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Алекс Даусетт отложил попытку установления часового рекорда

Алекс Даусетт о часовом рекорде, продлении контракта с велокомандой Israel Start-Up Nation и целях на 2021 год

 

Алекс Даусетт отложил попытку установления часового рекорда

Photo Credits: LaPresse

 

  Алекс Даусетт (Alex Dowsett) был вынужден отложить попытку установления часового рекорда после положительного теста на Covid-19. 32-летний британский велогонщик, недавно продливший контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation на два года, в мае 2015 года установил рекорд, проехав за час 52,937 км. Но затем Брэдли Уиггинс и Виктор Кампенартс побили рекорд Даусетта. Виктор Кампенартс в 2019 году установил новый рекорд – 55,089 км.

 

  Устанавливать рекорд Алекс Даусетт планировал 12 декабря в Манчестере (Великобритания). Он не собирается отказываться от попытки, и подтвердил, что будет пробовать побить рекорд Кампенартса в 2021 году.

 

  Алекс Даусетт: «Очень разочарован, что попытка не сможет состояться, как планировали. Но здоровье прежде всего. Хочу поблагодарить всех – организаторов события, спонсоров, мою команду, UCI и болельщиков за поддержку. С большим нетерпением жду, когда попробую побить рекорд в 2021 году. Постараемся как можно скорее объявить дату».

 

  Попытка установления часового рекорда Алексом Даусеттом была полностью поддержана его командой Israel Start-Up Nation, а также платформой Zwift и компанией Muc-off. Британский гонщик болен гемофилией, и попытка установления часового рекорда – ещё и акция поддержки благотворительного  фонда Little Bleeders и общества Haemophilia Society.

 

  Алекс Даусетт в интервью Cyclingnews говорил: «Во-превых, я хочу попробовать установить рекорд, потому что, хотя планка поставлена очень высоко, всё же она в пределах досягаемости, хотя он (Камперартс) очень усложнил задачу. Во-вторых, у меня есть личная причина, потому что когда в последний раз мы установили рекорд, очень расстроились, так как поняли, что у меня осталось ещё много сил. Столько работать, а потом установить рекорд, потратившись при этом на 80%, было разочарованием. Поэтому хочу узнать, на что я способен. И, наконец, эта попытка ради привлечения внимания к гемофилии. Хочу донести послание и вдохновить следующее поколение больных гемофилией, что они должны пересмотреть неверное представление о болезни, о том, что она ставит преграды».

 

  Алекс Даусетт, пришедший в Israel Start-Up Nation в этом сезоне, принёс израильской велокоманде первую победу на этапе Гранд-тура, выиграв 8-й этап Джиро д’Италия-2020. Он не был уверен, что контракт с ним продлят, но команда Israel Start-Up Nation продлила контракт до конца 2022 года.

 

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «Алекс – великолепный для команды гонщик, ценный тем, что является специалистом в индивидуальной гонке, а также тем, что стал ключевым гонщиком в развозящем поезде».

 

  Сильван Адамс, владелец команды Israel Start-Up Nation: «Алекс вписал в историю команды первую победу на Гранд-туре. Но не менее важно, что он великолепный товарищ по команде, обладающий лидерскими качествами, что мотивирует его товарищей. Его ценят и гонщики команды и руководство».

 

  Алекс Даусетт: «Я очень взволнован, что ещё два года буду продолжать карьеру профессионального велогонщика с командой Israel Start-Up Nation. Этот год был тяжёлым из-за пандемии для многих не только в велоспорте. Несмотря на это было замечательно вносить вклад в работу команды и видеть, как команда Israel Start-Up Nation не дала событиям этого года помешать планам, поднялась на уровень Мирового тура и боролась на очень высоком уровне.

 

  Для меня кульминацией этого сезона, конечно, стала победа на 8-м этапе Джиро д’Италия-2020, которой я не смог бы добиться без команды, без спонсоров команды. Без спортивных директоров и товарищей по команде. Для Israel Start-Up Nation  победа на гонке Мирового тура и на этапе Гранд-тура была лишь вопросом времени. Для меня честь, что я первым принёс команде эту победу.

 

  Меня часто называют специалистом разделки, и я всегда буду любить эту дисциплину. Но я знаю, что могу быть гораздо более полезен команде в развозящем поезде. Для меня было удовольствием работать как единое целое с товарищами по команде, когда мы выступали на Туре ОАЭ, Тиррено-Адриатико, Джиро д’И талия. Поэтому я так рад предстоящим двум сезонам в команде.

 

  Со стороны чётко видно, что Israel Start-Up Nation - одна из самых перспективных команд. С усилением состава, с приходом Бевина, Ванмарке, Вудса, Де Марки, и, конечно, Криса Фрума, будет ещё интереснее быть частью этой команды, соответствовать гонщикам, которые пришли. На протяжении всего сезона я буду играть роль верного помощника этих ребят, а также спринтеров команды. Когда твои товарищи по команде побеждают, ощущаешь их победы как собственные.

 

  Мои личные амбиции -  хочу войти в историю всего сообщества больных гемофилией и быть выбранным, бороться за медаль на Олимпиаде в Токио в 2021 году».

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Теги к статье: Алекс Даусетт Alex Dowsett Israel Start-Up Nation часовой рекорд часовой рекорд на треке

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    sashaney-Фото
    Ну вот, наконец то дождались указаний кому что писать и не писать. Скажем так: на этом свете намного больше людей, у которых я не могу усидеть на колесе, чем наоборот. Может стоит их всех подписать?
  • close2you
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Груздьев походу личный друг Вино иначе смысл держать его не вижу.пустая трата денег и места в команде.Вино очнись и сними розовые очки на счет Димы.
    Что вы несёте??? Если человек выполняет роль грегари, вы его не видите. Это не значит что он просто сидит на зарплате, потому что друг или просто казах... какие вы не просвещенные .... уж слов нет

    У квиков тоже есть "балласты" как вы говорите, просто это неотъемлемая часть команды, которая попадает под самую жёсткую критику, из-за того что якобы не отмечается... а на деле, везёт команду все 100км, а потом включают трансляцию, и для вас как бы его и нет... а он 100 км пахал, а для вас, "не широко мыслящих" - его нет ... если вы, отношения к велоспорту не имели, и не имеете.. то не пишите тут ничего вообще. Балласт они нашли... в свое время я на колесе у груздева усидеть не мог, он уезжал в одного... таким балластом все мечтали быть, а вас, диванных критиков, никогда не перемрете, все вы умнее и вам всем виднее )) ужас ... даунизм
  • Student
    Велокоманда Trek-Segafredo зак ... (1)
    Student-Фото
    В последнее время много датчан в командах протура. Радует)
  • Sezar
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    Sezar-Фото

     Спасибо всем за инфу. Бизнес-это святое, но ситуация тупиковая. Высказался так- одни предлагают бойкотировать, а если высказался эдак - уже другие. И как унять всех этих обижающихся не понятно, хотя очевидно, что проблема именно в них..

  • Ернат
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    Ернат-Фото

    мне больше всех только Гидич импонирует, ну и возможно Прнский с Наторовым и все

  • Ернат
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    Ернат-Фото
    насчет Груздева и захарова согласен, зря место занимают, явный баласт, на их место можно было взять молодых не дорогих ((((((((((((((
  • sixpack
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    sixpack-Фото

    Хлою Дайгерт заставили извиняться за неверие в существование "белой привелегии". 40 плетей за невосторженый образ мыслей.

  • sashaney
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    sashaney-Фото
    Там было всё ещё гнуснее. Одна звезда твиттера из Европы сказала всем своим американских фоловерам "либо я, либо Трамп". Парнишка отправил ей черную ладошку "пока". Типо ухожу. Тут началось, как уже описали. Т.е. вообще дикость, т.к. мадам давала рекомендации что делать в другой стране с их президентом. Но это нормуль. А вот ладошка и это всё - нет. В странное время мы живём.
  • AmLoket
    Роман Кройцигер усилит состав ... (11)
    AmLoket-Фото
    На мой взгляд, Кройцигер один из самых нереализовавшихся гонцов. Потенциал был огромный. А на выходе пшик. И ведь не совсем старый ещё - 34 года, но последние годы ездит, нацепив плащ-невидимку.
  • Такие дела
    Роман Кройцигер усилит состав ... (11)
    Такие дела-Фото
    Он наверное кэшбэк согласился

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