Фабио Якобсен выведен из искусственной комы

Чемпиона Нидерландов Фабио Якобсена ждёт долгое восстановление

Велокоманда Deceuninck-Quick Step обновила информацию о состоянии чемпиона Нидерландов, 23-летнего Фабио Якобсена, получившего серьёзные травмы во время падения на 1-м этапе Тура Польши.

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Через два дня после происшествия, днём 7 августа, медики больницы города Сосновеца вывели Якобсена из искусственной комы.

В ночь на четверг Фабио Якобсен перенёс пятичасовую челюстно-лицевую операцию. Он был способен двигать руками и ногами, общаться с врачами, что сразу исключило наличие у него значительных неврологических проблем.

Так как была проведена операция на лице, в ближайший период Фабио Якобсену будет сложно есть и разговаривать. Восстановление будет долгим и трудным.

Команда Deceuninck-Quick Step благодарит всех за поддержку и добрые пожелания в этот сложный момент. В то же время команда просит уважать частную жизнь Фабио и его семьи».

В интервью польским средствам массовой информации Павел Груэнпетер (Pawel Gruenpeter), директор больницы, где находится Фабио Якобсен, сказал: «Пациент в сознании, реагирует на просьбы, дышит самостоятельно, сердце функционирует нормально. Мы очень счастливы. Если он пережил такое падение, то обязательно вернётся в велоспорт».