Тур Валлонии-2021. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:38 No words needed 🤗#ethiastourdewallonie2021 pic.twitter.com/ZRwJVDwL3a — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 21, 2021 Zolder - Zolder, 120 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 2:34:42 2 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 3 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic 4 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 5 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 6 Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team 7 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 8 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 9 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 10 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 11 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 12 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM 13 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 14 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 15 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma 16 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 17 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 18 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 19 Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic 20 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 21 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 22 Ryan Kamp (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 23 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 24 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 25 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 26 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 27 Nick van der Lijke (Ned) Riwal Cycling Team 28 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 29 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 30 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 31 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 32 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 33 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 34 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 35 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 36 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 37 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 38 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 39 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 40 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma 41 Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex 42 Tom Bohli (Swi) Cofidis 43 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 44 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 45 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 46 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 47 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 48 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 49 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 50 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 51 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 52 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 53 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 54 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 55 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 56 Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 57 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 58 Jesper Hansen (Den) Riwal Cycling Team 59 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 60 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto-Isorex 61 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 62 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 63 Julien Morice (Fra) B&B Hotels p/b KTM 64 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 65 Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 66 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 67 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 68 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 69 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 70 Logan Owen (Usa) EF Education-Nippo 71 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 72 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 73 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 74 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 75 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 76 Witse Meeussen (Bel) Pauwells Sauzen-Bingoal 77 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 78 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic 79 Jesper Schultz (Den) Riwal Cycling Team 80 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 81 Elmar Reinders (Ned) Riwal Cycling Team 82 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 83 Lars van der Haar (Ned) Baloise-Trek Lion 84 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto-Isorex 85 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 86 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 87 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 88 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 89 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 90 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 91 Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM 92 Tobias Kongstad (Den) Riwal Cycling Team 93 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 94 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto-Isorex 95 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 96 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 97 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 98 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 99 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 100 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 101 André Carvalho (Por) Cofidis 102 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 103 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 104 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 105 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 106 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 107 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 108 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 109 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 110 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex 111 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 112 Anton Ferdinande (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 113 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM 114 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 115 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 116 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 117 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 118 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 119 Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 120 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 121 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 122 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 123 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 124 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 125 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 126 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 127 Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team 128 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 129 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 130 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels p/b KTM 131 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto-Isorex 132 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 133 Toon Aerts (Bel) Baloise-Trek Lions 134 Pim Ronhaar (Ned) Baloise-Trek Lion 135 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 136 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex 137 Lucas Bourgoyne (Usa) Hagens Berman Axeon 138 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 139 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 140 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 141 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Cycling Team 142 Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 143 Yentl Bekaert (Bel) Baloise-Trek Lion 144 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 145 Thijs Aerts (Bel) Baloise-Trek Lion 146 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 147 Jakob Egholm (Den) Trek-Segafredo 148 Andreas Stokbro (Den) Team Qhubeka Assos 149 Daan Mariën (Bel) Baloise-Trek Lion 150 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 151 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 152 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 153 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 154 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:00:28 155 Matteo Pelucchi (Ita) Team Qhubeka Assos 0:00:37 156 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:00:49 157 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:59 158 Harry Tanfield (Gbr) Team Qhubeka Assos 159 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 160 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 161 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:15 162 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:01:16 163 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 164 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:01:29 165 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 0:01:39 166 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 167 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:02:40 Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma 6:56:08 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 3 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:00:04 4 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 5 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 6 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 7 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:05 8 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic 0:00:06 9 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 10 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:00:07 11 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 12 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:00:08 13 Toon Aerts (Bel) Baloise-Trek Lions 14 Logan Owen (Usa) EF Education-Nippo 15 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:09 16 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex 17 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 18 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:00:10 19 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 20 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 21 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 22 Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team 23 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM 24 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 25 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 26 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 27 Nick van der Lijke (Ned) Riwal Cycling Team 28 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 29 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 30 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 31 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 32 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 33 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 34 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 35 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 36 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 37 Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic 38 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 39 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 40 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 41 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 42 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 43 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 44 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 45 Tom Bohli (Swi) Cofidis 46 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 47 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 48 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 49 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 50 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 51 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto-Isorex 52 Witse Meeussen (Bel) Pauwells Sauzen-Bingoal 53 Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 54 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 55 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 56 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 57 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 58 Elmar Reinders (Ned) Riwal Cycling Team 59 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 60 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 61 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 62 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 63 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 64 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 65 Tobias Kongstad (Den) Riwal Cycling Team 66 Jesper Hansen (Den) Riwal Cycling Team 67 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 68 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 69 Ryan Kamp (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 70 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 71 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 72 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 73 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 74 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto-Isorex 75 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 76 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 77 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 78 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma 79 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 80 André Carvalho (Por) Cofidis 81 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 82 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 83 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 84 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 85 Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM 86 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 87 Jesper Schultz (Den) Riwal Cycling Team 88 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 89 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 90 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 91 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 92 Anton Ferdinande (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 93 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 94 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 95 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 96 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 97 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 98 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 99 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex 100 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 101 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 102 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 103 Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team 104 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM 105 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 106 Andreas Goeman (Bel) Tarteletto-Isorex 107 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 108 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 109 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 110 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 111 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels p/b KTM 112 Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 113 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 114 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 115 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 116 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 117 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:00:45 118 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:01:05 119 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:25 120 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:01:26 121 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:01:34 122 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:40 123 Julien Morice (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:29 124 Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:03:28 125 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:03:41 126 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:03:54 127 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 128 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 0:04:24 129 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:05:51 130 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 131 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic 132 Lars van der Haar (Ned) Baloise-Trek Lion 133 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 134 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 135 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 136 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto-Isorex 137 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 138 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 139 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Cycling Team 140 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:50 141 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:06:52 142 Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 143 Lucas Bourgoyne (Usa) Hagens Berman Axeon 144 Daan Mariën (Bel) Baloise-Trek Lion 145 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 146 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:07 147 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:08:07 148 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 0:09:16 149 Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex 0:09:20 150 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 151 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 152 Pim Ronhaar (Ned) Baloise-Trek Lion 153 Yentl Bekaert (Bel) Baloise-Trek Lion 154 Thijs Aerts (Bel) Baloise-Trek Lion 155 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 156 Jakob Egholm (Den) Trek-Segafredo 157 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 158 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 159 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:09:48 160 Matteo Pelucchi (Ita) Team Qhubeka Assos 0:09:57 161 Harry Tanfield (Gbr) Team Qhubeka Assos 0:10:19 162 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 163 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:10:49 164 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:10:59 165 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:12:00 166 Andreas Stokbro (Den) Team Qhubeka Assos 0:18:22 167 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 0:20:01 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Валлонии Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(956)

В тему: Тур Валлонии-2021. Этап 1

Критериум Дофине-2021. Этап 7

Критериум Дофине-2021. Этап 6

Критериум Дофине-2021. Этап 5

Критериум Дофине-2021. Этап 3

Критериум Дофине-2021. Этап 2

Критериум Дофине-2021. Этап 1

Вольта Альгарве-2021. Этап 1

Тур Словакии-2019. Этап 1 а

Тур Польши-2019. Этап 3

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.