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Фабио Якобсен: первая победа после возвращения

Фабио Якобсен побеждает в спринте на 2-м этапе Тура Валлонии-2021

 

 

 24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал победу в спринте на 2-м этапе Тура Валлонии-2021, первую после возвращения в пелотон после серьёзной травмы. Тур Валлонии-2021 – пятая в этом сезоне гонка Фабио Якобсена, а победу в последний раз он одерживал 6 августа 2020 года на 1-м этапе Тура Польши.

 

 

Фабио Якобсен: первая победа после возвращения

 

Фабио Якобсен: первая победа после возвращения

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claeesen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claeesen / Getty Images

 

  2-й этап Тура Валлонии-2021 мог не состояться из-за наводнения, случившегося в этом регионе на прошлой неделе. Но организаторы быстро нашли решение – задействовали план В, проведя этап по 4-километровому кругу Зольдера, гоночной мототрассы «Формулы-1». Пелотон проехал 30 кругов.

Команда Deceuninck-Quick Step вышла в голову пелотона за 5 км до финиша и идеально сопроводила Фабио Якобсена до финального километра, где Берт Ван Лербег безукоризненно развёз нидерландского спринтера. Фабио Якобсен спуртовал и опередил на финише Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Амори Капьо (Arkea Samsic).

 

  Фабио Якобсен: «Я должен поблагодарить стольких людей: мою девушку, семью, врачей, команду. Без них эта победа была бы невозможна. Это и их победа тоже. Я так счастлив, что выступаю в этой команде, что продолжу в ней работать. Вместе мы готовили моё возвращение, и успех пришёл.

 

Дорога назад была долгой. То, что я стою здесь после того падения, для меня очень эмоциональный момент, особенно потому, что и моя семья тоже здесь. Они увидели, что я снова занимаюсь любимым делом и одержал победу. Последнюю пару месяцев я двигался шаг за шагом, иногда сталкивался с неудачами, но продолжал бороться и верить в себя. Чувствую огромное облегчение, что смог спринтовать и добиться победы».

 

  Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), который на 1-м этапе также одержал первую после драматичного инцидента на Туре Польши победу,  остался лидером общего зачёта Тура Валлонии-2021.

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Тур Валлонии Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (81)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: EL-Fenomeno
    Да уж, странновато; действующий чемпион на RR у нас сейчас Кононенко, Будяка даже в тройке не было, ну а Падун должен тогда 150% быть на Вуэльте, ведь Марк уже и мимо Тура и без Олимпиады в этом году.

    Почему Кононенко? Пономарь. Но подготовиться Падуну к Вуэльте по такой трассе на ОИ как раз можно, проверив себя. Победить не победит, конечно, но в отрыв рвануть мог бы. Вон Мохорич все свои этапы взял из отрыва
    Сори, спутал, таки Пономарь, Кононенко наш чемп. в разделке. Если Марк возьмёт хотя бы 1 этап на Вуэльте и/или будет бороться за горную майку, тогда как бы не странно звучало не зря пропустил ОИ. С другой стороны Олимпиада 1 раз 4 года, поэтому выступать там дело чести, престижа да и гордости (своей и для страны). Обидное другое: в Токио у нас только один представитель на шоссе (не знаю как там у девушек, но думаю что тоже не больше) и вот в этом глааная беда, так сказать сподобились на 1 квоту только. А если даже посмотреть на Рио-2016 представительство Украины было намного больше именно в шоссейном велоспорте. Как будет дальше у нас я даже не знаю..(
    Цитата: lazhu
    Всей Юмбе надо было дать комбатив. Половинным составом взяли 4 этапа и залезли на тумбочку
    Ван Арт точно заслужил супер-комбатив даже только за то что выиграли 3 разных по спецификации и профилю этапа, но тут согласен с товарищем VELOVELO насчёт французского "трюка", с ноунеймом Бонамуром, который хоть и колесил по отрывам, но совсем не запомнился; но он же француз, а подиум и награждение то в Париже...надо уважить хоть одного своего.
  • Earl57
    UAE Team Emirates подписала ко ... (3)
    Earl57-Фото
    Победитель андеровского Джиро в этом году. Поскольку в ОАЭ он всего месяц, то его тоже растили в другой команде.
  • lazhu
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (81)
    lazhu-Фото

    Всей Юмбе надо было дать комбатив. Половинным составом взяли 4 этапа и залезли на тумбочку

  • patar
    UAE Team Emirates подписала ко ... (3)
    patar-Фото

    А я вот не знал, что Хирши в ОАЭ вырос... Вроде, в прошлом году он за Санвеб катал... А в этом, в ОАЭ, совсем пропал куда-то...

    А кто такой Айюзо? Подскажите

  • Arciv
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (81)
    Arciv-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Доброй ночи. Кстати, про Боннамура. Только в последние 4-5 дней узнал, что такой гонщик существует на ТДФ, хотя смотрел все этапы внимательно. Очень удивился тому, что ему дали суперкомб. Да, уезжал он в отрывы, но, ничего интересного там не показал. Хорошая работа в отрыве запоминается надолго. У этого парня я этого не заметил. 

    На мой взгляд - очередной французский трюк.
    Надо же им хоть что-то на Туре выиграть, чтобы было чем "гордиться".
    Полностью согласен,я этого гонщика только после премии и узнал))) уже б Лятуру дали или Аллафилиппу)
  • Sezar
    UAE Team Emirates подписала ко ... (3)
    Sezar-Фото

    Ого, какие кадры в Юмбе растут! И как же жалко, что в Эмиратах с ними не умеют работать..

  • vadi
    Тур Валлонии-2021. Этап 2 (7)
    vadi-Фото

    Цитата: motte
    Лефевр плачет, кэв, фабио... Отдать должное лефевру , силён мужик. 
    При правильном директоре чемпионом может стать любой пенсионер, любой инвалид. Ждем дальнейших велоспортивных чудес.

  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (81)
    Earl57-Фото

    К слову, о кумирах и пацанах... Как можно подавать пример))

    https://www.youtube.com/watch?v=fYVI_xfuj4w

     

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Класс! Спасибо! )

    Есть я бы такое не стал, но, теща молодец! )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, я много всяких лопат перелопатил, так что знаю, о чем пишу )

    Если что, я болельщик Йонаса.
    Этот парень мне очень нравится.

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