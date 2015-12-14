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Фабио Якобсен: «Шаг за шагом начинаю смотреть в будущее»

Фабио Якобсен о своём восстановлении после тяжёлого падения на Туре Польши-2020

 

 

 23-летний нидерландский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен, серьёзно пострадавший в результате падения на 1-м этапе Тура Польши-2020, через неделю после инцидента вернулся домой, в Нидерланды.  А 18 августа впервые после падения Фабио Якобсен обратился ко всем, кто волнуется за его состояние.  

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Прошло две недели с моего падения в Польше. Врачи-травматологи и медсёстры на финише в Катовице спасли мне жизнь, за что я им безмерно благодарен. Неделю я провёл в палате интенсивной терапии в госпитале «Санта Барбара» в городе Сосновец. Там мне сразу провели пятичасовую операцию, дали мне шанс жить дальше. Я очень благодарен всем, кто работает в этом госпитале.

 

  Время, проведённое в реанимации, было самым трудным и тяжёлым, когда боялись, что я не выживу. Благодаря организаторам Тура Польши и моей команде Deceuninck-Quick Step моя семья смогла приехать и быть рядом со мной, их присутствие придало мне сил.

 

 В прошлую среду меня перевезли в Медицинский центр при университете Лейдена, где в ЛОР-отделении меня будут лечить дальше.

 

  Шаг за шагом я начинаю жить более независимо. Сейчас я дома. Раны на лице и травмы заживают. Помимо этих травм мне в ближайшие месяцы придётся много отдыхать из-за тяжёлого сотрясения мозга. В ближайшие недели и месяцы мне проведут множество операций и курсы лечения по восстановлению лица.

 

  Хочу всем дать знать, что я очень благодарен, что остался жив. Все сообщения и слова поддержки придали мне много сил. Шаг за шагом я могу медленно начинать смотреть в будущее, буду бороться, чтобы восстановиться.

 

  В особенности хотел бы поблагодарить доктора Рафаэля, хирурга, который оперировал меня в Польше, доктора Ванмоля, врача нашей команды, Патрика Лефевра, который привёз ко мне мою семью, и  Агату Ланг, семья которой от лица организаторов Тура Польши очень много сделала, заботясь о моей семье».

 

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Повезло парню.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 14.12.2015

    Цитата: " Помимо этих травм мне в ближайшие месяцы придётся много отдыхать из-за тяжёлого сотрясения мозга. В ближайшие недели и месяцы мне проведут множество операций и курсы лечения по восстановлению лица."

     

    Жесть, парень под счастливой звездой родился!! Надеюсь у него ж/б психика, что б вернуться в спорт да на финишные разборки, где явно ничего не изменится. 

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UEC Road European Championships

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Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Фабио Якобсен: «Шаг за шагом н ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Цитата: " Помимо этих травм мне в ближайшие месяцы придётся много отдыхать из-за тяжёлого сотрясения мозга. В ближайшие недели и месяцы мне проведут множество операций и курсы лечения по восстановлению лица."

     

    Жесть, парень под счастливой звездой родился!! Надеюсь у него ж/б психика, что б вернуться в спорт да на финишные разборки, где явно ничего не изменится. 

  • Astanaforever
    Фабио Якобсен: «Шаг за шагом н ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Повезло парню.
  • Earl57
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Earl57-Фото
    И уж совсем бесшумно едут полицейские мотоциклы с включенными спецсигналами.
  • Виктор Сироткин
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Виктор Сироткин-Фото

    Earl57, ну зачем опять взывать к сферическому коню в вакууме? Ведь можно предположить, что на улице тишина и безлюдье, т.к. уже больше чем пол года люди прячутся по домам от вируса. Да и по опубликованным в этом посту фотографиям мы видим, что отдельностоящие группы людей движухи и гвалта не создают. Следовательно, бабушка в пеньюаре не замечает никаких отличий от обычного субботнего вечера.

  • Серафим
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Серафим-Фото

      О том, видела или не видела велосипедиста. Ладно, велосипед тонкий, Шахман звонкий. А кто его снимал и ехал буквально в 10-15 метрах сзади? Неужели трудно было увидеть мотоцикл с двумя мужиками?

      Это уже просто недоумие. Поворачивать и не смотреть в зеркала заднего вида.

    Кстати, в Европе тугодумов большое количество. Европейцы очень толерантны и считают, что права может иметь любой, у которого есть ж задница - чтобы было на чем сидеть в автомобиле.

  • aksbor
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    aksbor-Фото

    Отличная новость! Саша набирает ход. Так держать!

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (23)
    Серафим-Фото
    Доброе утро,однако.
  • старт-шоссе 82
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, но там уже закончилось.
  • HalidS
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    HalidS-Фото
    Меня удивил Дмитрий Пузанов на чемпионате России, по сути он ветеран
  • veloster
    Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (1)
    veloster-Фото

    Ну может теперь хоть составят конкуренцию на классиках. Амбиции на ГТ уже в прошлом.

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