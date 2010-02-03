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Команда Deceuninck-Quick Step: «Состояние Фабио Якобсена стабильное»

Фабио Якобсен в стабильном состоянии после пятичасовой операции

 

 

  Состояние Фабио Якобсена, получившего серьёзные травмы при падении на 1-м этапе Тура Польши-2020, оценивается как тяжёлое, но стабильное.

 

Команда Deceuninck-Quick Step: «Состояние Фабио Якобсена стабильное»

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что повреждений мозга и позвоночника не выявлено, но из-за тяжести и многочисленности травм Якобсен остаётся в медицинской коме. Сегодня, 6 августа, вечером врачи попробуют вывести Фабио Якобсена из комы.

 

В ночь с 5 на 6 августа 23-летнему нидерландскому гонщику была проведена операция на лице, которая длилась пять с половиной часов.

 

Родители Якобсена и его девушка приехали из Нидерландов и находятся рядом с ним в больнице города Сосновец.

 

  Ранее директор велогонки Тур Польши Чеслав Янг сказал: «Я с самого начала следил за ситуацией. Только что вернулся из больницы Сосновеца. После разговора с директором больницы в какой-то степени почувствовал облегчение. Когда мы увидели падение, боялись худшего. Сейчас мы знаем, что ситуация серьёзная, но стабильная.

 

  Представитель велогонки, который также пострадал в этом происшествии, получил травму головы, но уже пришёл в сознание и находится в стабильном состоянии.

 

   От всего сердца благодарю врачей и персонал больницы за быстро оказанную помощь, и желаю всем спортсменам, пострадавшим при падении, скорейшего выздоровления».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Camel

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 29.01.2017

    Что-то у Груневегена язык в одном месте - ни тебе извинений, ни тебе раскаяний.

    1. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Сегодня, 16:32 | Регистрация: 14.02.2016

      потому, что разбирательство по этому вопросу теперь в юрисдикции официальных органов, а там фраза "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде" не просто набор слов.

  2. Имя: Александр

    Avenir

    Сегодня, 14:38 | Регистрация: 3.02.2010

    Скорейшего выздоровления парни держитесб, Храни Вас Бог

     

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 14.12.2015

    Новость обнадеживающая! Но, такие переломы, ЧМТ, перелом нёба , бррр! Держим кулаки. Хоть бы поправился, без последствий. 

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Как бы не было, велосипедный,самый травмоопасный вид спорта. Почти каждый год погибают гонщики.. Но тур Польши ваще ....нефартовый.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 4.01.2015

    Очень тяжелые травмы получил Якобсен. Страшно читать и смотреть было. Тут борьба уже действительно пошла за жизнь самого человека. Если случится...не буду писать здесь это, тогда Дилану светит криминал !?

    Откровенно говоря ему сейчас тоже не позавидуешь. Да выступают в разных командах, но работа та самая, ещё и "велосипедное амплуа" одинаковое, т.е СПРИНТерское. Плюс они ведь голландцы, может и дружили когда то...

    Цитата: Astanaforever
    Как бы не было, велосипедный,самый травмоопасный вид спорта.Почти каждый год погибают гонщики..Но тур Польши ваще ...нефартовый.

    Очень нефартовый, я бы даже сказал крайне невезучий, чуть ли не проклятый (извините), если вспомнить что случилось в прошлом году.

    Бедняга и трудяга старый диреткор гонки Чеслав Ланг второй год подряд получает очередной тяжелый удара от своего Тура Польши, если можно так сказать.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Pilot_by
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Pilot_by-Фото
    Да, на втором была. Сам пропустил. В 19-30

    Да, на втором была, сам пропустил. В 19-30 будет повтор
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: GTX
    На Евроспорте трансляция была?

    На 2-м Евроспорте

     

  • Pilot_by
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Pilot_by-Фото
    Не было.
  • salomon
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (1)
    salomon-Фото
    Груневеген : "Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько мне жаль, что так произошло с Фабио..." Это типа извинения , или что ???
  • GTX
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    GTX-Фото
    На Евроспорте трансляция была?
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: levonardo
    Для Астаны теперь главный вопрос-форма Лопеза. Хватит ли ему время до Тура, ведь там рубка с первых этапов пойдет .

    Курдюков сказал, что Власов Джиро едет вместе с Фульсангом. Он у Саши интервью брал, Власов сам говорил про Джиро.

  • levonardo
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    levonardo-Фото
    Для Астаны теперь главный вопрос-форма Лопеза. Хватит ли ему время до Тура, ведь там рубка с первых этапов пойдет .
  • almaty1991
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    almaty1991-Фото

    Это я удачно вернулся на сайт. Соскучился по гонкам ужасно. Александр, молодец! Алга Астана!

  • Бакеша
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Бакеша-Фото
    С победой Александр! Ттт, начала рестарта для Астаны складывается неплохо!
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: kwwk

    Порт удивил, форма есть, осталось отбросить невезение.

    Ричи с Элисондом хорошо сработались похоже. 

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