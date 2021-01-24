Фабио Якобсен: «Медленно, но верно начинаю чувствовать себя профессиональным велогонщиком»

Фабио Якобсен о восстановлении и возвращении в велогонки



Фабио Якобсен вместе с товарищами по команде Deceuninck-Quick Step находится сейчас в тренировочном лагере в Испании. После тяжёлого падения на финише 1-го этапа Тура Польши-2020 24-летний нидерландский велогонщик уже прошёл через несколько сложных операций. В ноябре он сел на велосипед и вернулся к тренировкам, но не знает, когда сможет вновь надеть номер участника велогонки. О процессе восстановления Фабио Якобсен рассказал во время онлайн-конференции команды.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Фабио Якобсен: «Сейчас я снова на велосипеде, здесь выезжаю на тренировки с ребятами. Ощущения в седле нормальные, медленно, но верно снова начинаю чувствовать себя как профессиональный велогонщик. Я благодарен команде Deceuninck-Quick Step – все в ней меня все поддерживают. Огромную мотивацию получаю от того, что со мной рядом лучший спринтер Тур де Франс прошлого года и самый лучший спринтер в истории.

Я ещё не знаю, когда вернусь в велогонки, потому что в феврале мне назначена ещё одна операция. Но самое важное, что я здесь, с ребятами. Не могу передать в полной мере, что это для меня значит после самого ужасного периода в моей жизни. Эта команда как семья. Мы много времени проводим друг с другом, заботимся друг о друге. Я просто счастлив, что я здесь».