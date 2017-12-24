Йелле Валлайс госпитализирован после 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Йелле Валлайс сошёл со 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 из-за травмы

29-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Йелле Валлайс (Jelle Wallays) упал в финале 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, после чего был госпитализирован. Валлайс ударился лицом о землю, получив травмы. Гонщика отправили в ближайшую больницу, где у него также было диагностировано сотрясение мозга.

Йелле Валлайс оставлен на ночь в больнице, но сможет утром вернуться в гостиницу, если всё будет в порядке, а затем ближайшим рейсом полетит домой.

В пресс-релизе команды Lotto Soudal говорится: «Йелле Валлайс упал в финале 2-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 в Аргентине. К сожалению, у него травма лица. Он потерял один зуб, сломал ещё один, а также порвал верхнюю губу и получил перелом верхней челюсти. У него сотрясение мозга, поэтому он проведёт ночь в аргентинском госпитале, где за ним будет вестись наблюдение».

В прошлом году Йелле Валлайс начал сезон с победы на этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан. Валлайс один из ключевых гонщиков команды Lotto Soudal на классики, он является победителем Dwars door Vlaanderen.