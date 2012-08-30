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Фабио Якобсен: «Дилан Груневеген не извинился лично после инцидента на Туре Польши»

Фабио Якобсен удивлён, что Дилан Груневеген публично рассказал о конфиденциальной встрече

 

  Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) удивился, что Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) рассказал прессе об их конфиденциальной встрече. 24-летний спринтер команды Deceuninck-Quick Step, едва не лишившийся жизни в результате падения во время спринта в августе прошлого года, не получил личных извинений от виновника инцидента – спринтера команды Jumbo-Visma Дилана Груневегена.

 

  Об этом Фабио Якобсен рассказал в своём аккаунте в Твиттере.

 

Photo credit:  © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team - ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Был удивлён, прочитав высказанные Диланом Груневегеном комментарии относительно нашей недавней встречи. Эта встречу организовали, чтобы достичь соглашения по поводу инцидента, случившегося в Польше в прошлом августе.

 

  Предполагалось, что содержание этой встречи должно оставаться конфиденциальным между нами двумя и нашими юридическими группами. Я разочарован, что Дилан публично рассказал об этой встрече. Я так делать не буду.

 

  Хотел бы сразу внести ясность – Дилан не извинился лично, не выразил желания взять ответственность за свои действия. Мне бы хотелось достичь полного взаимопонимания с Диланом, но для танго нужны двое.

 

  Моя команда юристов сейчас занимается дальнейшими судебными процедурами, поэтому  больше никаких комментариев я давать не смогу».

 

Сейчас Фабио Якобсен находится на Вольте Альгарве, его второй после травмы велогонке. Дилан Груневеген возвращается к соревнованиям после 9-месячной дисквалификации и его первой гонкой станет Джиро д’Италия-2021.

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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  1. RVL

    Сегодня, 13:51 | Регистрация: 30.08.2012

    да, много слов вокруг да около...юр службы вокруг...

    а просто сказать "чувак, прости, не хотел" нет сил...

    о темпоре о морес

    зы. буани? ты как там?

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 7.12.2014

    Якобсену, в отличие от Груневегена, надо заботиться о контракте, который заканчивается в конце этого года. Поэтому он говорит то, что хочет услышать от него Лефевр...

    1. RVL

      Сегодня, 14:42 | Регистрация: 30.08.2012

      а что лефевр хочет что бы якобсен говорил?

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 14.02.2016

    для каждого эта встреча значила что-то своё, но очень важное

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:00 | Регистрация: 4.01.2015

    "Подводные камни" как оказались не такие уже и "подводные", и "старые раны" снова вскрылись, как в одного, так и вдругого. Не извинился - это плохо. Рассказал публично, ну что ж, если на это НЕ было строго запрета и договорённости не вижу в этом ничего плохого. А вот если кто то шо то утаил от глаз и уха простых болел (и не только) или ещё хуже рассказал то чего не было - вот тут уже хуже.

    Лично мне немного странно что Ф.Якобсен об этом откровенно изъяснился сейчас, аккурат перед началом Джиро, где будет выступать Дилан. Тактико-психологический ход от Квиков ? Это конечно подливает "масла в огонь", и Груневегену сейчас снова станет каг бэ не по себе (возможно).

    В общем "топор войны" явно не зарыт, а значит стоить ожидать поСледующих объяснений как со стороны Фабио, так и состороны Дилана; возможно боссы команд снова возьмут слово.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 20.06.2019

    Никто не знает обстоятельств встречи и окружения, которое там было. Груневеген и публично сотню раз извинился, и у отца его прощения просил лично. Может, сам Якобсен крутил мордой, уж извините, за не самое красивое, но устоявшееся выражение, отражающее суть того, что я хочу донести. В спринте и пожестче люди бодались, просто Фабио сильно не повезло в конкретной ситуации. Интервью ни о чем - рака за камень заводит, несет какую-то пургу.

    1. RVL

      Сегодня, 15:30 | Регистрация: 30.08.2012

      раз с юристами собирались, то там серьезно все.
      а рака за камень завел груневеген. и перестаньте оправдывать дичь в спорте..особенно такие спринты.

      зы. мордой крутил?  может не может это ваши домыслы, причем явно тенденциозные...

      вот здеть явно груневеген деклассировал якобсена...почти в инвалиды

       

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:27 | Регистрация: 7.12.2014

    Дилан Груневенен совсем бесхитростный и простодушный. Этакий современный вариант Портоса. Врать он попросту не умеет, что на уме то и на языке.

     

    Как пример бесхитростности Дилана - фото с помолвочным кольцом, когда он делал официальное предложение своей подруге. Фото сделано в больничной палате, на заднем плане, за спиной Дилана капельница. И неподдельная радость Дилана - она сказала "Да!" Глаза как у маленького беззащитного ребенка...

    Самой невесте не до антуража было. Ей нужно было дотянуть до нового года, чтобы хоть 00:01, но уже 1 января. В итоге она рано утром 1 января и родила, на полтора месяца раньше срока. О том, что можно было немного подождать и сделать красивое фото, Дилан не подумал)) (Мужчины этого не поймут).

     

    1. SportSpirit

      Сегодня, 15:34 | Регистрация: 4.05.2019

      Ольга, +100500 относительно психотипа Дилана, у меня схожие ощущения + кое-какие конкретные данные. Насколько он яростный и безбашенный на финише, настолько же мягкий в жизни. Искренний. И судя по его интервью, у него была трудная полоса в жизни в целом.

  7. SportSpirit

    Сегодня, 15:38 | Регистрация: 4.05.2019

    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 

     

    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

    1. RVL

      Сегодня, 15:47 | Регистрация: 30.08.2012

      конечно небезопасно, и похоже опасность/ответственность гораздо выше , произнеси он такое.
      а перегаром юмбовских юристов вам не смердит, где наивный и искренний Дилан, не выдавил извинения из себя?

  8. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SportSpirit
    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 
     
    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

    Якобсену не позавидуешь. Ему приходится лавировать между Лефером, требующим суда и денежной компенсации, и федерацией велоспорта Нидерландов, где категорически против этого. Поссориться с Лефевром - значит лишиться контракта с квиками. Вызвать гнев руководства федерации - потерять место в национальной сборной и забыть про ЧМ и ОИ. Вот Фабио и крутится, чтобы было и нашим и вашим...

    1. RVL

      Сегодня, 16:38 | Регистрация: 30.08.2012

      я не вижу конфликта между нидерландской команой(лефевром), нидерландссой федерацией, и нидерландским гощником. его нет ни по сути, ни по нац принадлежности. какой гнев федерации? как вы можете такое представить? это же бред, когда по сути ответчик немец из бельгийской команды. Ольга, анализ это не ваше

  9. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 18.09.2014

    Дилан уже понес свое наказание.  Был этот злостчастный спринт, вина признана, дисквалификация прошла, никто Груневегена не обеляет, он сам себя тоже не оправдывает.

    Что ж теперь, пинать его каждый раз, когда упоминаешь это имя?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    Александра-Фото

    Дилан уже понес свое наказание.  Был этот злостчастный спринт, вина признана, дисквалификация прошла, никто Груневегена не обеляет, он сам себя тоже не оправдывает.

    Что ж теперь, пинать его каждый раз, когда упоминаешь это имя?

  • motte
    Стартовый протокол разделки 1 ... (2)
    motte-Фото

    Ждём с 

    Live - чат будет же? 

  • yehor_halaburda
    Вольта Альгарве-2021. Этап 2 (2)
    yehor_halaburda-Фото
    Здравствуйте, а где можно посмотреть Альгарве онлайн, не подскажете?
  • RVL
    Джиро д’Италия-2021: презентац ... (4)
    RVL-Фото

    Ремко усушен прилично

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Белая ма ... (3)
    sashaney-Фото

    Админы, да что ж такое то? ДжАй Хиндли.

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки 1 ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Заметил интересные связки = Власов - Нибали . Евенпул - Ганна. и сразу целая группа лидеров Альмейда - Берналь - Йейтс - Мартин. Наглядно будет смотреть.

    У меня вопрос , для тех кто в теме , нельзя было Власова поставить вместо Фелини? как раз попал бы после этой группы. 

    Вообще по какому принципу ставят гонщиков в самОй команде? Подзабыл.

    В DSM тоже Барде поставили после Хиндли. Вопрос.

  • RVL
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    RVL-Фото

    я не вижу конфликта между нидерландской команой(лефевром), нидерландссой федерацией, и нидерландским гощником. его нет ни по сути, ни по нац принадлежности. какой гнев федерации? как вы можете такое представить? это же бред, когда по сути ответчик немец из бельгийской команды. Ольга, анализ это не ваше

  • Earl57
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 
     
    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

    Якобсену не позавидуешь. Ему приходится лавировать между Лефером, требующим суда и денежной компенсации, и федерацией велоспорта Нидерландов, где категорически против этого. Поссориться с Лефевром - значит лишиться контракта с квиками. Вызвать гнев руководства федерации - потерять место в национальной сборной и забыть про ЧМ и ОИ. Вот Фабио и крутится, чтобы было и нашим и вашим...

  • RVL
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    RVL-Фото

    конечно небезопасно, и похоже опасность/ответственность гораздо выше , произнеси он такое.
    а перегаром юмбовских юристов вам не смердит, где наивный и искренний Дилан, не выдавил извинения из себя?

  • SportSpirit
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    SportSpirit-Фото

    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 

     

    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

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