Ваут ван Арт продолжает восстановление и думает об участии в Олимпиаде-2020

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- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:31
Ваут ван Арт впервые после травмы проехал по бездорожью 69 км
Ваут ван Арт (Wout van Aert) впервые после травмы, полученной в результате падения во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019, проехал тренировку по бездорожью и выложил свои показатели в Strava.
25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma преодолел 69 км за 2 часа 32 минуты со средней скоростью 27 км/ч, максимальной 43,6 км/ч. Ваут ван Арт вернулся к тренировкам в сентябре и планировал проехать несколько гонок в велокроссе ,чтобы проверить своё состояние. За октябрь бельгийский гонщик проехал во время тренировок 755, проведя на велосипеде около 30 часов.
Травма не позволила чемпиону Бельгии в индивидуальной гонке на время Вауту ван Арту принять участие в чемпионате Европы и чемпионате мира по велоспорту, где он мог бы гарантировать себе согласно правилам бельгийской федерации велоспорта квалификацию на Олимпийские игры. В интервью Belga Ваут ван Арт рассказал, что ему хотелось бы проехать индивидуальную гонку на время на Олимпиаде-2020 в Токио.
Ваут ван Арт: «Я не говорю нет разделке в Токио. Если смогу хорошо подготовиться к Олимпиаде, то у меня получится показать в индивидуальной гонке хороший результат. В групповой гонке у меня меньше шансов, чем у горняков, но я убеждён, что смог бы помочь моим товарищам по сборной. Я готов на них работать.
До того, как я выиграл индивидуальную гонку на время на Критериуме Дофине и чемпионате Бельгии, люди, возможно, не думали обо мне как о специалисте разделки. Теперь ситуация изменилась. Я не смог поехать на чемпионат Европы и чемпионат мира из-за травмы, поэтому у меня не было шанса пройти квалификацию.
Конечно, моё восстановление – самая важная цель. Я много работаю. Выбор лучших раздельщиков – дело федерации. Я не собираюсь им звонить и просить, чтобы меня отобрали».
На данный момент только Ремко Эвенепул обеспечил себе место в олимпийской сборной Бельгии. Остаётся ещё одно место, на которое претендует Виктор Кампенартс, который не смог пройти квалификацию из-за неудачи на чемпионате мира.
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