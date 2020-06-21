Примож Роглич – чемпион Словении в групповой гонке

Примож Роглич одержал победу на первой гонке сезона

30-летний Примож Роглич одержал победу в первой гонке своего сезона, став чемпионом Словении-2020. Судьба групповой гонки решилась на финальном 8-км подъёме, где Роглич и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уехали от соперников. Роглич атаковал, когда был пойман отрыв дня. Погачар добрал его, но не смог ответить на второе ускорение Приможа Роглича на последнем километре. Матей Мохорич (Bahrain-McLaren) замкнул тройку призёров.

Примож Роглич: «Прекрасно, что, наконец, ситуация позволила нам снова выступать, делать то, что мы умеем лучше всего – соревноваться на велосипеде. Очень счастлив, что смог выиграть национальный титул на своей первой гонке сезона.

Было трудно, финальный подъём очень тяжёлый. Учитывая весенние результаты, фаворитом был Тадей. И опередить его было совсем не просто. За последние несколько дней я хорошо изучил подъём, знал, где должен атаковать.

Очень приятно, что одержал победу на первой же гонке. Конечно, я ещё не на пике формы, но уже с нетерпением жду предстоящие гонки. Хочу поблагодарить команду, за то, что поддерживала меня в Словении. Для меня это много значит».