Дилан Груневеген – первая победа за 17 месяцев

Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе Тура Валлонии-2021

28-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую с февраля 2020 года победу, выиграв общий спринт на 1-м этапе Тура Валлонии-2021. Тур Валлонии – пятая гонка Дилана Груневегена после 9-месячной дисквалификации. В этом сезоне его лучшим результатом было 4-е место на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021 и 4-е место на финальном этапе Тура Бельгии.

Дилан Груневеген: «Для меня огромное облегчение, что, наконец, снова выиграл. На финальных этапах Тура Бельгии уже чувствовал себя хорошо, но тогда не смог одержать победу. Команда сегодня контролировала гонку, великолепно развезла. Ни разу не попал в позицию, где меня могли бы закрыть в коробочку. Тимо Роозен – очень сильный развозящий, мне осталось только отфинишировать. Очень счастлив, что всё получилось.

Эта победа для меня больше, чем просто победа. Я прошёл через очень тяжёлый период, в котором велоспорт отошёл на второй план. Многое произошло. Конечно, я имею в виду и инцидент, но также и свою личную жизнь.

Мы продолжали много работать, очень приятно снова победить. Команда помогала мне всем на протяжении всего времени, за что безмерно им благодарен. Их поддержка мне очень помогла».

Адди Энгельс, спортивный директор команды: «Прежде всего, я очень рад за него, что он, наконец, одержал победу после такого сложного периода. Для него, как и для нас, победа стала огромным облегчением.

Наша команда с самого старта контролировала гонку, и мы продолжим это делать. Мы нацеливались вывезти Дилана на позицию, где он сможет свободно спринтовать. Всё получилось. Великолепная работа команды».