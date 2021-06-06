Жулиан Алафилипп оштрафован на 20 секунд на 5-м этапе Туре Швейцарии-2021

Жулиан Алафилипп на 4-м месте в общем зачёте после 5-го этапа Тура Швейцарии-2021

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) был оштрафован на 20 секунд и 200 швейцарских франков на 5-м этапе Тура Швейцарии-2021 за получение питания в зоне, где передача питания гонщикам запрещена (Правило UCI 1.2.039). 28-летний французский гонщик взял бачок из технички своей команды Deceuninck-Quick Step за 9,5 км до финиша на глазах директора гонки, техничка которого находилась впереди. Из-за 20-секундного штрафа Жулиан Алафилипп спустился с третьего на четвёртое место в генеральной классификации.

На 5-м этапе, первом горном, Жулиан Алафилипп финишировал в группе фаворитов через 39 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

Жулиан Алафилипп: «Я выдал максимум, поэтому ни о чём не жалею. Финал был тяжёлым и трудным. Весь день ехали очень быстро. Я тщательно изучил финальный отрезок по картам маршрута и по видео, знал, что легко не будет. В финале держался впереди. В конце, когда пошли атаки, я просто сконцентрировался, чтобы идти своим темпом, потому что было очень тяжело.

В финале у меня не осталось воды, но в такую жаркую погоду мне надо было пить. Мой директор сказал, что я могу взять последний бачок, но в тот момент я немного заколебался. Он только что получил приказ от комиссара, очевидно, передача питания уже была запрещена. Но так как свой бачок я уже выбросил, и мне надо было попить, я взял бачок из технички.

Понятно, что меня наказали, но это в итоге ничего не меняет. В пятницу будет ещё один интересный этап. Я с огромным удовольствием здесь выступаю, нога идёт хорошо. Жаль, что мы ещё не выиграли здесь, но будем стараться».