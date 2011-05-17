Фабио Якобсен выведен из искусственной комы

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 20:59
Чемпиона Нидерландов Фабио Якобсена ждёт долгое восстановление
Велокоманда Deceuninck-Quick Step обновила информацию о состоянии чемпиона Нидерландов, 23-летнего Фабио Якобсена, получившего серьёзные травмы во время падения на 1-м этапе Тура Польши.
В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Через два дня после происшествия, днём 7 августа, медики больницы города Сосновеца вывели Якобсена из искусственной комы.
В ночь на четверг Фабио Якобсен перенёс пятичасовую челюстно-лицевую операцию. Он был способен двигать руками и ногами, общаться с врачами, что сразу исключило наличие у него значительных неврологических проблем.
Так как была проведена операция на лице, в ближайший период Фабио Якобсену будет сложно есть и разговаривать. Восстановление будет долгим и трудным.
Команда Deceuninck-Quick Step благодарит всех за поддержку и добрые пожелания в этот сложный момент. В то же время команда просит уважать частную жизнь Фабио и его семьи».
В интервью польским средствам массовой информации Павел Груэнпетер (Pawel Gruenpeter), директор больницы, где находится Фабио Якобсен, сказал: «Пациент в сознании, реагирует на просьбы, дышит самостоятельно, сердце функционирует нормально. Мы очень счастливы. Если он пережил такое падение, то обязательно вернётся в велоспорт».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (214)