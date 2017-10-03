VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Виктор Кампенартс переходит в команду Lotto Soudal

Виктор Кампенартс подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal

 

 

  Чемпион Европы в разделке, 25-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) со следующего сезона будет выступать в команде Lotto Soudal, куда перешёл после двух лет работы в команде LottoNL-Jumbo.

 

  Кампенартс уже знаком с командой Lotto Soudal, в 2013 году он выступал в андеровской команде Lotto Belisol, и в тот год стал чемпионом Бельгии и Европы среди андеров в индивидуальной гонке на время. За свою карьру в профессионалах, которую начал в 2014 году в проконтинентальной команде Topsport Vlaanderen – Baloise, Кампенартс одержал три победы – все в разделке.

 

 

 

  Виктор Кампенартс: «В 2014 году, когда я думал о том, как стать профессионалом, Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer),  отвечающий за работу команды с андерами, посоветовал мне пойти в Topsport Vlaanderen – Baloise, потому что в ней я смог бы получить время, необходимое для роста и развития. Этот выбор оказался правильным, я благодарен Курту за хороший совет. В прошлые годы я смог продолжить работу над моим мастерством в индивидуальной гонке, а сейчас могу вернуться в команду с результатами.

 

  Мой контракт с LottoNl-Jumbo завершается в этом сезоне, и когда команда Lotto Soudal проявила ко мне интерес, я раздумывал недолго. Я рад снова выступать в бельгийской команде, хотя и очень благодарен голландской команде LottoNL-Jumbo.

 

  В Lotto Soudal я встречу знакомые лица, например, с Тьешом Бенотом мы вместе выступали в андеровской команде. Когда я пришёл в андеровскую команду Lotto Курт Ван де Ваувер сразу поставил передо мной цель стать профессиональным гонщиком на следующий год. На тот момент я участвовал в гонках только третий год, поэтому удивился, но я стал профессиональным велогонщиком в 2014 году.

 

  В начале 2013 года я сильно травмировался при падении, сломал ключицу и лучевую кость предплечья, а это значило, что я долго не смогу сесть на шоссейный велосипед, я мог ездить только на разделочном. Но вскоре после возвращения я выиграл титул чемпиона Бельгии в разделке среди андеров и стал чемпионом Европы в этой же дисциплине и в этой возрастной категории. Я и раньше знал, что разделка – одна из моих сильных сторон, но такие результаты подтвердили это. То время, проведённое в андеровской команде Lotto Belisol идеально подготовило меня к карьере профессионального велогонщика.

 

  А сейчас я хочу выигрывать индивидуальные гонки для Lotto Soudal уже в качестве профессионала, хочу показывать результаты на недельных гонках, таких, как BinckBank Tour, Тур Бельгии и Тур Британии, гонках, на которых можно занять высокое место в общем зачёте, если хорошо проехать разделку.

И, конечно, я нацелен выиграть как можно больше гонок на время, а также поддержать команду в командных разделках».

 

 

  Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «С тех пор как Виктор стал профессионалом, он сильно прогрессирует. В прошлые годы он много сил вкладывал в работу над индивидуальной гонкой, а сейчас пожинает плоды. Виктор готов к победам на этапах недельных гонок, а также в тех гонках, где разделка имеет большое значение для общего зачёта, например, как в Туре Британии, где он финишировал 4-м. Виктор очень страстно относится к работе, убеждён, что он будет ценным гонщиком нашей команды в дисциплине, для которой на данный момент у нас не было топовых гонщиков».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

30 сентября - 1 октября 2017

Тур Алматы

3 октября 2017

Tre Valli Varesine

5 октября 2017

Милан - Турин

7 октября 2017

Ломбардия

10 - 15 октября 2017

Тур Турции

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 сентября

Javier Megias (Team Novo Nordisk)

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
9 Контадор А. (Esp) (TFS) 1927
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2017 (164)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)