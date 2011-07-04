Крис Фрум начнёт сезон 2021 года с Вуэльты провинции Сан-Хуан

Крис Фрум дебютирует в команде Israel Start-Up Nation на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2021

Первой велогонкой Криса Фрума в велокоманде Israel Start-Up Nation станет аргентинская многодневная велогонка Вуэльта провинции Сан-Хуан (Vuelta a San Juan), которая стартует 24 января.

Спортивный менеджер команды Israel Start-Up Nation Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) отметил, что на открывающей сезон гонке Крис Фрум не будет бороться за результат: «Он не собирается бороться за победу Аргентине. Мы считаем эту гонку идеальной возможностью начать процесс подготовки к кульминации сезона. Команда будет бороться за этапы».

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel Start-Up Nation: "Следующий сезон будет важным для команды и для Криса. Вуэльта провинции Сан-Хуан с прекрасной атмосферой и погодой – великолепное место для старта сезона. Крис ближе познакомится с товарищами по команде во время короткого тренировочного лагеря перед стартом, а затем начнёт выстраивать взаимосвязь с ними во время велогонки".

Крис Фрум, который закончил сезон 2020 года 8 ноября, финишировав на Вуэльте Испании-2020, последние несколько недель тренировался в Калифорнии: «Вуэльта провинции Сан-Хуан станет началом долгожданной новой главы моей карьеры. С нетерпением жду начала выступления с новыми товарищами по команде».

После отмены велогонок в Австралии аргентинская Вуэльта провинции Сан-Хуан-2021 станет первой велогонкой сезона. В ней помимо Israel Start-Up Nation примут участие ещё три велокоманды Мирового тура - Deceuninck – Quick-Step, Bora-Hansgrohe и Cofidis, а также четыре проконтинентальных команды и 8 национальных команд.