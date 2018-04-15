Врач команды Deceuninck-Quick Step: «Состояние Фабио Якобсена очень хорошее»

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step дал обнадёживающий прогноз по состоянию Фабио Якобсена

Иван Ванмоль (Yvan Vanmol), врач велокоманды Deceuninck-Quick Step, полагает, что Фабио Якобсен сможет вернуться в велоспорт, и определяет его состояние как «очень хорошее», учитывая серьёзность инцидента. Об этом врач Deceuninck-Quick Step рассказал в интервью Sporza.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Врач команды Deceuninck-Quick Step Иван Ванмоль: «Должен отметить, что его состояние очень хорошее, особенно, учитывая серьёзность инцидента. Так как жизненно важные органы не повреждены, мы, безусловно, надеемся на лучшее. Он полностью пришёл в себя, находится в сознании. Пока не может разговаривать, но общается через текстовые сообщения».

На вопрос о перспективах возвращения Фабио Якобсена в велогонки, Иван Ванмоль ответил так: «Полагаем, что да, он сможет вернуться. Но я не осмелюсь давать точные сроки.

Думаю, в конце недели его будет можно перевезти в Нидерланды. Единственное наше опасение вызывает эстетический ущерб. Возможно, также будет затронута работоспособность мышц вокруг рта.

Мы положительно оцениваем его состояние во всех аспектах. Он полагается на мнение врачей и тоже надеется на восстановление».