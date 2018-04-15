VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Врач команды Deceuninck-Quick Step: «Состояние Фабио Якобсена очень хорошее»

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step дал обнадёживающий прогноз по состоянию Фабио Якобсена

 

 

  Иван Ванмоль (Yvan Vanmol), врач велокоманды Deceuninck-Quick Step, полагает, что Фабио Якобсен сможет вернуться в велоспорт, и определяет его состояние как «очень хорошее», учитывая серьёзность инцидента. Об этом врач Deceuninck-Quick Step рассказал в интервью Sporza.

 

Врач велокоманды Deceuninck-Quick Step дал обнадёживающий прогноз по состоянию Фабио Якобсена

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Врач команды Deceuninck-Quick Step Иван Ванмоль: «Должен отметить, что его состояние очень хорошее, особенно, учитывая серьёзность инцидента. Так как жизненно важные органы не повреждены, мы, безусловно, надеемся на лучшее. Он полностью пришёл в себя, находится в сознании. Пока не может разговаривать, но общается через текстовые сообщения».

 

  На вопрос о перспективах возвращения Фабио Якобсена в велогонки, Иван Ванмоль ответил так: «Полагаем, что да, он сможет вернуться. Но я не осмелюсь давать точные сроки.

 

  Думаю, в конце недели его будет можно перевезти в Нидерланды. Единственное наше опасение вызывает эстетический ущерб. Возможно, также будет затронута работоспособность мышц вокруг рта.

 

  Мы положительно оцениваем его состояние во всех аспектах. Он полагается на мнение врачей и тоже надеется на восстановление».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Здоровья,Фабио!!! Эстетический ущерб вообще самая мелочь,я думаю всё восстановят в этом плане

    Даа моих любимых спринтера столкнулись) и по ходу оба вне игры на долго

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Arciv
    Врач команды Deceuninck-Quick ... (1)
    Arciv-Фото
    Здоровья,Фабио!!! Эстетический ущерб вообще самая мелочь,я думаю всё восстановят в этом плане

    Даа моих любимых спринтера столкнулись) и по ходу оба вне игры на долго
  • Earl57
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    Earl57-Фото
    Рост Барде 1.84 м, а весит он 65 кг. Для сравнения рост Ван Арта 1.87 м, а вес 78 кг. Возможно когда Барде повзрослел и его организм окончательно сформировался, удерживать горняцкий вес стало проблематично. Организм протестует против чрезмерной худобы. И ему надо не диету держать, а просто принять изменения в своем теле.
  • старт-шоссе 82
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    Если можно фамилию капитана назовите? Не совсем понял.
  • Astanaforever
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Что то за восемь лет всего семь побед..не густо. Парень застоялся походу. Перемены ему нужны. Но в Санвебе сомнительно что он продвинется. Не его амплуа.
  • rude_rider
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

    Барде как классик-однодневщик совсем не рассматривается?
    Если только тура водокачки Безтелесый и с плохим рывком
  • старт-шоссе 82
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    К сожалению нет, Барде чистый горняк.Сами дайте себе ответ много Вы знаете горняков которые смогли что-либо показать на классиках?... Я знаю только двоих Вальверде и Нибали, но они оба универсальные и выдающиеся гонщики. Оба выигрывали за счет своих коронных возможностей, спуск у Нибали и рывок в гору у Вальверде... Хотя оговорюсь, Барде тоже классно спускается, но он не универсал, поэтому в классиках я бы на него не ставил.
  • Astanaforever
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    А я прочитав эту новость, сразу подумал: 1. ССС команде кирдык. 2. Закарин лоханулся с контрактом. 3. Трентин кому достанется?
  • Earl57
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?

    Барде как классик-однодневщик совсем не рассматривается?

  • Rokka
    Грег Ван Авермат и Михаэль Шэр ... (12)
    Rokka-Фото
    Судя по комментариям самого Грега он сам решился на этот ход. В той команде и стабильности нет из за постоянных проблем со спонсорами, да и его особо некому возить. Делить полномочия с Ильнуром видимо не особо его радует. Тем более что Пэдди тоже покидает ССС
  • Rokka
    Роман Барде переходит в велоко ... (15)
    Rokka-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Более чем странный переход, Санвеб не горняцкая команда ,что ему там делать?
    Работать на нового капитана, и припахивать на него молодых. Барде единственный кого санвеб смог потянуть на такую роль

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 августа

Winner Anacona (Team Arkea - Samsic)

12 августа

Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling)

Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA)

Romain Cardis (Total Direct Energie)

Nicholas Dlamini (NTT Pro Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (67)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)