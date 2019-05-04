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Дилан Груневеген – первая победа за 17 месяцев

Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе Тура Валлонии-2021

 

 

  28-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую с февраля 2020 года победу, выиграв общий спринт на 1-м этапе Тура Валлонии-2021. Тур Валлонии – пятая  гонка Дилана Груневегена после 9-месячной дисквалификации. В этом сезоне его лучшим результатом было 4-е место на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021 и 4-е место на финальном этапе Тура Бельгии.

 

Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе Тура Валлонии-2021

 

Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе Тура Валлонии-2021

 

  Дилан Груневеген: «Для меня огромное облегчение, что, наконец, снова выиграл. На финальных этапах Тура Бельгии уже чувствовал себя хорошо, но тогда не смог одержать победу. Команда сегодня контролировала гонку, великолепно развезла. Ни разу не попал в позицию, где меня могли бы закрыть в коробочку. Тимо Роозен – очень сильный развозящий, мне осталось только отфинишировать. Очень счастлив, что всё получилось.

 

Эта победа для меня больше, чем просто победа. Я прошёл через очень тяжёлый период, в котором велоспорт отошёл на второй план. Многое произошло. Конечно, я имею в виду и инцидент, но также и свою личную жизнь.

 

 Мы продолжали много работать, очень приятно снова победить. Команда помогала мне всем на протяжении всего времени, за что безмерно им благодарен. Их поддержка мне очень помогла».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды: «Прежде всего, я очень рад за него, что он, наконец, одержал победу после такого сложного периода. Для него, как и для нас, победа стала огромным облегчением.

 

 Наша команда с самого старта контролировала гонку, и мы продолжим это делать. Мы нацеливались вывезти Дилана на позицию, где он сможет свободно спринтовать. Всё получилось. Великолепная работа команды».

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Тур Валлонии Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 4.05.2019

    Рада за Дилана и за команду, которая продолжала его поддерживать! 

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Комментарии

  • ararat
    Андре Грайпель завершит карьер ... (3)
    ararat-Фото
    Больше уважения к Андре!
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Все ваши "аргументы" имеют цель доказать не то, что есть на самом деле, а то, что вам хочется видеть. 

    Вам не интересно мнение других, Вы просто не любите этого гонщика.
    Это уже всем понятно, можете себя больше не утруждать.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Если по-простому, то холмы. Максимальная высота 285 м, градиент категорийных подъемов от 4% до 6%. Подъемы с 6% совсем короткие - 0,7-0,9 км.
  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Гораздо лучше! Это уже дизайн.
    Шрифт бы покрупнее и было бы норм )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Да, пожалуйста, это ваше право. Я всего лишь высказал свое мнение, если что.

  • Earl57
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

     

  • Ice
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

    Многие благодаря этим детям и выигрывают) Дети - это вообще лучшее, что есть в этом мире, это не мода, я надеюсь. Я бы своих вытащил и мне было бы побоку, что кому то это не по нраву. Человек заслужил - пусть поступает, как хочется)

  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Так что вы хотели сказать? Кэв лох, потому что не выиграл Елисейские поля, а квики лучшие даже на последнем этапе, ведь последние сотни метров не имеют значения? Кстати, а ещё весь пелотон считает Марка героем, но вам это не мешает над ним подсмеиваться.
    Развоз - не последние сотни метров, но они самые важные. Я не сказал, что Квикстеп - бревна, только отметил, что Кэв не только стопроцентно реализовал идеальные развозы, но и единственный из спринтеров добился успеха при неидеальных развозах.
    Ну а свою фразу, я надеюсь, вы здесь вспоминали каждый год во времена доминации в спринтерском зачете Петера Сагана.

    Феномен Сагана в том, что вообще никогда не был лучшим спринтером, кстати) Развозы у Марка всегда в порядке были в этот раз, а вот достойных соперников не было. По сути, он и был единственным из топовых спринтеров при ноге. А если бы не спринтер ван Арт зелень захотел, 500%, что как минимум половины побед Кэва лишил, я об этом. Кэв как спортсмен молодец, а как человек свинья, что и на этом Туре проявилось парочку раз. И в пелотоне спортивные заслуги его признают, но отношение к нему соотвествующее. Про развоз в течение всего этапа - 100% квики лучшие. Я, например, приятно поражен, что они довезли его до конца. А то последние годы было как? Весь пелотон столбик объехал - Кэв воткнулся. Все успели оттормозиться - Кэв улетел. Возить его - это особое мастерство. 

  • VeloVelo
    Тур Валлонии-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Пытался понять альтиметрию этапа по картинке и решил, что лучше поберечь глаза и мозги.  

    Аж 7 цветов использовано + градиент. Да еще все мелко (шрифт), нечитаемо.
    Кто придумывает эти "новомодные" дизайны? Для чего? Чтоб "красиво" было?

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