Судороги обострили травму Виктора Кампенартса после 1 этапа Тура Бельгии-2021

29-летний бельгийский велогонщик команды Qhubeka Assos Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) не вышел на старт 2-го этапа Тура Бельгии-2021. На первом этапе бельгийской гонки Кампенартс атаковал и уехал в отрыв вместе с Ремко Эвенепулом (Deceuninck-Quick Step), но за 6 км до финиша был вынужден остановиться из-за судорог.

Виктор Кампенартс финишировал на 1-м этапе, но решил не продолжать гонку после консультаций с врачом. Медицинский осмотр показал, что судороги могут усугубить состояние коленного сухожилия, травма которого вынудила Кампенартса сойти с Джиро д’Италия-2021 после 16 этапа.

Виктор Кампенартс: «Открывающий Тур Бельгии этап проходил грандиозно. И я, и команда были предельно мотивированы. Я старался сделать всё, что было в моих силах. Вышел за пределы своих возможностей, в конце, как вы могли видеть, меня сковали судороги. К сожалению, из-за судорог заболело сухожилие, которое воспалилось на Джиро. Поэтому мы решили, учитывая следующие цели сезона, не рисковать. Тур Бельгии, я тебя люблю».