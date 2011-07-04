VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Крис Фрум начнёт сезон 2021 года с Вуэльты провинции Сан-Хуан

Крис Фрум дебютирует в команде Israel Start-Up Nation на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2021

 

 

  Первой велогонкой Криса Фрума в велокоманде Israel Start-Up Nation станет аргентинская многодневная велогонка Вуэльта провинции Сан-Хуан (Vuelta a San Juan), которая стартует 24 января.

 

Крис Фрум начнёт сезон 2021 года с Вуэльты провинции Сан-Хуан

 

  Спортивный менеджер команды Israel Start-Up Nation Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) отметил, что на открывающей сезон гонке Крис Фрум не будет бороться за результат: «Он не собирается бороться за победу Аргентине. Мы считаем эту гонку идеальной возможностью начать процесс подготовки к кульминации сезона. Команда будет бороться за этапы».

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel Start-Up Nation: "Следующий сезон будет важным для команды и для Криса. Вуэльта провинции Сан-Хуан с прекрасной атмосферой и погодой – великолепное место для старта сезона. Крис ближе познакомится с товарищами по команде во время короткого тренировочного лагеря перед стартом, а затем начнёт выстраивать взаимосвязь с ними во время велогонки".

 

  Крис Фрум, который закончил сезон 2020 года 8 ноября, финишировав на Вуэльте Испании-2020,  последние несколько недель тренировался в Калифорнии: «Вуэльта провинции Сан-Хуан станет началом долгожданной новой главы моей карьеры. С нетерпением жду начала выступления с новыми товарищами по команде».

 

  После отмены велогонок в Австралии аргентинская Вуэльта провинции Сан-Хуан-2021 станет первой велогонкой сезона. В ней помимо Israel Start-Up Nation примут участие ещё три велокоманды Мирового тура - Deceuninck – Quick-Step, Bora-Hansgrohe и  Cofidis, а также четыре проконтинентальных команды и 8 национальных команд.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation Vuelta a San Juan Вуэльта провинции Сан-Хуан

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Класс!

    Читал, что Саган тоже в заявке.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 декабря

Sondre Holst Enger (Riwal - Readynez Cycling Team)

18 декабря

Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Ricardo Vilela (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (58)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)