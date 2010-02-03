Команда Deceuninck-Quick Step: «Состояние Фабио Якобсена стабильное»

Фабио Якобсен в стабильном состоянии после пятичасовой операции

Состояние Фабио Якобсена, получившего серьёзные травмы при падении на 1-м этапе Тура Польши-2020, оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что повреждений мозга и позвоночника не выявлено, но из-за тяжести и многочисленности травм Якобсен остаётся в медицинской коме. Сегодня, 6 августа, вечером врачи попробуют вывести Фабио Якобсена из комы.

В ночь с 5 на 6 августа 23-летнему нидерландскому гонщику была проведена операция на лице, которая длилась пять с половиной часов.

Родители Якобсена и его девушка приехали из Нидерландов и находятся рядом с ним в больнице города Сосновец.

Ранее директор велогонки Тур Польши Чеслав Янг сказал: «Я с самого начала следил за ситуацией. Только что вернулся из больницы Сосновеца. После разговора с директором больницы в какой-то степени почувствовал облегчение. Когда мы увидели падение, боялись худшего. Сейчас мы знаем, что ситуация серьёзная, но стабильная.

Представитель велогонки, который также пострадал в этом происшествии, получил травму головы, но уже пришёл в сознание и находится в стабильном состоянии.

От всего сердца благодарю врачей и персонал больницы за быстро оказанную помощь, и желаю всем спортсменам, пострадавшим при падении, скорейшего выздоровления».