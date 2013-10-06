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Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

Часовой рекорд Виктора Кампенартса

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) 16 апреля 2019 года установил новый часовой рекорд на треке на мексиканском велодроме в Агуаскльентес (Aguascalientes), проехав 55,089 км. Благодаря тому, что трек находится на высоте 1880 м, где давление воздуха ниже, он считается одним из самых быстрых в мире.   

 

Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

 

Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

 

Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

 

 

 

Чтобы подготовиться к установлению часового рекорда, в Бельгии Виктор Кампенартс использовал палатку, имитирующую условия нахождения на высоте 3000 м. Также бельгийский гонщик провёл два месяца Намибии, в тренировочном лагере на высоте, а на Тиррено-Адриатико поработал над выносливостью и выиграл финальную 10-км разделку. В начале апреля Виктор Кампенартс приехал в Мексику для акклиматизации.  

 

 Для попытки установления рекорда Виктору Кампенартсу была предоставлена специальная модель велосипеда Ridley, версия модели Arena, позволяющая гонщику сидеть в той же посадке, которая отработана им на разделочном шоссейном велосипеде.

 

Виктор Кампенартс установил часовой рекорд на треке - 55,089 км

 

 

  Предыдущий часовой рекорд был установлен на велодроме в Лондоне в 2015 году британским гонщиком Брэдли Уиггинсом и составил 54.526 км.

35 км Виктор Кампенартс проехал за 38:05.220, а Брэдли Уиггинс за 38:26.950.

Рекорд Брэдли Уиггинса Виктор Кампенартс побил на 563 м.

 

  Виктор Кампенартс: «Я точно не сильнее, чем Уиггинс. Но он поставил рекорд не в идеальных условиях. Чтобы побить его рекорд, мне были нужны самые лучшие из возможных условия.

  Я очень счастлив. Думаю, если посмот

реть список тех, кто устанавливал часовой рекорд, теперь я нахожусь среди величайших велогонщиков в истории. Я долго был предельно сконцентрирован на этой попытке, и очень счастлив, что установил рекорд, смог побить магические 55 км.

 

  Было очень трудно, потому что я слишком оптимистично проехал первые 30 минут. Но такой оптимизм надо сохранять и на вторые 30 минут. Я немного замедлился, но думаю, почти на каждом отрезке дистанции я был немного быстрее Брэдли Уиггинса.

 

Я очень много работал ради этого рекорда. Команда полностью меня поддержала, на 100%  была уверена во мне. Важно, что я оправдал доверие».

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts часовой рекорд

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  1. Имя: Олег

    nibali

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 8.12.2013

    Хорош Витя!!!!! Пролетел как надо!!!! Средняя выше 55!!! Монстр.......поздравления!!!!!???????????????

    Но Уиггинс конечно проехал в Англии, не пользуясь никакими по сути своей преимуществами!!!

    Но игра забывается, а результат остаётся!)

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 20:29 | Регистрация: 17.08.2015

    В разреженном воздухе тяжелей дышать, поэтому где преймущества, там и сложности.

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Так если акклиматизацию пройти то нет, уровень же гема повышается

  4. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 21:56 | Регистрация: 6.10.2013

    Расчёт известнет где-то?  По фото - там под 60 спереди  

  5. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 10.07.2017

    слишком много переменных )) но думаю )) плотность воздуха в Мексике была в целом ниже ))

    но как это повлияло на результат ))

    надо знать температуру , влажность и состав воздуха, а так же давление.... + высоту )) + уровеь кислорода и со2 )))

  6. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 27.05.2017

    Молодец, добился своей цели. А в каких условиях не важно, важен результат.

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ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • RVL
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (51)
    RVL-Фото

    сравнение то, что надо, а "похороны" Сагана уж точно просто необоснованное предположение. Не вижу смысла объясняться

  • ROSt
    Положительная допинг-проба Хар ... (16)
    ROSt-Фото

    Не могут в трэке писать долгие доклады...не могут...

    Это вам не скай,не скай ... beach

  • uran
    Виктор Кампенартс установил ча ... (6)
    uran-Фото
    Молодец, добился своей цели. А в каких условиях не важно, важен результат.
  • tiuteamd
    Виктор Кампенартс установил ча ... (6)
    tiuteamd-Фото

    слишком много переменных )) но думаю )) плотность воздуха в Мексике была в целом ниже ))

    но как это повлияло на результат ))

    надо знать температуру , влажность и состав воздуха, а так же давление.... + высоту )) + уровеь кислорода и со2 )))

  • Гонщик
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (51)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Эра Жильбера проходила сколько раз?
    5место на рубэ... Имхо просто Саган не попал в форму... А похоже, что набирает.
    Ка бэ сравнение не корректное ,или думаете что нынешний Жильбер способен выиграть столько гонок за год   как  до этого года Саган косил всё подряд , не попал в форму в его то годы , не смешите , тем более во время любимых классик .

  • Meridale
    Виктор Кампенартс установил ча ... (6)
    Meridale-Фото

    Расчёт известнет где-то?  По фото - там под 60 спереди  

  • vitali
    Положительная допинг-проба Хар ... (16)
    vitali-Фото
    Сейчас в моде доклад на 1500 страниц, и до одного места, что ты там употреблял - надо грамотно работать...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Виктор Кампенартс установил ча ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так если акклиматизацию пройти то нет, уровень же гема повышается
  • Krakk
    Положительная допинг-проба Хар ... (16)
    Krakk-Фото
    Эпо вполне себе используют до сих пор, просто, в отличие от лихих 90-х, дозы микроскопические. Да, эффективность не та, но и окно обнаружения уменьшается до считанных часов.
  • 0x5F375A86
    Положительная допинг-проба Хар ... (16)
    0x5F375A86-Фото
    Верить в то, что весь мир вас зачем-то обманывает, это тоже своего рода наивность, но более мрачная.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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