Виктор Кампенартс переходит в команду Lotto Soudal

Виктор Кампенартс подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal

Чемпион Европы в разделке, 25-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) со следующего сезона будет выступать в команде Lotto Soudal, куда перешёл после двух лет работы в команде LottoNL-Jumbo.

Кампенартс уже знаком с командой Lotto Soudal, в 2013 году он выступал в андеровской команде Lotto Belisol, и в тот год стал чемпионом Бельгии и Европы среди андеров в индивидуальной гонке на время. За свою карьру в профессионалах, которую начал в 2014 году в проконтинентальной команде Topsport Vlaanderen – Baloise, Кампенартс одержал три победы – все в разделке.

Виктор Кампенартс: «В 2014 году, когда я думал о том, как стать профессионалом, Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer), отвечающий за работу команды с андерами, посоветовал мне пойти в Topsport Vlaanderen – Baloise, потому что в ней я смог бы получить время, необходимое для роста и развития. Этот выбор оказался правильным, я благодарен Курту за хороший совет. В прошлые годы я смог продолжить работу над моим мастерством в индивидуальной гонке, а сейчас могу вернуться в команду с результатами.

Мой контракт с LottoNl-Jumbo завершается в этом сезоне, и когда команда Lotto Soudal проявила ко мне интерес, я раздумывал недолго. Я рад снова выступать в бельгийской команде, хотя и очень благодарен голландской команде LottoNL-Jumbo.

В Lotto Soudal я встречу знакомые лица, например, с Тьешом Бенотом мы вместе выступали в андеровской команде. Когда я пришёл в андеровскую команду Lotto Курт Ван де Ваувер сразу поставил передо мной цель стать профессиональным гонщиком на следующий год. На тот момент я участвовал в гонках только третий год, поэтому удивился, но я стал профессиональным велогонщиком в 2014 году.

В начале 2013 года я сильно травмировался при падении, сломал ключицу и лучевую кость предплечья, а это значило, что я долго не смогу сесть на шоссейный велосипед, я мог ездить только на разделочном. Но вскоре после возвращения я выиграл титул чемпиона Бельгии в разделке среди андеров и стал чемпионом Европы в этой же дисциплине и в этой возрастной категории. Я и раньше знал, что разделка – одна из моих сильных сторон, но такие результаты подтвердили это. То время, проведённое в андеровской команде Lotto Belisol идеально подготовило меня к карьере профессионального велогонщика.

А сейчас я хочу выигрывать индивидуальные гонки для Lotto Soudal уже в качестве профессионала, хочу показывать результаты на недельных гонках, таких, как BinckBank Tour, Тур Бельгии и Тур Британии, гонках, на которых можно занять высокое место в общем зачёте, если хорошо проехать разделку.

И, конечно, я нацелен выиграть как можно больше гонок на время, а также поддержать команду в командных разделках».

Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «С тех пор как Виктор стал профессионалом, он сильно прогрессирует. В прошлые годы он много сил вкладывал в работу над индивидуальной гонкой, а сейчас пожинает плоды. Виктор готов к победам на этапах недельных гонок, а также в тех гонках, где разделка имеет большое значение для общего зачёта, например, как в Туре Британии, где он финишировал 4-м. Виктор очень страстно относится к работе, убеждён, что он будет ценным гонщиком нашей команды в дисциплине, для которой на данный момент у нас не было топовых гонщиков».