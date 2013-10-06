Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

Часовой рекорд Виктора Кампенартса

27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) 16 апреля 2019 года установил новый часовой рекорд на треке на мексиканском велодроме в Агуаскльентес (Aguascalientes), проехав 55,089 км. Благодаря тому, что трек находится на высоте 1880 м, где давление воздуха ниже, он считается одним из самых быстрых в мире.

Чтобы подготовиться к установлению часового рекорда, в Бельгии Виктор Кампенартс использовал палатку, имитирующую условия нахождения на высоте 3000 м. Также бельгийский гонщик провёл два месяца Намибии, в тренировочном лагере на высоте, а на Тиррено-Адриатико поработал над выносливостью и выиграл финальную 10-км разделку. В начале апреля Виктор Кампенартс приехал в Мексику для акклиматизации.

Для попытки установления рекорда Виктору Кампенартсу была предоставлена специальная модель велосипеда Ridley, версия модели Arena, позволяющая гонщику сидеть в той же посадке, которая отработана им на разделочном шоссейном велосипеде.

Предыдущий часовой рекорд был установлен на велодроме в Лондоне в 2015 году британским гонщиком Брэдли Уиггинсом и составил 54.526 км.

35 км Виктор Кампенартс проехал за 38:05.220, а Брэдли Уиггинс за 38:26.950.

Рекорд Брэдли Уиггинса Виктор Кампенартс побил на 563 м.

Виктор Кампенартс: «Я точно не сильнее, чем Уиггинс. Но он поставил рекорд не в идеальных условиях. Чтобы побить его рекорд, мне были нужны самые лучшие из возможных условия.

Я очень счастлив. Думаю, если посмот

реть список тех, кто устанавливал часовой рекорд, теперь я нахожусь среди величайших велогонщиков в истории. Я долго был предельно сконцентрирован на этой попытке, и очень счастлив, что установил рекорд, смог побить магические 55 км.

Было очень трудно, потому что я слишком оптимистично проехал первые 30 минут. Но такой оптимизм надо сохранять и на вторые 30 минут. Я немного замедлился, но думаю, почти на каждом отрезке дистанции я был немного быстрее Брэдли Уиггинса.

Я очень много работал ради этого рекорда. Команда полностью меня поддержала, на 100% была уверена во мне. Важно, что я оправдал доверие».