29-летний австралийский велогонщик уходит из команды Sunweb, несмотря на то, что его контракт действителен до конца 2021 года.

Майкл Мэттьюс пришёл в Sunweb в 2017 году, за это время принёс команде 12 побед, все они одержаны на гонках Мирового тура, в том числе две победы на этапах Тур де Франс, две победы в классике Гран-при Квебека, победу в классике Гран-при Монреаля. В этом сезоне Майкл Мэттьюс выиграл классику Мирового тура Bretagne Classic - Ouest-France, но не попал в состав команды Sunweb на Тур де Франс-2020.

В пресс-релизе команды Sunweb говорится: «Команда развивается и строит состав на будущее, нацеливаясь расширить границы. Одна их целей включает формирование сильного блока гонщиков на однодневные гонки и спринты, чтобы иметь возможность использовать различные сценарии в финалах. Майкл Мэтттьюс, контракт которого действует до конца 2021 года, отметил, что тактический подход команды к спринтам и классикам, который требует увеличения коллективной силы команды, не совпадает с его спортивным профилем, а также с его предпочтением быть лидером команды на спринтерских финишах. Изменение тактики команды в отношении классик и спринтов послужило для Мэтттьюса толчком к поиску новых возможностей после 2020 года. Команда согласна с его решением о переходе».

Майкл Мэттьюс: «Команда очень целеустремлённая и всё больше хочет расширить круг гонщиков, способных бороться в финалах классик и спринтерских гонках. Эта тактика не совсем подходит моим целям и моему способу спринта в борьбе за победы. По этой причине я прошу разрешения начать поиск возможностей в других командах. Я признателен, что команда Sunweb с этим согласилась.

Я всегда был очень доволен профессионализмом и широтой знаний команды. Надеюсь, смогу найти похожее окружение в новой команде. За эти годы вместе мы достигли потрясающих результатов, чем я очень горжусь. Эти воспоминания, за которые я очень благодарен команде, останутся со мной навсегда».

Иван Спекенбринк, глава команды Sunweb: «Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда изменилась структура команды. Мы хотим использовать это, увеличивая силу команды на классиках и в спринтах. Мы уважаем Майкла за то, что он открыто выразил своё мнение о наших целях и тактике в отношении его сильных сторон.

Майкл – невероятно одарённый и целеустремлённый гонщик, с которым мы добились высоких результатов. Он прекрасно подходил нашей команде. Учитывая всё это, мы решили не препятствовать ему и удовлетворить его просьбу в поиске новых возможностей где-то ещё».