Дилан Груневеген может быть отстранён от велогонок до начала мая 2021 года

Дилан Груневеген может быть отстранён от велогонок на 9 месяцев

Международный союз велосипедистов (UCI) в конце недели должен вынести решение по сроку отстранения Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen). 27-летний нидерландский гонщик велокоманды Jumbo-Visma, нарушив прямолинейность в спринте на 1-м этапе Тура Польши-2020, стал причиной падения спринтера команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который получил травмы, едва не стоившие ему жизни.

Как сообщает нидерландское издание WielerFlits.nl, на прошлой неделе независимый арбитражный комитет вынес решение о наказании Груневегена, который будет отстранён от участия в велогонках на 9 месяцев. Это означает, что он не сможет стартовать в гонках до 6 мая 2021 года.

Велогонщик может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью NOS сказал, что Дилан Груневеген вернулся к тренировкам: «Учитывая обстоятельства, он в порядке. Случившееся сильно на него повлияло, но он восстанавливается. Он хорошо тренируется. Понятно, что Дилан – очень важный гонщик нашей команды, но мы сначала должны дождаться решения UCI по его делу».

Фабио Якобсен собирается вернуться на велосипед впервые после падения в августе. Об этом он рассказал в соцсетях:

«Прошло четыре недели после реконструкции верхней и нижней челюсти. Пора снимать швы. Процесс заживления идёт хорошо. Трансплантированная кость должна расти и укрепиться за четыре предстоящих месяца. Следующая операция назначена на 2021 год.

За пару недель тазовая кость должна вылечиться и стать такой же сильной, как раньше. И тогда я постепенно начну снова тренироваться на велосипеде!»