Фабио Якобсен: первая победа после возвращения

Фабио Якобсен побеждает в спринте на 2-м этапе Тура Валлонии-2021

24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал победу в спринте на 2-м этапе Тура Валлонии-2021, первую после возвращения в пелотон после серьёзной травмы. Тур Валлонии-2021 – пятая в этом сезоне гонка Фабио Якобсена, а победу в последний раз он одерживал 6 августа 2020 года на 1-м этапе Тура Польши.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claeesen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claeesen / Getty Images

2-й этап Тура Валлонии-2021 мог не состояться из-за наводнения, случившегося в этом регионе на прошлой неделе. Но организаторы быстро нашли решение – задействовали план В, проведя этап по 4-километровому кругу Зольдера, гоночной мототрассы «Формулы-1». Пелотон проехал 30 кругов.

Команда Deceuninck-Quick Step вышла в голову пелотона за 5 км до финиша и идеально сопроводила Фабио Якобсена до финального километра, где Берт Ван Лербег безукоризненно развёз нидерландского спринтера. Фабио Якобсен спуртовал и опередил на финише Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Амори Капьо (Arkea Samsic).

Фабио Якобсен: «Я должен поблагодарить стольких людей: мою девушку, семью, врачей, команду. Без них эта победа была бы невозможна. Это и их победа тоже. Я так счастлив, что выступаю в этой команде, что продолжу в ней работать. Вместе мы готовили моё возвращение, и успех пришёл.

Дорога назад была долгой. То, что я стою здесь после того падения, для меня очень эмоциональный момент, особенно потому, что и моя семья тоже здесь. Они увидели, что я снова занимаюсь любимым делом и одержал победу. Последнюю пару месяцев я двигался шаг за шагом, иногда сталкивался с неудачами, но продолжал бороться и верить в себя. Чувствую огромное облегчение, что смог спринтовать и добиться победы».

Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), который на 1-м этапе также одержал первую после драматичного инцидента на Туре Польши победу, остался лидером общего зачёта Тура Валлонии-2021.