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Примож Роглич – чемпион Словении в групповой гонке

Примож Роглич одержал победу на первой гонке сезона

 

 

 

 

  30-летний Примож Роглич одержал победу в первой гонке своего сезона, став чемпионом Словении-2020. Судьба групповой гонки решилась на финальном 8-км подъёме, где Роглич и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уехали от соперников. Роглич атаковал, когда был пойман отрыв дня. Погачар добрал его, но не смог ответить на второе ускорение Приможа Роглича на последнем километре. Матей Мохорич (Bahrain-McLaren) замкнул тройку призёров.

 

  Примож Роглич: «Прекрасно, что, наконец, ситуация позволила нам снова выступать, делать то, что мы умеем лучше всего – соревноваться на велосипеде. Очень счастлив, что смог выиграть национальный титул на своей первой гонке сезона.

 

 Было трудно, финальный подъём очень тяжёлый. Учитывая весенние результаты, фаворитом был Тадей. И опередить его было совсем не просто. За последние несколько дней я хорошо изучил подъём, знал, где должен атаковать.

 

 Очень приятно, что одержал победу на первой же гонке. Конечно, я ещё не на пике формы, но уже с нетерпением жду предстоящие гонки. Хочу поблагодарить команду, за то, что поддерживала меня в Словении. Для меня это много значит».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Alya
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    Alya-Фото

    Какой противный дед

  • Earl57
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Роглич монстр. Зря время не терял во время пандемии. Погачар еще молод пока.

    Роглич в начале августа должен встретиться в гонках с Кинтаной и Берналем. Тогда и будет видно, кто монстр, а кто и не очень... А тут кроме Погачара и Мохорича реальных соперников у него не было.

  • Адриен
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Адриен-Фото

    Наверное, если бы перед чемпионатом провели конкурс прогнозов, именно так  у большинства выглядела тройка призеров - один в один.

  • Astanaforever
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Роглич монстр. Зря время не терял во время пандемии. Погачар еще молод пока.
    Брайкович старик, но есть еще порох.
  • Гонщик
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Гонщик-Фото

    Роглич в поряде , тяжело Фрумми придётся , шутки в сторону .

  • paindoc
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    paindoc-Фото

    Лефевр просто высказал свое мнение

    Можно с ним не согласиться или согласиться

    Как называть команду , ЛЬВЫ или ВОЛЧЬЯ СТАЯ, это ему решать

    И конечно, советы "занимайя своим делом", непонятно от кого, ему точно не нужны

    Есть люди, которые делают дело, и те, которые советуют

    Учитесь уже увжать чужое мнение, эксперты диванные....

  • Student
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Адриен
    А зачем Лефевру мастера типа Фрума, Контадора, Нибали и т.п. ? Образно выражаясь, это - ЛЬВЫ, а ему нужны волки... Кстати , понятие "волчья стая", wolfpack лично у меня ассоциируется с действиями подводников фашистской Kriegsmarine во второй мировой... Назвать так спортивный коллектив даже неформально - на мой взгляд - цинично и непорядочно.
    Вот здесь даже согласен...
  • AzaKonta
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Первая тройка звучит. Брайковичу респект!
  • SportSpirit
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Долгожданное обновление в разделе VELOresults) 

  • Earl57
    Чемпионат Словении. Групповая ... (7)
    Earl57-Фото

    Интересно, на Туре Роглич и Погачар тоже парой ездить будут? Погачар возит, потом Роглич за 500 м до финиша атакует...

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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