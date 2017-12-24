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Йелле Валлайс госпитализирован после 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Йелле Валлайс сошёл со 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 из-за травмы

 

 

  29-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Йелле Валлайс (Jelle Wallays) упал в финале 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, после чего был госпитализирован. Валлайс ударился лицом о землю, получив травмы. Гонщика отправили в ближайшую больницу, где у него также было диагностировано сотрясение мозга.

  Йелле Валлайс оставлен на ночь в больнице, но сможет утром вернуться в гостиницу, если всё будет в порядке, а затем ближайшим рейсом полетит домой.

Йелле Валлайс госпитализирован после 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

  В пресс-релизе команды Lotto Soudal говорится: «Йелле Валлайс упал в финале 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 в Аргентине. К сожалению, у него травма лица. Он потерял один зуб, сломал ещё один, а также порвал верхнюю губу и получил перелом верхней челюсти. У него сотрясение мозга, поэтому он проведёт ночь в аргентинском госпитале, где за ним будет вестись наблюдение».

 

  В прошлом году Йелле Валлайс начал сезон с победы на этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан. Валлайс один из ключевых гонщиков команды Lotto Soudal на классики, он является победителем Dwars door Vlaanderen.

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Теги к статье: Йелле Валлайс Jelle Wallays Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 13:22 | Регистрация: 24.12.2017

    Здоровья

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Комментарии

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 4

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 3

  • serghi
    Элиа Вивиани – победитель Cade ... (1)
    serghi-Фото

    DQS - 2

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    wintermute-Фото

    Искренне надеюсь, что теперь команды прямо запретят своим гонщикам общаться с публикой. Никаких "фото с обезьянкой", автографов и тому подобного.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото

    А потом будет плач! Ах, спонсорам не интересен велоспорт!!!
    А нафига спонсору нести репутационные потери? Если велосипедист которого он спонсирует в форме с его логотипом цинично изображает половой акт с девушкой, которая восхитиась велосипедистами и попросила с ними сфотографироваться.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    Итак:
    В одной и том же регионе нашей страны непрофессионалами от велоспорта было сделано:
    Появление велодорожек в городе
    строительство 2 памп треков
    строительство площадки для велоспорта триала, где в этом году проводился чемпионат россии по этому виду.
    создание спортивного детского фестиваля с 500 участниками со всей россии, который существует уже 7 лет.
    ПРоведение чемпионатов региона с элекронным хронометражем, призовым фондом с поддержкой сми


    Инфантилами от велоспорта было сделано:
    Просраны имеющиеся велодорожки в городе.
    Чемпион региона получает грамоту, рукопожатие и нихуя. даже медали не всегда.
    не было построени ни одного спорт объекта не было открыто ни одной спортшколы.
    Проведение соревнований на традиционном месте н смогли отстоять и в результате шоссе выгнали на промышеленную окраину среди чадящих труб, а кросс кантри просто перестало существовать.

    Во во всем виновато государство))

    Почему мы в условиях отсутвия финансирования, спортшколы, гос поддержки и вообще в условиях - "кругом враги" умудряемся держать велоспрт на плаву и даже где то его немного приподнимать. А профи от велоспорта ноют что ах государство не такое им досталось их так воспитали и ваще.
  • Виктор Сироткин
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Виктор Сироткин-Фото
    Каким образом было определено количество инфантилов среди велосипедистов? Или это фантазии автора комментария? А то, что "во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди" ясно уже давно и всем. Однако, не многие находят в себе смелость разложить по полочкам участие в этой вине всех сторон и спокойно браться за ту часть проблемы, решение которой им доступно. Остальные либо паникуют, либо соглашаются с "законами жизни", либо используют эти проблемы для своей выгоды.
    У велосипедиста больше возможностей и необходимости сосредотачиваться на самом себе и, как следствие, осознавать себя и положение вещей. Может поэтому их умозаключения более осознаны и больше соответствуют действительности, а это не всем и не всегда нравится.
  • Sezar
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Sezar-Фото

    Силен, пацан!

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?
  • Серафим
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Серафим-Фото

     Дурацкий поступок обсуждать не хочу. Но представил ситуацию в ридной Московии. Приходит девушка в полицию с фотографией. Ага, щас. Думаю, уйдет оттуда не просто не солоно хлебавши, а практически униженной и оскорбленной. Да так, что Достоевский отдыхает. Куда там до суда дойти, ноги бы унести.

      Аргентина, доколе мы будем тебя догонять, да не догоним? Ну очень хочется Аргентину у себя дома, иногда хоть.

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