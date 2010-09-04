VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Виктор Кампенартс: «Я поставил целью добиться беспрецедентно высокого уровня гематокрита»

Виктор Кампенартс добился высокого уровня гематокрита благодаря гипоксической палатке

 

 

  Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) тренировался очень мало, но уверен в своей форме, потому что последние три недели спал в гипоксической палатке, имитирующей пребывание на высокогорье.

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды NTT живёт на уровне моря в Бельгии, а палатка помогла ему почувствовать себя в атмосфере с недостатком кислорода, что заставляет тело производить больше эритроцитов. Использование такой палатки разрешено правилами Антидопингового агентства, но запрещено в ряде стран, включая Италию и Норвегию.

 

Виктор Кампенартс: «Я поставил целью добиться беспрецедентно высокого уровня гематокрита»

 

  В интервью Sporza Виктор Кампенартс рассказал, что поставил целью добиться «беспрецедентно высокого уровня гематокрита». Поэтому он смоделировал не общепринятой у велогонщиков высоты в 2000 м, а выбрал 4700 м. Эти условия настолько сильно воздействуют на организм, что Кампенартс едва мог после палатки крутить педали велосипеда.

 

  Виктор Кампенартс: «Конечно, это экстремальная высота. С медицинской точки зрения на ней ты просто ещё не начинаешь умирать. Если подняться выше, будет слишком тяжело и тело не выдержит.

 

  Высота в 4700 м становится спусковым крючком для тела, у которого остаётся достаточно энергии, чтобы производить эритроциты. В тот период я выезжал на тренировки меньше, чем средний велотурист – набирал только 8 часов в неделю.

 

  Но после нескольких недель в палатке становишься очень сильным, потому что эритроцитов столько, что ощущаешь себя гонщиком, принявшим ЭПО. Правда, все три недели я едва мог крутить педали, а гонщик с ЭПО может все три недели может ездить очень мощно.

 

Мне хочется начать последний перед началом сезона тренировочный блок с беспрецедентно высоким уровнем гематокрита».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts NTT NTT Pro Cycling

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 04:52 | Регистрация: 8.07.2017

    Если Виктор Кампенартс действительно так делал, то любопытно будет посмотреть на его ближайшие достижения в соревнованиях

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:12 | Регистрация: 4.09.2010

    Надеюсь Витя в курсе максимально разрешённого (для возможности стартовать) гематокрита - 50%

    а ещё, надеюсь, он помнит сколько лет его гематологическому профилю (паспорту крови), в курсе своего индивидуального коридора показателей (min/max), знает об индексе стимуляции и прочей лабудени...

    помни, Витя, что решение по тебе в комитете будет выносить тройка, прям как в наши страшные времена. но страшнее всего то, что эти три эксперта даже не будут знать, что судят того самого любознательного и настойчивого Витю, т.к. судить они будут исключительно и только все эти самые необычные циферки. и их решение будет иметь юридическую силу

    да, потом можно побегать по судам с этой своей палаткой. но там уж как повезёт

    1. RVL

      Сегодня, 08:22 | Регистрация: 30.08.2012

      Уверен, что Витя в курсе всего максимально разрешённого. И оно в нем будет на максимально допустимых пределах. Но это все ничто, по сравнению с силой воли, трудолюбием и преданностью своему делу

  3. Имя: Матвей

    paindoc

    Сегодня, 08:29 | Регистрация: 21.12.2019

    "Но после нескольких недель в палатке становишься очень сильным, потому что эритроцитов столько, что ощущаешь себя гонщиком, принявшим ЭПО. "

     

    Откуда знает? Пробовал?

     

    ".....data suggest that, when completing a 4-wk altitude camp following the live high-train low model, there is a target altitude between 2,000 and 2,500 m that produces an optimal acclimatization response for sea level performance"

     

    Вкратце: оптимальная высота для поднятия уровня гематокрита - 2000-2500 метров. (т.е. если забраться выше 2500, то дальнейшего уровня поышения гематокрита не будет.)

     

    Источник: Defining the "Dose" of Altitude Training: How High to Live for Optimal Sea Level Performance Enhancement

    Robert F Chapman , Trine Karlsen, Geir K Resaland, R-L Ge, Matthew P Harber, Sarah Witkowski, James Stray-Gundersen, Benjamin D Levine

    J Appl Physiol. 2014 Mar 15;116(6):595-603.

     

    Статей на эту тему полно, хотя бы здесь: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9760340/

     

    Эх Виктор, физиолог доморощенный.....

     

     

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 09:02 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: RVL
    по сравнению с силой воли, трудолюбием и преданностью своему делу

    ну в этих качествах, думаю, ему никто не посмеет отказать

    речь о другом. именно в силу своей упёртости он может действительно добиться результата вне своих обычных рамок. но именно эти "вне рамок" по штатной процедуре, обезличенно (по цифрам, без имени), могут запросто приговорить

    и не первый раз это будет (дай бог чтоб обошлось)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (9)
    RVL-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    и все его соперники (настоящие, а не воображаемые) так или иначе высказались - это всё по праву принадлежит ему и только ему.
    ой вряд ли...так уж все? ну может некоторые из киборгов в системе...где Пантани мы знаем, Ульрих вроде психику лечет и пьет....

    а чистым ребятам недопрыгнуть было до "запредельных уровней мастерства" и прочего ловкачества...

    так что знает "цену" Лэнс своим майкам и они оценены общесвом так как оценены

     

  • Shalam s Urala
    Виктор Кампенартс: «Я поставил ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    по сравнению с силой воли, трудолюбием и преданностью своему делу

    ну в этих качествах, думаю, ему никто не посмеет отказать

    речь о другом. именно в силу своей упёртости он может действительно добиться результата вне своих обычных рамок. но именно эти "вне рамок" по штатной процедуре, обезличенно (по цифрам, без имени), могут запросто приговорить

    и не первый раз это будет (дай бог чтоб обошлось)

  • Shalam s Urala
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: DV
    Придет время и те победы отберут...

    вроде у Хэма в "Фиесте".. - один пьяный и упёртый перец дерзит боксёру, понимая, что может огрести, но говорит ему - "ты не сможешь меня ударить, потому что мне на это наплевать" (оч не дословно)))

    воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах, которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь жёлтых маек ))

    и все его соперники (настоящие, а не воображаемые) так или иначе высказались - это всё по праву принадлежит ему и только ему.

    другой истории этих 7-ми битв нет и никогда не будет

    ps

    пардонмуасильвупле, тут же про Фрумыча

    по мне (в сложившейся ситуации) достаточно сложно не болеть за него, будь он хоть какой сукин сын! вот прям оч порадуюсь за его пятый титул!

    ведь если выиграет Берналь или Томас - то что в этом необычного?

    pps

    ещё за прыгуна в жёлтом в париже порадуюсь! )

  • paindoc
    Виктор Кампенартс: «Я поставил ... (5)
    paindoc-Фото

    "Но после нескольких недель в палатке становишься очень сильным, потому что эритроцитов столько, что ощущаешь себя гонщиком, принявшим ЭПО. "

     

    Откуда знает? Пробовал?

     

    ".....data suggest that, when completing a 4-wk altitude camp following the live high-train low model, there is a target altitude between 2,000 and 2,500 m that produces an optimal acclimatization response for sea level performance"

     

    Вкратце: оптимальная высота для поднятия уровня гематокрита - 2000-2500 метров. (т.е. если забраться выше 2500, то дальнейшего уровня поышения гематокрита не будет.)

     

    Источник: Defining the "Dose" of Altitude Training: How High to Live for Optimal Sea Level Performance Enhancement

    Robert F Chapman , Trine Karlsen, Geir K Resaland, R-L Ge, Matthew P Harber, Sarah Witkowski, James Stray-Gundersen, Benjamin D Levine

    J Appl Physiol. 2014 Mar 15;116(6):595-603.

     

    Статей на эту тему полно, хотя бы здесь: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9760340/

     

    Эх Виктор, физиолог доморощенный.....

     

     

  • RVL
    Виктор Кампенартс: «Я поставил ... (5)
    RVL-Фото
    Уверен, что Витя в курсе всего максимально разрешённого. И оно в нем будет на максимально допустимых пределах. Но это все ничто, по сравнению с силой воли, трудолюбием и преданностью своему делу
  • Shalam s Urala
    Виктор Кампенартс: «Я поставил ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Надеюсь Витя в курсе максимально разрешённого (для возможности стартовать) гематокрита - 50%

    а ещё, надеюсь, он помнит сколько лет его гематологическому профилю (паспорту крови), в курсе своего индивидуального коридора показателей (min/max), знает об индексе стимуляции и прочей лабудени...

    помни, Витя, что решение по тебе в комитете будет выносить тройка, прям как в наши страшные времена. но страшнее всего то, что эти три эксперта даже не будут знать, что судят того самого любознательного и настойчивого Витю, т.к. судить они будут исключительно и только все эти самые необычные циферки. и их решение будет иметь юридическую силу

    да, потом можно побегать по судам с этой своей палаткой. но там уж как повезёт

  • Yuriy 17
    Виктор Кампенартс: «Я поставил ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Если Виктор Кампенартс действительно так делал, то любопытно будет посмотреть на его ближайшие достижения в соревнованиях

  • Adriano
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (9)
    Adriano-Фото

    Фрум всех раскатает под 0 в горах и в разделке. Колумбиец будет курить бамбук в прочем как и Томас.

  • Sezar
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (9)
    Sezar-Фото
    Тоже так думаю. Фрум может готовиться через не могу, не снижая требований к себе, думаю в этом ему реально нет равных.
  • DV
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (9)
    DV-Фото
    Придет время и те победы отберут...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июня

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Jesse Anthony (Rally - UHC Cycling)

Jasper De Plus (Circus - Wanty-Gobert)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Equipo Euskadi - Orbea)

12 июня

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Andrea Garosio (Vini Zabu - KTM)

Attila Valter (CCC Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (25)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)