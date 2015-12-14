Фабио Якобсен: «Шаг за шагом начинаю смотреть в будущее»

Фабио Якобсен о своём восстановлении после тяжёлого падения на Туре Польши-2020

23-летний нидерландский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен, серьёзно пострадавший в результате падения на 1-м этапе Тура Польши-2020, через неделю после инцидента вернулся домой, в Нидерланды. А 18 августа впервые после падения Фабио Якобсен обратился ко всем, кто волнуется за его состояние.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «Прошло две недели с моего падения в Польше. Врачи-травматологи и медсёстры на финише в Катовице спасли мне жизнь, за что я им безмерно благодарен. Неделю я провёл в палате интенсивной терапии в госпитале «Санта Барбара» в городе Сосновец. Там мне сразу провели пятичасовую операцию, дали мне шанс жить дальше. Я очень благодарен всем, кто работает в этом госпитале.

Время, проведённое в реанимации, было самым трудным и тяжёлым, когда боялись, что я не выживу. Благодаря организаторам Тура Польши и моей команде Deceuninck-Quick Step моя семья смогла приехать и быть рядом со мной, их присутствие придало мне сил.

В прошлую среду меня перевезли в Медицинский центр при университете Лейдена, где в ЛОР-отделении меня будут лечить дальше.

Шаг за шагом я начинаю жить более независимо. Сейчас я дома. Раны на лице и травмы заживают. Помимо этих травм мне в ближайшие месяцы придётся много отдыхать из-за тяжёлого сотрясения мозга. В ближайшие недели и месяцы мне проведут множество операций и курсы лечения по восстановлению лица.

Хочу всем дать знать, что я очень благодарен, что остался жив. Все сообщения и слова поддержки придали мне много сил. Шаг за шагом я могу медленно начинать смотреть в будущее, буду бороться, чтобы восстановиться.

В особенности хотел бы поблагодарить доктора Рафаэля, хирурга, который оперировал меня в Польше, доктора Ванмоля, врача нашей команды, Патрика Лефевра, который привёз ко мне мою семью, и Агату Ланг, семья которой от лица организаторов Тура Польши очень много сделала, заботясь о моей семье».