Виктор Кампенартс хочет побить часовой рекорд Брэдли Уиггинса

Виктор Кампенартс планирует попытаться установить новый часовой рекорд в апреле 2019 года

27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) в апреле 2019 года собирается предпринять попытку побить часовой рекорд, установленный Брэдли Уиггинсом, который составляет 54,526 км.

Впервые о своём желании побить часовой рекорд на треке Виктор Кампенартс заявил после того, как стал бронзовым призёром чемпионата мира-2018 в разделке. Через три дня после индивидуальной гонки на время чемпионата мира в Инсбруке Виктор Кампенартс провёл получасовую проверку своей скорости на швейцарском велодроме в Гренхене (Grenchen). Его средняя скорость составила 54,8 км/ч, а последние четыре круга он проехал на скорости 60 км/ч.

Попытку установить новый часовой рекорд Виктор Кампенартс собирается предпринимать на велодроме в мексиканском городе Агуаскальентес (Aguascalientes), который находится на высоте 1888 м над уровнем моря.

В интервью HLN.be Виктор Кампенартс сказал, что планирует готовиться не на Тенерифе, а в тренировочном лагере в Намибии на высоте 1800 м над уровнем моря: «Из опыта знаю, что тренировки на Тенерифе могут быть скучными. Ты сидишь на горе около двух месяцев, и время тянется очень медленно. Поэтому выбрал Намибию. Чтобы много тренироваться, нужна хорошая и стабильная погода. Намибия идеально для этого подходит.

Но я шоссейный велогонщик, поэтому должен получить разрешение от команды Lotto Soudal, чтобы мог ради часового рекорда пропустить в апреле месяц классических однодневных гонок.

Так как велодром в Мексике также находится на высоте, то поездку туда можно будет считать, фактически, третьим месяцем высокогорных тренировок.

Трек в Мексике идеален для попытки установления часового рекорда. Там довольно низкое сопротивление воздуха, что может помочь мне увеличить пройденную Уиггинсом дистанцию. Мой последний тест после чемпионата мира показал, что это возможно.

Думаю, часовой рекорд находится в пределах моих способностей, потому что Уиггинс установил рекорд не при идеальной температуре и атмосферном давлении».