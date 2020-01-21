Ваут ван Арт продолжает восстановление и думает об участии в Олимпиаде-2020

Astanaforever

Альберто Контадор госпитализир ... (5) Цитата: motte Цитата: Astanaforever Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.

Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха. Вы на кокс колумбийский намекаете? Может позволить себе разок.

Капитан Нэмо

Альберто Контадор госпитализир ... (5) В Колумбию со своей едой ехать надо...

uran

Альберто Контадор госпитализир ... (5) Может пандебоно не свежее попалось?

motte

Альберто Контадор госпитализир ... (5) Цитата: Astanaforever Может бурито съел горький? Выздоровление ему. Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Калифорнии не будет провод ... (15) Цитата: Адриен Уважаемый Сейтмеметов Сейтхалил, вам тоже не мешало бы знать, что толстосумы из США никого не содержат. Тоже мне, нашлись благодетели. Они никогда не вкладывают деньги, не надеясь на прибыль.НИКОГДА! Помните Тур де Трамп ? Мне довелось побывать на обеих гонках, наблюдать ВООЧИЮ за Лемондом, Екимовым, Бобриком... Так Трампа хватило только на два года спонсорства, потому как прибыль была почти нулевая. Все, что вы пишите об оборудовании, причиндалах, велосипедах не имеет НИКАКОГО отношения к благотворительности, а просто-напросто приносит ПРИБЫЛЬ. Всё правильно, делают деньги, молодцы. Но это не СОДЕРЖАНИЕ протура, а выгодный бизнес. Вы вообще понимаете что сказали? Не содержат но дают деньги? Вкладывают деньги в команды ,не благотворительности ради а что бы заработать. Бред , вы идете работает на фабрике слесарем ,или сантехником в ЖКО, но фабрику по вашему мнению построил благодетель для того что бы людям помогать??? Не выдумывайте . Раз вы такой осведомленный и есть может возможность пообщаться с экс профессионалами ,задайте вопрос тому же Екимову ,при возможности , человек до Федерации работал менеджером в команде , и гонялся в американской команде так же . Он вам расскажет что тех спонсоры ,дают не только материалы но и приносят деньги с собой, и кто даёт больше денег то именно его материалы и используют. И ввиду отсутствия денег многие марки так и остаются в забвении хотя качество может быть не хуже. Поэтому сравнения с Трампом который сорит деньгами , и людьми которые на протяжении десятков лет продолжают вкладывать деньги, пусть и не на его уровне но стабильные ,в команды ,на которые живут работники и кормят свои семьи, это просто не корректно . Или вы серьёзно считаете что есть проекты в Протуре которые занимаются благотворительностью??? Хоть один назовите пожалуйста из 18 команд ))))) Все имеют какую то задачу ,но точно не благотворительность . Вы вообще понимаете что сказали? Не содержат но дают деньги? Вкладывают деньги в команды ,не благотворительности ради а что бы заработать. Бред , вы идете работает на фабрике слесарем ,или сантехником в ЖКО, но фабрику по вашему мнению построил благодетель для того что бы людям помогать??? Не выдумывайте . Раз вы такой осведомленный и есть может возможность пообщаться с экс профессионалами ,задайте вопрос тому же Екимову ,при возможности , человек до Федерации работал менеджером в команде , и гонялся в американской команде так же . Он вам расскажет что тех спонсоры ,дают не только материалы но и приносят деньги с собой, и кто даёт больше денег то именно его материалы и используют. И ввиду отсутствия денег многие марки так и остаются в забвении хотя качество может быть не хуже. Поэтому сравнения с Трампом который сорит деньгами , и людьми которые на протяжении десятков лет продолжают вкладывать деньги, пусть и не на его уровне но стабильные ,в команды ,на которые живут работники и кормят свои семьи, это просто не корректно . Или вы серьёзно считаете что есть проекты в Протуре которые занимаются благотворительностью??? Хоть один назовите пожалуйста из 18 команд ))))) Все имеют какую то задачу ,но точно не благотворительность .

Astanaforever

Альберто Контадор госпитализир ... (5) Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

Sezar

Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15) Выиграть Вуэльту и Тур -разные вещи. Универсал как раз и должен хорошо ездить короткие торчки Вуэльты. Причем и на Джиро и на Вуэльте он слегка провисал на 3 неделе. Но в чем он прав-так это в том, что время не на его стороне, а Тур выиграть надо. Даже такой тяжелый и неподходящий как в 2020.

Roscomsport

Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15) Удивительная карьера, требую продолжения банкета!

almaty1991

Бывший врач команды Sky призна ... (9) Никогда такого не было, и вот опять...

Zhanzhak

Бывший врач команды Sky призна ... (9) +

Сезон закончился, страсти поутихли, скукота......