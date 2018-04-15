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Дилан Груневеген может быть отстранён от велогонок до начала мая 2021 года

Дилан Груневеген может быть отстранён от велогонок на 9 месяцев

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) в конце недели должен вынести решение по сроку отстранения Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen). 27-летний нидерландский гонщик велокоманды Jumbo-Visma, нарушив прямолинейность в спринте на 1-м этапе Тура Польши-2020, стал причиной падения спринтера команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который получил травмы, едва не стоившие ему жизни.

 

Дилан Груневеген может быть отстранён от велогонок до начала мая 2021 года

 

 

  Как сообщает нидерландское издание WielerFlits.nl, на прошлой неделе независимый арбитражный комитет вынес решение о наказании Груневегена, который будет отстранён от участия в велогонках на 9 месяцев. Это означает, что он не сможет стартовать в гонках до 6 мая 2021 года.

 

Велогонщик может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью NOS сказал, что Дилан Груневеген вернулся к тренировкам: «Учитывая обстоятельства, он в порядке. Случившееся сильно на него повлияло, но он восстанавливается. Он хорошо тренируется. Понятно, что Дилан – очень важный гонщик нашей команды, но мы сначала должны дождаться решения UCI по его делу».

 

  Фабио Якобсен собирается вернуться на велосипед впервые после падения в августе. Об этом он рассказал в соцсетях:

 

  «Прошло четыре недели после реконструкции верхней и нижней челюсти. Пора снимать швы. Процесс заживления идёт хорошо. Трансплантированная кость должна расти и укрепиться за четыре предстоящих месяца. Следующая операция назначена на 2021 год.

 

  За пару недель тазовая кость должна вылечиться и стать такой же сильной, как раньше. И тогда я постепенно начну снова тренироваться на велосипеде!»

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 15.04.2018

    Ну здоровья обоим! Фабио физического,Диллану психологического! Надеюсь хотя бы месяц скостят дисквалификацию,чтоб мог в апреле подготовиться к Джиро!

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