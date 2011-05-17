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Фабио Якобсен выведен из искусственной комы

Чемпиона Нидерландов Фабио Якобсена ждёт долгое восстановление

 

Фабио Якобсен выведен из искусственной комы

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step обновила информацию о состоянии чемпиона Нидерландов, 23-летнего Фабио Якобсена, получившего серьёзные травмы во время падения на 1-м этапе Тура Польши.

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Через два дня после происшествия, днём 7 августа, медики больницы города Сосновеца вывели Якобсена из искусственной комы.

 

  В ночь на четверг Фабио Якобсен перенёс пятичасовую челюстно-лицевую операцию. Он был способен двигать руками и ногами, общаться с врачами, что сразу исключило наличие у него значительных неврологических проблем.

 

  Так как была проведена операция на лице, в ближайший период  Фабио Якобсену будет сложно есть и разговаривать. Восстановление будет долгим и трудным.

 

 

  Команда Deceuninck-Quick Step благодарит всех за поддержку и добрые пожелания в этот сложный момент. В то же время команда просит уважать частную жизнь Фабио и его семьи».

 

  В интервью польским средствам массовой информации Павел Груэнпетер (Pawel Gruenpeter), директор больницы, где находится Фабио Якобсен, сказал: «Пациент в сознании, реагирует на просьбы, дышит самостоятельно, сердце функционирует нормально. Мы очень счастливы. Если он пережил такое падение, то обязательно вернётся в велоспорт».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Ирина

    AmLoket

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 17.05.2011

    Слава Богу! Пусть поправляется!

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Комментарии

  • svenfischer
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (9)
    svenfischer-Фото

    Ставлю на сагана или магарыча

  • AmLoket
    Фабио Якобсен выведен из искус ... (1)
    AmLoket-Фото

    Слава Богу! Пусть поправляется!

  • Earl57
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ни одной победы в этом сезоне у ССС . Так что Грег Авермат. должен рвать и метать.

    Надо за него помантрить. Ахалай-махалай, ГВА побеждай!

  • Astanaforever
    Тур де л'Эн-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kwwk
    Фрум +1.46, одной головой в драконе стало меньше. Может увидим Фрумыча в отрыве? Но нет, будет работать в поезде.
    Видимо он не поедет Тур с такой формой. Че позориться? И самое главное зачем? За свою предыдущую команду? Лучше ему востановиться полностью и в следующем сезоне рвануть по полной в новой команде..утерев нос своим бывшим.. Если конечно потянет.
  • kwwk
    Тур де л'Эн-2020. Этап 1 (5)
    kwwk-Фото

    Фрум +1.46, одной головой в драконе стало меньше. Может увидим Фрумыча в отрыве? Но нет, будет работать в поезде.

  • Konstantin41
    Тур Польши-2020. Этап 3 (3)
    Konstantin41-Фото
    Красиво
  • RVL
    Тур Польши-2020. Этап 3 (3)
    RVL-Фото

    Вот так! Карапас сделал всех . Красиво обманул

  • kwwk
    Тур Польши-2020. Этап 3 (3)
    kwwk-Фото

    А с победителем нежданчик. Карапас разобрал всех спецов на финиш в подъем.

  • kwwk
    Тур де л'Эн-2020. Маршрут (1)
    kwwk-Фото

    Репитиционная битва трехголовых драконов, часть 1.

  • Astanaforever
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (9)
    Astanaforever-Фото
    Ни одной победы в этом сезоне у ССС . Так что Грег Авермат. должен рвать и метать.

    Ни одной победы в этом сезоне у ССС . Так что Грег Авермат. должен рвать и метать.

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