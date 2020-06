Виктор Кампенартс: «Я поставил целью добиться беспрецедентно высокого уровня гематокрита»

"Но после нескольких недель в палатке становишься очень сильным, потому что эритроцитов столько, что ощущаешь себя гонщиком, принявшим ЭПО. "

Откуда знает? Пробовал?

".....data suggest that, when completing a 4-wk altitude camp following the live high-train low model, there is a target altitude between 2,000 and 2,500 m that produces an optimal acclimatization response for sea level performance"

Вкратце: оптимальная высота для поднятия уровня гематокрита - 2000-2500 метров. (т.е. если забраться выше 2500, то дальнейшего уровня поышения гематокрита не будет.)

Источник: Defining the "Dose" of Altitude Training: How High to Live for Optimal Sea Level Performance Enhancement

Robert F Chapman , Trine Karlsen, Geir K Resaland, R-L Ge, Matthew P Harber, Sarah Witkowski, James Stray-Gundersen, Benjamin D Levine

J Appl Physiol. 2014 Mar 15;116(6):595-603.

Статей на эту тему полно, хотя бы здесь: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9760340/

Эх Виктор, физиолог доморощенный.....