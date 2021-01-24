Алекс Даусетт отложил попытку установления часового рекорда

Алекс Даусетт о часовом рекорде, продлении контракта с велокомандой Israel Start-Up Nation и целях на 2021 год

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Алекс Даусетт (Alex Dowsett) был вынужден отложить попытку установления часового рекорда после положительного теста на Covid-19. 32-летний британский велогонщик, недавно продливший контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation на два года, в мае 2015 года установил рекорд, проехав за час 52,937 км. Но затем Брэдли Уиггинс и Виктор Кампенартс побили рекорд Даусетта. Виктор Кампенартс в 2019 году установил новый рекорд – 55,089 км.

Устанавливать рекорд Алекс Даусетт планировал 12 декабря в Манчестере (Великобритания). Он не собирается отказываться от попытки, и подтвердил, что будет пробовать побить рекорд Кампенартса в 2021 году.

Алекс Даусетт: «Очень разочарован, что попытка не сможет состояться, как планировали. Но здоровье прежде всего. Хочу поблагодарить всех – организаторов события, спонсоров, мою команду, UCI и болельщиков за поддержку. С большим нетерпением жду, когда попробую побить рекорд в 2021 году. Постараемся как можно скорее объявить дату».

Попытка установления часового рекорда Алексом Даусеттом была полностью поддержана его командой Israel Start-Up Nation, а также платформой Zwift и компанией Muc-off. Британский гонщик болен гемофилией, и попытка установления часового рекорда – ещё и акция поддержки благотворительного фонда Little Bleeders и общества Haemophilia Society.

Алекс Даусетт в интервью Cyclingnews говорил: «Во-превых, я хочу попробовать установить рекорд, потому что, хотя планка поставлена очень высоко, всё же она в пределах досягаемости, хотя он (Камперартс) очень усложнил задачу. Во-вторых, у меня есть личная причина, потому что когда в последний раз мы установили рекорд, очень расстроились, так как поняли, что у меня осталось ещё много сил. Столько работать, а потом установить рекорд, потратившись при этом на 80%, было разочарованием. Поэтому хочу узнать, на что я способен. И, наконец, эта попытка ради привлечения внимания к гемофилии. Хочу донести послание и вдохновить следующее поколение больных гемофилией, что они должны пересмотреть неверное представление о болезни, о том, что она ставит преграды».

Алекс Даусетт, пришедший в Israel Start-Up Nation в этом сезоне, принёс израильской велокоманде первую победу на этапе Гранд-тура, выиграв 8-й этап Джиро д’Италия-2020. Он не был уверен, что контракт с ним продлят, но команда Israel Start-Up Nation продлила контракт до конца 2022 года.

Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «Алекс – великолепный для команды гонщик, ценный тем, что является специалистом в индивидуальной гонке, а также тем, что стал ключевым гонщиком в развозящем поезде».

Сильван Адамс, владелец команды Israel Start-Up Nation: «Алекс вписал в историю команды первую победу на Гранд-туре. Но не менее важно, что он великолепный товарищ по команде, обладающий лидерскими качествами, что мотивирует его товарищей. Его ценят и гонщики команды и руководство».

Алекс Даусетт: «Я очень взволнован, что ещё два года буду продолжать карьеру профессионального велогонщика с командой Israel Start-Up Nation. Этот год был тяжёлым из-за пандемии для многих не только в велоспорте. Несмотря на это было замечательно вносить вклад в работу команды и видеть, как команда Israel Start-Up Nation не дала событиям этого года помешать планам, поднялась на уровень Мирового тура и боролась на очень высоком уровне.

Для меня кульминацией этого сезона, конечно, стала победа на 8-м этапе Джиро д’Италия-2020, которой я не смог бы добиться без команды, без спонсоров команды. Без спортивных директоров и товарищей по команде. Для Israel Start-Up Nation победа на гонке Мирового тура и на этапе Гранд-тура была лишь вопросом времени. Для меня честь, что я первым принёс команде эту победу.

Меня часто называют специалистом разделки, и я всегда буду любить эту дисциплину. Но я знаю, что могу быть гораздо более полезен команде в развозящем поезде. Для меня было удовольствием работать как единое целое с товарищами по команде, когда мы выступали на Туре ОАЭ, Тиррено-Адриатико, Джиро д’И талия. Поэтому я так рад предстоящим двум сезонам в команде.

Со стороны чётко видно, что Israel Start-Up Nation - одна из самых перспективных команд. С усилением состава, с приходом Бевина, Ванмарке, Вудса, Де Марки, и, конечно, Криса Фрума, будет ещё интереснее быть частью этой команды, соответствовать гонщикам, которые пришли. На протяжении всего сезона я буду играть роль верного помощника этих ребят, а также спринтеров команды. Когда твои товарищи по команде побеждают, ощущаешь их победы как собственные.

Мои личные амбиции - хочу войти в историю всего сообщества больных гемофилией и быть выбранным, бороться за медаль на Олимпиаде в Токио в 2021 году».