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Фабио Якобсен: «Медленно, но верно начинаю чувствовать себя профессиональным велогонщиком»

Фабио Якобсен о восстановлении и возвращении в велогонки

 

 

  Фабио Якобсен вместе с товарищами по команде Deceuninck-Quick Step находится сейчас в тренировочном лагере в Испании. После тяжёлого падения на финише 1-го этапа Тура Польши-2020 24-летний нидерландский велогонщик уже прошёл через несколько сложных операций. В ноябре он сел на велосипед и вернулся к тренировкам, но не знает, когда сможет вновь надеть номер участника велогонки. О процессе восстановления Фабио Якобсен рассказал во время онлайн-конференции команды.

 

Фабио Якобсен: «Медленно, но верно начинаю чувствовать себя профессиональным велогонщиком»

 

Фабио Якобсен: «Медленно, но верно начинаю чувствовать себя профессиональным велогонщиком»

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Фабио Якобсен: «Сейчас  я снова на велосипеде, здесь выезжаю на тренировки с ребятами. Ощущения в седле нормальные, медленно, но верно снова начинаю чувствовать себя как профессиональный велогонщик. Я благодарен команде Deceuninck-Quick Step – все в ней меня все поддерживают. Огромную мотивацию получаю от того, что со мной рядом лучший спринтер Тур де Франс прошлого года и самый лучший спринтер в истории.

 

  Я ещё не знаю, когда вернусь в велогонки, потому что в феврале мне назначена ещё одна операция. Но самое важное, что я здесь, с ребятами. Не могу передать в полной мере, что это для меня значит после самого ужасного периода в моей жизни. Эта команда как семья. Мы много времени проводим друг с другом, заботимся друг о друге. Я просто счастлив, что я здесь».

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • close2you
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (1)
    close2you-Фото
    Мечтал целых 5 лет, что ж не возвращался раньше ?))
  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

    К слову Ару прекрасно себя чувствует в новой команде. Участвует в гонках в велокроссе, в минувшее воскресенье занял 10-е место на чемпионате Италии. Корреспонденты с РАИ спросили его про чемпионат мира, он ответил что не попадает. Однако есть инфа, что он присоединяется к национальной сборной, которая готовится к ЧМ. Похоже у италов тоже есть "тренерское решение" как в российском биатлоне))

    Болельщикам понравились его выступления в гонках, сказали что он "бегает как конь"))

    https://twitter.com/DoCiclismo/status/1345887007499808768

     

  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    Вот это досадно. Хороший горный грегари был бы для Ремко. Думаю Жоан еще не готов к подвигам и не факт, что в Эмиратах он поднимет свою капитализацию быстрее, чем в Квиках. Экспонента таки растет медленнее чем гипербола:). В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

  • poshtet
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    poshtet-Фото

    Интересно, а почему Вас не восхищает этап (на ТДФ), где Флойд Лэндис привез всем около 6 мин? Ах да, его же поймали за допинг и лишили победы... А вот Фрума когда поймали - не лишили победы. Вообще никакого наказания! Поэтому он для Вас великий? :-)

  • Ернат
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    Ернат-Фото
    почему? не знаю, я такого ГТ как он давно не видел, его поразительные атаки не вставая со седла, такого не кто не вытворял
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    Ернат-Фото

    **сам такой*** (Читай правила сайта!)*** мне кажется полная, этот вирус мутирует, и даже если ты переболел, не факт что опять заразишся другим его видом

  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото
    Есть еще инфа, что Алмейда поменял агента. Теперь у него агент, который ведет дела Криштиану Роналду. Нетрудно предположить, что этот агент привык к очень большим деньгам и постарается сделать для Алмейды контракт как можно дороже. Что явно не обрадует Лефевра. Мадье вон уже пошумел, что футбольным агентам нечего делать в велоспорте.
    Про большую для Алафилиппа уже говорили...
  • Rokka
    Марк Хирши расторг контракт с ... (13)
    Rokka-Фото
    Оомен, Келдерман, Мэтьюз, Дюмолан, Кемна, Тёниссен и теперь Хирши. У этой команды просто талант терять крутых бойцов. Уже стало дурной традицией
  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    В общем это чувствовалось. Слишком длинная была пауза. Ремко на эту боль уже жаловался 2-3месяца назад еще. Но интересно, что и в этом он похож на Меркса, примерно так же мучившегося с травмой.

    Тоже не понял чего тут минусовать. Спасибо за инфу. Да и вообще, минусовать - признак моральной слабости, имхо. Не согласен-напиши, обоснуй.

  • dyneema
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    dyneema-Фото
    Межсезонье -- самое время переболеть этой дрянью.

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