Фабио Якобсен: «Дилан Груневеген не извинился лично после инцидента на Туре Польши»

Фабио Якобсен удивлён, что Дилан Груневеген публично рассказал о конфиденциальной встрече

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) удивился, что Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) рассказал прессе об их конфиденциальной встрече. 24-летний спринтер команды Deceuninck-Quick Step, едва не лишившийся жизни в результате падения во время спринта в августе прошлого года, не получил личных извинений от виновника инцидента – спринтера команды Jumbo-Visma Дилана Груневегена.

Об этом Фабио Якобсен рассказал в своём аккаунте в Твиттере.

Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team - ©Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «Был удивлён, прочитав высказанные Диланом Груневегеном комментарии относительно нашей недавней встречи. Эта встречу организовали, чтобы достичь соглашения по поводу инцидента, случившегося в Польше в прошлом августе.

Предполагалось, что содержание этой встречи должно оставаться конфиденциальным между нами двумя и нашими юридическими группами. Я разочарован, что Дилан публично рассказал об этой встрече. Я так делать не буду.

Хотел бы сразу внести ясность – Дилан не извинился лично, не выразил желания взять ответственность за свои действия. Мне бы хотелось достичь полного взаимопонимания с Диланом, но для танго нужны двое.

Моя команда юристов сейчас занимается дальнейшими судебными процедурами, поэтому больше никаких комментариев я давать не смогу».

Сейчас Фабио Якобсен находится на Вольте Альгарве, его второй после травмы велогонке. Дилан Груневеген возвращается к соревнованиям после 9-месячной дисквалификации и его первой гонкой станет Джиро д’Италия-2021.